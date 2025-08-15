Українська
Работа в Польше, как выбрать лучшее предложение и найти надежного работодателя

Зоряна Квитка

Уже не один год самая популярная Польша для трудовой миграции не только украинцев, но и других претендентов из стран СНГ. И это неудивительно – легкий в изучении язык, географическая близость и схожий менталитет. Исходя из данных рейтинга Евростат, Польша занимает третью позицию по выдаче разрешений на работу, а первые две позиции – Чехия и Германия.

Популярные вакансии

Согласно внутреннему рейтингу компании, наиболее нужные вакансии в Польше это:

  • Логистика на складе, производство - сортировка и упаковка товара, погрузка/разгрузка, работа на производственных конвейерах;
  • Строительство – штукатуры и каменщики, высотники и монтажники, электрики и сварщики;
  • Обслуживающий персонал – горничная, официант, носитель, повар;
  • Сбор урожая (сезонная работа) – сбор различных фруктов, ягод, овощей.

Также пользуются спросом такие вакансии - системные администраторы, разработчики, программисты, инженеры и другие.

Почему именно Польша

Ключевыми плюсами работы в Польше считаются:

  • Большой выбор вакансий - рынок труда в Польше нуждается в рабочих во всех сферах деятельности. Согласно данным Business Insider Польша, рынок предлагает более 200 000 вакансий;
  • Конкурентная зарплата – средний заработок неквалифицированного работника 1200-1600 евро, а у специалиста выше 2000;
  • Простая легализация – медицинское страхование, налоги в пенсионный фонд, отпуск и официальное трудоустройство;
  • Культурная близость – схожий менталитет, традиции и язык делают проживание в Польше комфортным.

Как выбрать нужную вакансию

По данным рейтинга трудоустройства Подобная сеть люди обращаются только на платформы, которые могут предложить:

  • вакансии со 100% гарантией;
  • Удобный интерфейс, фильтры;
  • Актуальные заявки на указанные условия заработной платы;
  • Поддержка консультаций.

Одним из популярных ресурсов в этой области считается Layboard, это международная платформа, специализирующаяся на поиске работы в Польше и не только.

Плюсы Layboard для поиска работы

  • Большая база актуальных вакансий – на платформе вы увидите не одну тысячу предложений от надежных работодателей в Польше. Начиная от сельскохозяйственных работ и заканчивая IT медициной;
  • Проверка работодателей – предложения по работе проходят тщательную проверку. Это значительно снижает риск попасть к безответственным работодателям;
  • Удобный функционал – удобные фильтры помогут быстро найти нужную вакансию (по типу занятости, ЗП, наличию жилья и т.д.);
  • Информационная поддержка – на сайте компании публикуются нужные вакансии с полным ее обзором (регион, зарплата);
  • Прозрачность и безопасность – фирма дает полную информацию: контакты связи, рекомендации, описание условий, чтобы трудоустройство было безопасным.

В заключение можно сказать, что работа в Польше открывает возможности не только финансового, но и карьерного роста. А с платформой Layboard сделать это будет легче, потому что они предлагают только проверенные вакансии и оказывают полную поддержку претендентам на работу.