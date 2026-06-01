Противостояние России с Западом: что угрожает безопасности Черноморского региона

Трансформация мирового порядка, начавшаяся с провозглашения Россией своих намерений в 2007 году, и как следствие – возвращение крупномасштабных вооруженных конфликтов, прежде всего, на европейский континент, создала беспрецедентную экзистенциальную угрозу не только государственному суверенитету Украины, но и непосредственно выживанию украинцев. "Interfax-Украина".

С одной стороны, сопротивление и борьба украинского народа и современные инструменты ведения боевых действий открывают окно возможностей для Украины для получения полноценной субъектности в новой или уже сложившейся системе международных отношений. А с другой – заставляют немедленно пересмотреть концептуальные принципы национальной безопасности как на период выживания, так и на будущее.

Это связано прежде всего с новыми возможностями, которые открылись после неудачной попытки России овладеть территорией Украины и дальнейшим развитием научно-технического прогресса.

Отвергая исторические факты, которые стали причиной войны после обретения Украиной независимости, именно необходимость обеспечения собственной безопасности, в том числе через техническую интеграцию, приводит к полной трансформации основ национальной и региональной безопасности путем переосмысления ее идеологических, политических и экономических аспектов.

И поэтому я очень надеюсь, что следующая конференция по восстановлению Украины начнется именно с объявления того, в каком формате безопасности будет все это происходить. Ибо ни Мюнхен, ни Давос этого не сделали.

В таких условиях поиск альянсов и долгосрочных союзов в региональной и мировой безопасности является приоритетной задачей государства, как условие не только выживания, но и долгосрочного мира. Все остальное просто невозможно из-за технической и политической неготовности старого мира, а также невозможности выживания в нем Украины.

Кроме того, очевидно, что война в Украине и Ормузском проливе повлияла и продолжает влиять на экономическую, политическую, социальную ситуацию и миграционные процессы не только в Европе и в районе Персидского залива, но и во всем мире. Потому что экономика, производная от политики государств, и глобальна. Все эти влияния, для всех участников такого масштаба конфликтов - как активных, так и тех, кто привлечен к этому косвенно, носят лишь деструктивный характер, с признаками грядущего глубокого экономического кризиса и даже развертывания еще более масштабной войны.

Итак, сегодня неважно, понимают ли страны, еще не слышащие взрывов, такую перспективу. Сами события, происходящие в последнее время, принуждают к поиску, созданию или усилению существующего формата коллективной безопасности.

Несмотря на непринятие превентивных мер влияния на развитие войны в Европе, уже само вовлечение в процесс урегулирования кризиса ведущих мировых государств, таких как США, Китая, Британии и ведущих стран ЕС, не дает никакого результата.

Постепенно создается ситуация, когда, как говорил Генри Киссинджер, "возник кризис, из которого никто не хотел выходить добровольно".

Это свидетельствует о не только несоответствии классических моделей коллективной безопасности, но и о фактическом разрушении старого мирового порядка как модели безопасности и необходимости немедленного поиска новых действенных механизмов защиты от нынешних вызовов и избегания мировой войны.

Тогда возникает вопрос: если необходимость создания новой архитектуры безопасности в Европе очевидна и почти предсказуема, то очевидно ли для Украины формирование такой же среды безопасности в Азово-Черноморском регионе, где фактически уровень угроз для нас не только остается стабильным, но и имеет свои особенности из-за разнообразия хотя бы прибрежных государств и наличия у них своих интересов и противоречий?

Азово-Черноморский регион крайне важен для обеспечения национальной безопасности Украины не только из-за морского доступа к транснациональному пространству торговли и местам добычи ресурсов. из-за войны такой регион уже стал отдельным доменом не только ведения боевых действий, но и защиты непосредственно как сухопутной зоны, так и припортовой экономической инфраструктуры.

Если рассматривать этот регион как геополитический и формировать будущие интересы безопасности в призме нового мирового порядка, то он для Украины еще более важен - из-за возможности выхода на соседние регионы, например в Средиземноморье, Ближний Восток и Африку.

