Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украине

Возможная встреча между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом – это китайская хитрость. Формальный повод – окончание Второй мировой войны в Азии. Но здесь и кроется сущность манипуляции: если в Европе война была между союзниками и нацистской Германией, то в Азии все было по-другому. Там США и Китай в лице Гоминьдана воевали против Японии. Коммунистический Китай Мао и, позже, Си Цзиньпина действительно не воевал с японцами - с ними воевал Гоминьдан, который сегодня находится на Тайване. Поэтому такой "праздник победы", организованный Пекином, - это форма давления на Тайвань.

Приглашение Трампа на это мероприятие будет крайне оскорбительным для Японии, ведь речь идет о пострадавшей от американских атомных бомб стране, а теперь должно наблюдать, как США из-за Трампа принимают участие в триумфе Китая. Это бестактно и унизительно – и именно поэтому Трамп, вероятнее всего, туда не поедет.

Да и сам Путин поедет не как ровный, а как вассал Китая. Появление Путина будет очередной демонстрацией зависимости России – точно так же, как в Москву 9 мая приезжают малозначительные вожди, зависящие от Кремля. И никого из фаворитов великих держав. То же происходит и в Пекине, где Си Цзиньпин покажет это как демонстрацию силы Китая над Азией.

Реальной повестки дня на этой встрече не будет. Этой встречей Китай стремится показать свою власть над Россией – мол, Путин приедет по первому зову. В этом и заключается главный сигнал для США и всего мира: с Путиным больше не о чем говорить. Надо вести диалог с Китаем напрямую. Поэтому если и будет встреча, то двусторонняя – между Трампом и Си Цзиньпином. Но без Путина. Потому что Путин больше не субъект международной политики – он лишь элемент китайского влияния.

Для Трампа участие в такой встрече в Пекине означало бы измену Японии и Тайваню, а также выход за рамки даже его импульсивного политического поведения. США и Япония находятся в тесном стратегическом альянсе, который иногда называют "тихоокеанским НАТО". Если Трамп действительно приедет в Пекин на такой праздник, это может спровоцировать серьезный кризис в отношениях между Вашингтоном и Токио. Однако это понимают и в окружении Трампа, ведь американский президент нелогичен только в геополитических пиар-кампаниях.

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Кроме того, Китай цинично использует войну в Украине: ему выгодно, чтобы конфликт продолжался, так можно ослаблять и Украину, и Россию. Кстати, Трамп ранее уже пытался "продать" Украину России в обмен на дистанцирование от Пекина.

Китай показал, что Москва находится в его зоне влияния, а не в Вашингтоне. И после 3 сентября Трампу в отношениях с Путиным больше не на что будет рассчитывать. Путин стал классическим слугой Китая. И поделать с этим уже ничего нельзя, поэтому США будут вынуждены помогать Украине. Да и говорить США в России нужно будет уже не с Путиным.

Тогда же после 3 сентября Вашингтон окончательно поймет, что антиукраинская позиция в поддержке Трампом Путина провалилась. Тем более что в ослабленном состоянии обе страны - не только Россия, но и Украина - потенциально могут попасть к орбите влияния Пекина. Именно поэтому Китай несмотря на заявления не спешит добиваться мира в Украине, ведь с помощью войны он добивается ослабления РФ. Хотя министр иностранных дел Китая Ван И уже открыто говорил, что прекращение войны – это вопрос исключительно их решения. Так почему бы это решение не принять уже завтра? Но решения не принимают – потому что Китаю выгодно нынешнее расписание.

Так что никакой "ядерной" встречи или сенсационной тройки лидеров ждать не стоит. Это было бы скандально и разрушительно для дипломатических отношений в регионе. Путин в этом контексте уже не может быть переговорщиком с Трампом - он не более чем фигура, которую "привезли" в Пекин, чтобы она подтверждала зависимость.

По этой же причине никакой дипломатической интриги ждать не стоит. Если и будет встреча, то только между Трампом и Си Цзиньпином - где-то в нейтральной стране типа Сингапура. Но даже она не сможет изменить основной факт: Россия перестала быть самостоятельным государством и стала придатком китайской внешней политики. И после 3 сентября окончательно в этом распишется руками Путина.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда