БлогРецепты
Мясной рулет, разлетающийся из тарелки еще до того, как остынет!
Сочный, ароматный и очень простой в приготовлении – идеальный вариант на обед или ужин для всей семьи.
Ингредиенты:
✔ Фарш из говядины
✔ Любимые специи
✔ Сыр (плавленый или твердый, любой тянущийся — подойдет)
✔ Ветчина или буженина
✔ Микс зеленый
Способ приготовления:
На пергаменте равномерно выкладываем фарш – формируем прямоугольный пласт.
Посыпаем специями, дальше – слой сыра, ветчины и зелени.
Аккуратно сворачиваем в рулет.
Нарезаем порционно и аккуратно снимаем пергамент.
Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом.
Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35–40 мин).
Приятного аппетита!