Лучшие железнодорожные путешествия по Европе: воспользуйтесь новыми маршрутами для своей поездки

Разветвленная сеть европейских железных дорог способствует новым путешествиям и открытиям. Пандемия заставила нас переосмыслить многие ценности, поэтому в определенный момент возможность комфортного ночного путешествия в удобном купе приобрела дополнительную привлекательность и романтику. Число пассажиров, пользующихся железнодорожными услугами, растет, а перевозчики по всему миру предлагают новые маршруты и улучшенные сообщения. От скоростных экспрессов до романтического грохота медленных поездов с многочисленными остановками — лучшие железнодорожные путешествия по Европе ждут вас.

Немецкие железные дороги: всего $50 в месяц

Летом 2022 года Deutsche Bahn, национальная железнодорожная компания Германии, в ответ на резкий рост стоимости коммунальных услуг, продуктов питания и других важных аспектов жизни ввела месячные проездные стоимостью около десяти долларов. Владельцы такого проездного могли воспользоваться огромной железнодорожной сетью страны.

Проект имел большой спрос, что привело к введению Deutschland-Ticket стоимостью около $50 в месяц. Это один из лучших способов путешествовать по Европе поездом в пределах Германии. Более того, билет даже действует на городское метро и автобусы (за исключением некоторых скоростных и прямых междугородных сообщений).

Возможности для владельцев Deutschland-Ticket почти не ограничены. Попробуйте разные сорта пива в Дюссельдорфе, затем отправляйтесь в Кельн, Бамберг и попробуйте знаменитые сосиски в Мюнхене. Для живописных видов выберите поезда Западного Рейна, которые курсируют от Кельна до Майнца вдоль главной реки Рейн. Обратите внимание, что билет доступен только по подписке. Если вы хотите сэкономить и избежать списания средств за следующий месяц, вы можете отменить подписку не позднее 10 числа месяца.

Англия и Турция делают ставку на метро

Железнодорожный вокзал в Стамбуле. Источник: Pixabay

Стамбул — город, лучше всего демонстрирующий быстрый рост в области подземных поездов. В последние годы крупнейший город Турции получил огромные инвестиции в развитие своей системы метро. В 2023 году была открыта линия, соединяющая аэропорт со Стамбулом, а также вводятся в эксплуатацию другие важные маршруты, позволяющие совершать замечательные железнодорожные путешествия по Европе, ведь это направление очень популярно среди туристов. Это очень важные шаги для города, который до 1989 года почти не имел подземного транспорта. Столица Франции также претерпевает изменения в рамках программы Grand Paris Express, которая обеспечит комфортные железнодорожные путешествия по Европе в пригородах. В частности, расширение линии метро 14 до Орли, второго по величине аэропорта Парижа станет хорошей новостью для туристов.

В 2019 году в Дании было открыто городское кольцевое метро, что улучшило впечатление от посещения Копенгагена благодаря подземному транспорту. Также с лета 2022 года путешественники, прибывающие в Хитроу в Лондоне, могут совершить одно из лучших железнодорожных путешествий по Европе благодаря линии Elizabeth Line 2022 и быстро добраться до центра города, чтобы сразу погрузиться в увлекательное путешествие по мировому центру культуры, искусства и музыки.

Скоростной поезд в Испании всего за семь долларов

Очарование путешествий по Испании. Источник: Pixabay

Бюджетные перевозчики становятся все более популярными для замечательных железнодорожных путешествий по Европе, и что не менее важно — доступными. Однако догнать Испанию почти невозможно! Avlo предлагает скоростные поезда, соединяющие Мадрид и Барселону. Цены на билеты начинаются с семи долларов. Кроме того, сеть постоянно расширяется, появляются новые направления. Например, отличным вариантом для железнодорожного путешествия по Европе будет рейс из Мадрида в Андалусию, проходящий через такие города:

Севилья;

Малага;

Кордова.

Эта поездка позволяет насладиться фантастическими пейзажами Испании за минимальную сумму.

Один из самых лучших железнодорожных маршрутов по Европе предлагает французский оператор Ouigo. Британии также есть несколько бюджетных вариантов для путешествий поездом по Европе, в частности из столицы в Эдинбург через Ньюкасл, но цены не всегда выгодны.

Новые сообщения из Швеции и Бельгии

Железнодорожные путешествия по Европе набирают обороты ежегодно. Хотя в конце 2016 года, когда французское правительство объявило о сокращении ряда услуг, это казалось невозможным.

Летом 2023 года дебютировал один из лучших поездов для путешествий по Европе, который курсирует между Берлином и Брюсселем, ключевыми политическими и культурными центрами. Услугу обеспечивает новый оператор European Sleeper. 19:22, прибытие в 6:48 утра. Обратные рейсы совершаются в воскресенье, вторник и четверг.

место для сидения;

кровать в шестиместном купе;

кровать в трехместном купе.

Кроме того, в 2021 году были введены другие чудесные железнодорожные поездки по Европе. Это касается ночных поездов из Гамбурга в Стокгольм или из Вены в Париж.

Такое путешествие поможет значительно сэкономить, ведь не нужно бронировать отель, а стоимость авиарейсов гораздо выше.

Скоростные железнодорожные путешествия по Европе в Великобритании

Локомотивы — это британское изобретение, но железнодорожная сеть Великобритании, к сожалению, не всегда вызывает восторг. местности Кента, а также поезда Eurostar. Сейчас идет масштабный проект по строительству скоростной сети High Speed 2. Эта линия соединит крупнейшие города Шотландии с Лондоном, Бирмингемом и Манчестером. восточного побережья Шотландии, которую осуществляет первый в мире полностью аутентифицированный локомотив Flying Scotsman, двигающийся со скоростью 100 миль в час.