Все это будет связано еще с одной ранее неизвестной функцией государственной политики на море, а именно - функцией проекции силы не только в регионе, но и за его пределами.

Конечно, благодаря нашим решительным действиям и беспрецедентному использованию новых возможностей России не удалось не только лишить Украину выхода к Черному морю, но и из-за таких обстоятельств потерять почти все возможности условного доминирования в этом регионе.

Сам факт господства в Азовском море, как и использование сухопутного коридора в Крым с территории Донецкой области, является лишь формальным временным историческим событием, так как уже сегодня практически делает невозможным использование таких возможностей и сводит на нет все усилия России. Все это дает повод Украине для реализации своей стратегии в этом регионе.

Конечно, все будет зависеть от развития войны и формирования перспектив ее завершения, сложившихся в соответствующих стратегиях, объединенных единой политической целью.

Итак, если политическое, экономическое и военное измерения европейского пространства очевидны, хотя и сейчас трудно достижимы, ситуация в Азово-Черноморском регионе выглядит более сложной из-за целого ряда вызовов и угроз и потребует сложной работы по формированию будущего государства в этом регионе.

Как и необходимость действенных гарантий безопасности, залогом устойчивого мира, так и формирование справедливых отношений в регионе относительно использования ресурсов морей является безусловной формулой будущего существования Украины. На формирование таких отношений классически будут влиять как региональные, так и вне региональные игроки, интересы которых должны быть учтены. Особенно сейчас, когда такое окно возможностей открывается.

Азово-Черноморский регион обхватывает различные прибрежные страны. Это те, у которых есть береговая линия Черного моря, смежные регионы и различные международные объединения. Кроме России, к таким государствам относятся три страны-члены НАТО – Болгария, Румыния и Турция.

Среди стран-членов НАТО Румыния и Болгария также являются государствами-членами Европейского Союза. Турция, Украина и Грузия не являются членами ЕС и имеют разные перспективы вступления.

Вероятно, в составе Черноморского региона также можно рассматривать Молдову – еще одного кандидата на вступление в ЕС.

Итак, Черное море является еще одной зоной противостояния России с Западом, где Россия к началу войны у Украины достигла значительных успехов.

Ярким примером является Средиземноморье. В последнее десятилетие усиление участия России в событиях в Сирии ознаменовало значительное расширение ее присутствия в Средиземноморье и обеспечило доступ именно к этому морю. До тех пор пока Украина не ограничила потуги России, она уже создавала вызов европейской безопасности как с восточного, так и с южного флангов. При этом важно понимать, что именно Черноморский флот РФ является логистической и стратегической основой для развертывания такой возможности вне Черноморского региона.

Тогда какие же стратегические интересы альянсов и союзов и какие угрозы безопасности в Черноморском регионе есть сегодня?

1. Отсутствие стратегии НАТО в Черноморском регионе

Несмотря на очевидную активность России и фактическое расширение НАТО за счет прибрежных государств, до сих пор отсутствует стратегия Альянса по Черному морю. Хотя очевидно, что стратегическая важность региона для НАТО больше не вызывает сомнений.

Главная ошибка в том, что продолжая исторически относиться к Черному морю как к "внутреннему озеру России", НАТО фактически позволяет расширять боевые возможности России, которые имели с 2000 года беспрецедентные формы и фактически позволяло создавать очаги нестабильности в том же Восточном Средиземноморье и на Балканах. Чем это кончилось в Сирии, нам известно. Однако судьба военных баз, в том числе морских, остается неизвестной.

В то время как НАТО в этом регионе продвигало политику не сдерживания и обороны, а сотрудничества и диалога, Россия продолжала рассматривать альянс как главную угрозу своей национальной безопасности. Все это в пределах старого мирового порядка развязывает руки России по экспансии не только Северного Кавказа, но и таких стран как Украина и Молдова.

Украина будет всегда помнить, что Россия обязательно воспользуется любой возможностью отсутствия равновесия, чтобы снова восстановить свои боевые возможности именно для экспансии - будь то экономической из-за блокирования путей и логистики или военной.

