Турецкие пляжи: 8 лучших локаций по местным рекомендациям

Турция – популярное туристическое направление, особенно когда речь идет о летнем отдыхе. И это неудивительно, ведь страна, расположенная на перекрестке важных маршрутов из Европы в Азию, может похвастаться поразительной береговой линией длиной более пяти тысяч миль! Однако отпуск здесь – это не только all-inclusive курорты, переполненные пляжи и популярные туристические достопримечательности. Среди горных полуостровов можно найти живописные бухты, аутентичные села с ресторанами, предлагающими простую, но вкусную еду, песчаные косы с теплой водой и другие скрытые природные жемчужины. Благодаря большому количеству прямых рейсов в Бодрум, Измир, Мармарис и Анталию вы легко и быстро доберетесь до побережья Черного моря и Эгейского моря. Однако чем дальше вы удаляетесь от популярных аэропортов, тем больше уединения и спокойствия вы найдете.

Следующий список лучших пляжей Турции поможет вам выбрать идеальный вариант для летнего отпуска.

1. Пляж Изтузу, Дальян

Лучший способ добраться до этого пляжа в Турции и других живописных мест — лодкой по небольшой реке, поросшей камышом. Именно этот невзрачный водоем ведет к прекрасной зоне отдыха, расположенной в западной части средиземноморского побережья. Это не просто чистый, широкий трехмыльный пляж, где можно провести время у воды или заняться разными активностями. В этой заповедной зоне гнездятся морские черепахи, а место минимально застроено. Однако есть места для ночлега. Например, Dalyan Resort – это отель на берегу реки, который предлагает великолепные удобства, такие как спа-центр и бассейн.

Прекрасный турецкий пляж Изтузу расположен в Дальяне, небольшом курортном городке между древним Куанчесом и популярным озером Койджейз.

2. Коньяалты, Анталия

Пляж Коньяалты – один из красивейших пляжей Турции, окруженный фантастически красивыми высокими горами Бейдаглары. Здесь есть все необходимое для прекрасного летнего отдыха – возможность заниматься многочисленными водными видами спорта, ресторанами, детскими площадками и яркой ночной жизнью.

Рядом с пляжем Коньяалты находится Археологический музей Анталии. Рекомендуем провести время, исследуя артефакты и другие находки из древних городов этой части побережья. Посещение музея – хороший способ разнообразить пребывание под палящим солнцем познавательной экскурсией. Также рекомендуем посетить Калеичи, атмосферный старый город, расположенный недалеко от этой пляжной зоны в Турции. Если вы ищете место для проживания, выберите Sealife Lounge Hotel. Отель только для взрослых находится в двух кварталах от Коньяалты и предлагает высококлассные удобства и спокойный отдых.

3. Олюдениз, Фетхие

Горные пейзажи Фетхие. Источник: Pixabay

Фетхие – оживленный курортный городок с множеством кафе, баров и ресторанов. Однако в 2,5 мили к югу расположен один из лучших пляжей Турции — Кидрак, который предлагает великолепные виды, но не настолько популярен, чтобы вы натыкались на полотенца и шезлонги других отдыхающих. Любители походов могут пройти часть живописного Ликийского пути, откуда видна знаменитая "голубая лагуна".

Еще одно прекрасное пляжное место в Турции – Белджекиз, расположенное в Фетхие. Здесь можно наблюдать поразительное зрелище – параглайдеры взлетают с вершины Бабадага, приземляясь на белый песок вдоль побережья. Недалеко от пляжа Белджекиз расположен небольшой, но очень уютный отель Tonoz Beach Hotel с приветливым персоналом и отличным расположением.

4. Полуостров Чешме, Измир

Прекрасный полуостров Чешме, усеянный оливковыми деревьями, омывается бирюзовыми водами Эгейского моря. Несколько прекрасных турецких пляжей, расположенных здесь, являются популярными местами отдыха для жителей Стамбула и Измира. Бухта привлекает многочисленных виндсерферов, серферов и кайтсерферов со всего мира.

