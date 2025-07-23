9 лучших курортов на Бора-Бора для роскошного отпуска

Самый популярный и роскошный остров в Южной части Тихого океана – несомненно, Бора-Бора. Настоящая жемчужина Французской Полинезии, куда каждый мечтает попасть хотя бы раз в жизни, ежегодно привлекает путешественников по всему миру. Начиная с удивительной панорамы бескрайней водной поверхности, открывающейся с иллюминатора самолета, и момента, когда ваш взгляд ловит фантастическую гору Отемана, затаивайте дыхание и готовьтесь к началу настоящей любви к этому месту. Остров расположен к северо-западу от Таити, в часе полета от Папеэте. Аэропорт находится на уединенной части – Моту Мэтте. По прибытии, как правило, персонал отеля встречает будущих гостей с цветами и доставляет их на лодке к вашему курорту.

Французская Полинезия – один из наименее испорченных регионов планеты, поэтому вы легко найдете много интересных локаций для исследования и уединения наедине с природой. Курорты, большинство из которых предлагают размещение в бунгало над водой, расположены между фантастическими пляжами с бирюзовой водой, окруженными пальмами. Многие волы имеют стеклянные полы, позволяющие наблюдать за богатой тропической жизнью Тихого океана.

Наслаждайтесь удивительными удобствами, первоклассным сервисом, незабываемыми приключениями и прекрасными видами, останавливаясь в лучших отелях на этом райском острове. Независимо от того, планируете ли вы расслабляющий пляжный отдых или хотите провести время по увлекательным занятиям, следующий список лучших курортов Бора-Бора поможет вам найти идеальный вариант для предстоящего отпуска.

1. St. Regis Bora Bora Resort

Этот удивительный комплекс имеет все основания возглавлять список топ-9 курортов Бора-Бора. Пятизвездочный отель занимает 44 акра великолепного ландшафта, включая белый пляж и кристально чистую лагуну, что гарантирует отдых высокого класса у воды и позволяет заниматься разнообразными активностями. Из номеров открывается вид на гору Атеману, возвышающуюся вдали.

St. Regis Bora Bora Resort гордится самыми большими бунгало над водой во Французской Полинезии. В целом курорт предлагает размещение в сотне различных апартаментов, включая уникальные пляжные виллы, украшенные аутентичной мебелью, тканями ручной работы и местными произведениями искусства. Среди удобств, доступных для гостей комплекса, есть:

фитнес-центр;

доступ к пляжу;

спа-комплекс;

пять ресторанов на территории;

прокат велосипедов для исследования острова;

два бассейна;

частный лагунариум;

детский клуб;

услуги персонального дворецкого.

Особенно рекомендуем посетить роскошный ресторан Lagoon над водой из меню, созданного известным французским шеф-поваром Жаном-Жоржем Вонгерихтеном.

Конечно, этот курорт на Бора-Бора предлагает множество возможностей для водных видов спорта. От снорклинга к парусному спорту, приветливый и вспомогательный персонал St. Regis Bora Bora поможет организовать любую активность по вашему вкусу.

2. Four Seasons Resort Bora Bora

Развлечения на воде в курорте Four Seasons. Источник: https://www.fourseasons.com/

Впечатляющие виды на гору Атемана и джунгли, лагуны всех оттенков голубого, многочисленные маленькие острова на внешнем коралловом рифе и впечатляющие бунгало над водой — все это о самом лучшем курорте на Бора-Бора. Four Seasons Resort – это рай, где улыбающийся персонал готов удовлетворить любые ваши потребности. Бирюзовая лагуна манит, побуждая гостей наслаждаться плаванием, дайвингом и другими водными активностями.

Основные удобства включают следующее:

площадки для волейбола, тенниса, бадминтона;

бизнес-центр;

фитнес-зал;

бассейн с эффектом бесконечности;

спа Te Mahana, где процедуры базируются на древних практиках;

прокат оборудования для водных видов спорта.

Лучшие курорты Бора-Бора имеют четыре ресторана с богатым и разнообразным меню. Для детей создана развлекательная программа Kids For All Seasons, и юные гости обязательно получат поздравительный подарок после заселения.

3. Conrad Bora Bora Nui

Пятизвездочный Conrad Bora Bora Nui – один из самых роскошных и лучших курортов на Бора-Бора, Таити. В 2017 году он был полностью отремонтирован, чтобы открыться для гостей с еще более удивительными удобствами. Комплекс расположен в частной бухте на отдельном острове Моту То'опуа, примерно в 20 минутах на лодке от аэропорта Бора-Бора. Он с первого взгляда поражает своим белым кристаллическим песком, сверкающим на солнце, бирюзовой лагуной и величественными горами на заднем плане. Если вы хотите максимальной приватности и уединения, рекомендуем совершить однодневную поездку на частный остров Моту Тапу, где вы сможете устроить самый незабываемый пикник в вашей жизни.

Conrad Bora Bora Nui имеет 115 комфортабельных номеров. Самые популярные и роскошные варианты размещения – это бунгало над водой. Также имеются виллы с эксклюзивным доступом к пляжу и частными бассейнами, а также апартаменты с террасами и видом на лагуну.

Для посетителей доступны следующие удобства:

спа на вершине холма;

фитнес-центр;

бассейн с эффектом бесконечности;

пять ресторанов.

В стоимость бронирования виллы входят услуги персонального дворецкого, минимизирующего повседневные заботы - от распаковки чемоданов и приготовления коктейлей до ухода за обувью.

Для детей в возрасте до 16 лет предусмотрен клуб Tamariki. Пока младшие гости развлекаются, взрослые могут заняться каякингом, парусным спортом, снорклингом или другими водными активностями или просто расслабиться в спа-центре.

4. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Бунгало над бирюзовой водой. Источник: https://www.intercontinental.com/

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Бора-Бора. Как и другие отели на этом райском острове, комплекс предлагает невероятные виды и высококлассный сервис в сочетании с роскошными апартаментами, доступными в разных конфигурациях. Частные бунгало над водой с панорамными окнами, террасой и частным бассейном – лучший выбор для тех, кто ценит роскошный отдых.

На территории отеля есть три ресторана и два снек-бара, а также сувенирный магазин. Преимущества курорта включают фитнес-центр, частный пляж, открытый бассейн, а также возможность аренды оборудования для активного отдыха. Здесь часто проводятся интересные мероприятия и тематические вечера, например, демонстрация традиционных полинезийских танцев, исполнение народных песен.

Особо стоит отметить спа-центр Deep Ocean Spa, известный процедурами талассотерапии с использованием особых ингредиентов из Тихого океана. Обязательно закажите массаж, обеспечивающий максимальное расслабление.

5. InterContinental Bora Bora Le Moana Resort

Этот курорт на Бора-Бора, Таити, создан, чтобы вы полностью забыли даже слово стресс. InterContinental Bora Bora Le Moana Resort – это пространство с частным песчаным пляжем, большим панорамным бассейном и 61 просторными апартаментами, включая бунгало над водой. Виллы предлагают великолепные виды на развесистую лагуну и соседние острова. Особенностью бунгало с атмосферными соломенными крышами является стеклянный журнальный столик, выполняющий роль аквариума, ведь через него можно наблюдать за активной жизнью Тихого океана. Завтрак включен в стоимость номера. Главный ресторан Noa Noa предлагает изысканную французскую кухню, а каждый вечер на пляже организуются развлечения. Конечно, курорт предлагает различные водные активности, включая гребли на каноэ, каякинг, SUP-бординг, парусный спорт и т.д.

6. Sofitel Bora Bora Private Island

Наслаждайтесь успокаивающим звуком волн, нежно бьющихся о берег у вашей виллы над водой, забронировав размещение в одном из лучших курортов Бора-Бора. Sofitel Bora Bora Private Island расположен на отдельном острове Моту Пити У'ута в центре Матира. Это настоящий тропический оазис, окруженный бирюзовой лагуной.

Варианты размещения включают в себя наземные виллы и бунгало, которые радуют неизменно впечатляющими видами. Ресторан Manu Tuki предлагает продуманное и безупречное меню, а также большой бассейн с эффектом бесконечности и спа-центр. Побережье острова является домом для яркого кораллового питомника, который привлекает любителей снорклинга и дайвинга.

7. Le Meridien Bora Bora

Курорт для отпуска на Бора-Бора был полностью отремонтирован и восстановлен в 2022 году, поэтому предлагает своим гостям самые современные и лучшие удобства, а также, конечно, невероятный ландшафт, характерный для всех отелей на острове.

Вы можете остановиться в классических номерах или забронировать роскошные бунгало над водой со стеклянными полами и частными террасами. Пляжные виллы включают в себя частные бассейны и двойные гамаки. Апартаменты украшены шикарной современной мебелью и яркими элементами полинезийской культуры.

На территории есть большой бизнес-центр. После решения деловых вопросов рекомендуем посетить спа-центр или фитнес-зал или поплавать в одном из больших бассейнов с эффектом бесконечности. На обед или ужин можно посетить Le Tipanié, который предлагает завтрак в формате шведского стола и Le Te Ava. Рекомендуем посетить уникальный во Французской Полинезии заповедник черепах, где вы сможете поплавать с этими удивительными животными.

8. Blue Heaven Island

Уютный отдых на пляже. Источник: https://blue-heaven-island.frenchpolynesia-hotels.com/en/

"Остров Голубого Неба" – это действительно уникальный курорт на Бора-Бора, с всего пятью бунгало. Несмотря на небольшой размер, этот комплекс имеет свои особенности и предлагает разные развлечения на любой вкус.

Основная цель Blue Heaven Island – подчеркнуть единение с природой, а не ультрасовременные удобства. Это отличный опыт для тех, кто хочет отдохнуть от гаджетов и суеты, побыть наедине с близкими и максимально расслабиться. К примеру, бунгало не оборудованы кондиционерами, но имеют стильные потолочные вентиляторы, а весь остров питается исключительно солнечной энергией, поэтому иногда могут быть перебои с Интернетом. На территории нет бассейна, но вы можете отлично провести время в кристально чистой лагуне. Доступные для посетителей активности включают дайвинг, каякинг, снорклинг и даже плавание с акулами или кормление скатов.

Blue Heaven Island – идеальный выбор для спокойного, тихого отдыха и цифрового детоксикации.

9. Maitai Polynesia Bora Bora

Топ-9 курортов Бора-Бора заслуженно включает в себя комплекс Maitai Polynesia, который расположен возле одного из лучших пляжей Французской Полинезии — Матира, и окружен густыми тропическими садами. Отель среднего ценового диапазона – это отличное и комфортное место для проведения отпуска.

Вы можете остановиться в бунгало над водой, просторных апартаментах на пляже или забронировать стандартный номер с видом на океан и всем необходимым. Они оформлены в типичном полинезийском стиле, позволяющем полностью погрузиться в атмосферу острова. На территории отеля есть два ресторана, Haere Mai и Tama'a Maitai, оба предлагают отличное и разнообразное меню.

В стоимость бронирования входит прокат снаряжения для дайвинга, каяков и каноэ. В Maitai Polynesia Bora Bora нет собственного спа-центра, но гости могут легко посетить соседний InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa и воспользоваться их услугами.