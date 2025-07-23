Мясной рулет, разлетающийся из тарелки еще до того, как остынет!

Сочный, ароматный и очень простой в приготовлении – идеальный вариант на обед или ужин для всей семьи.

Ингредиенты:

✔ Фарш из говядины

✔ Любимые специи

✔ Сыр (плавленый или твердый, любой тянущийся — подойдет)

✔ Ветчина или буженина

✔ Микс зеленый

Способ приготовления:

На пергаменте равномерно выкладываем фарш – формируем прямоугольный пласт.

Посыпаем специями, дальше – слой сыра, ветчины и зелени.

Аккуратно сворачиваем в рулет.

Нарезаем порционно и аккуратно снимаем пергамент.

Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом.

Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35–40 мин).

Приятного аппетита!