Небольшое село Алачаты предлагает взгляд на аутентичную Турцию с оживленными рынками, ресторанами и кафе, подающими эгейскую кухню, уютными бутик-отелями и магазинами.

Соседний город Чешме, расположенный к западу от Измира, более активен и шумен, с узкими улочками, эклектическими заведениями и дизайнерскими магазинами. Здесь расположен замок 16 века и одни из красивейших пляжей Турции, такие как Пирланта и Алтынкум, оба на западной части полуострова. Курорт Gaia Alacatı предлагает роскошное размещение с уникальной дизайнерской мебелью и вниманием к экологии.

5. Гелтюркбюкю, Бодрум

Уединенная бухта на севере полуострова Бодрум – это рай с одними из лучших пляжей Турции. Тюрбюкю, на северо-западном конце бухты, даже привлекает знаменитостей, в то время как другая часть – Гелджой – предлагает больше простора и приватности, не теряя красоты и обаяния летнего отдыха.

Общественный пляж не очень большой, но многие гостиницы предлагают собственные зоны отдыха возле воды и загара. Например, вы можете забронировать номер в Flamm Bodrum. Отель располагает частным пляжем и стильными, комфортными номерами.

6. Полуостров Датча, Мармарис

Этот узкий, холмистый, продуваемый ветрами остров расположен в точке, где Средиземное море встречается с Эгейским. Место кажется очень удаленным и несколько изолированным — но местные хотят сохранить его таким. И неудивительно, ведь извилистая береговая линия усеяна одними из лучших пляжей Турции и живописными частными бухтами. Все, что вам нужно — найти свое любимое место для летнего отпуска и... не делиться этой тайной с остальным миром. Если вы хотите провести больше времени на полуострове и посетить все красивые пляжи Турции, забронируйте роскошный номер в Villa Asina, который предлагает великолепный вид на бирюзовую воду и ресторан с вкусной эгейской кухней.

7. Клеопатра, Алания

Пляж, в который влюбилась даже Клеопатра. Источник: Pixabay

Эта локация, окруженная тёплыми и чистыми водами Средиземного моря, обязательно попадает в список топ-10 пляжей Турции. Зона отдыха с 1,2 милями бархатного песка оснащена всем необходимым – от кабан до детских и волейбольных площадок, пляжных баров и других удобств.

Одно из лучших пляжных мест в Турции получило свое название в честь самой царицы Клеопатры, которая, по легенде, влюбилась в необычную бухту во время путешествия по Средиземному морю. Увидев этот рай своими глазами, вы сразу поймете, что любовь с первого взгляда неизбежна. Летом температура достигает пика, но в более прохладные дни мы рекомендуем подняться на холм, откуда открываются панорамные виды на пляж. Также стоит посетить замок 13 века, верфь Сельджуков и Красную башню, расположенные по другую сторону холма.

На территории этого прекрасного пляжа в Турции расположен высококлассный курорт Cook's Club Alanya, предназначенный только для взрослых. Отель предлагает широкие возможности для отдыха у воды, включая большой бассейн с диджеями, развлекающими отдыхающих.

8. Патара, Каш

Пески Патара простираются на миле вдоль Эгейского побережья, поэтому здесь достаточно места для любителей загорания, плавания и спортивных развлечений. Один из лучших пляжей Турции также является самым диким и длинным. Локация окружена дюнами, за которыми прячутся древние руины Патара. Ученые полагают, что этот ликийский город был основан в первом веке до нашей эры. В сельской местности Гелемиш, примерно в 2,5 мили от пляжа Патара, вы найдете преимущественно простые отели без особой роскоши. В частности, мы рекомендуем остановиться в уютном Pataros Hotel с домашней атмосферой и комфортабельными номерами. Кроме того, на территории отеля есть открытый бассейн.