2. Стратегия ЕС неэффективна

В мае 2025 года, после долгого стратегического пренебрежения этим регионом, ЕС представил свою стратегию по Черному морю. Несмотря на традиционно заявленные амбициозные цели, эта стратегия в современных условиях, как и представленная тем же годом Белая книга-2030, остается декларативной и недейственной, а значит, только подбадривает Россию к более активным действиям и демонстрации способностей.

Как и в ситуации с Балтийским морем, всякая решительность не подкреплена практическими шагами, не останавливает Россию. Без создания органа с реальными полномочиями влияния и без реального механизма реагирования такие инициативы всегда будут носить только декларативный характер. Сегодня только один вопрос защиты критической морской инфраструктуры потребует не только значительных средств, но и времени. Пример войны в Иране все еще доступен, так же как и наш опыт и прошлая ночь в Румынии.

Даже главная идея создания Черноморского центра морской безопасности остается пока нереализованной. Например, не определено его месторасположение и хотя бы условные механизмы, с помощью которых раннее предупреждение приведет к своевременным и надежным действиям.

Итак, хотя Европейский Союз и расширился и имеет перспективу расширения через страны, имеющие выход к Черному морю, и стремление расширить свою торговлю с Африкой и Ближним Востоком именно через Черное море, реальную стратегию защиты и продвижения своих интересов, как и видение Европейской безопасности, это объединение еще не сформировало. Все это полностью удовлетворяет Россию, которая и проводила политику предотвращения интеграции Азово-Черноморского региона в европейское и западное пространство.

Необходимость удешевления энергетических ресурсов и желание расширить собственные рынки в будущем, конечно, приведут к вопросу: как возобновить взаимодействие с Россией после завершения войны в Украине? Это может привести к новым расколам в евроатлантическом сообществе, ослабляя его долгосрочную стратегическую слаженность, в том числе и в этом регионе.

Вместе с тем постоянное чувство угрозы от России сейчас все еще способствует широкому пониманию всех прибрежных государств в пользу членства в НАТО и ЕС. Ибо само чувство остаться в одиночестве против России, как в случае Украины, и быть вне регионального порядка в Черном море, непосредственно повлияет на внутриполитический порядок в таких странах и их геополитическую идентичность.

3. Риск открытия Босфорского пролива для военных кораблей РФ

Говоря о вне региональных игроков и их влиянии на регион, конечно следует вспомнить Турцию. Она является историческим и географическим гарантом соблюдения нелиторальной политики, которая предусматривает содержание вне региональных актеров, включая страны НАТО, в отношении Черного и Азовского морей.

Именно из-за строгого соблюдения Турцией конвенции Монтре и блокирования движения военных кораблей через пролив Босфор во время войны удалось помешать России усилить свой флот и ограничило ее наступательные и ударные возможности.

С ослаблением военного присутствия России в регионе более опасным вызовом является возможность повторного открытия пролива для прохода русских военных кораблей. Ведь именно прекращение огня и окончание войны при отсутствии стратегий и реальных механизмов в НАТО и ЕС позволит России потребовать от Турции повторного открытия пролива и, соответственно, восстановления своей военной мощи в регионе.

Россия сможет восстановить контроль над торговыми потоками, что будет угрожать экономической жизнеспособности Украины. А потом – восстановить и свою военно-морскую мощь в Черном море и подготовиться к следующему этапу конфликта.

Именно поэтому это должно учитываться не только при формировании параметров прекращения огня и мирного соглашения, но и дальнейших шагов по формированию правил в регионе. Поэтому, вероятно, то, как будут развиваться отношения между Турцией и Украиной, Турцией и Западом и Турцией и Россией в Черном море, будет иметь определяющее влияние на формирование регионального геополитического порядка.

4. Рост влияния Китая

Несмотря на очевидные усилия России и Турции по ограничению доступа к Черному и Азовскому морям для нелиторальных субъектов, можно с уверенностью констатировать, что влияние вне регионального игрока, а именно Китая, очевидно и бесспорно. И если это не угроза, то определенно вызов, с которым необходимо считаться всем странам региона.

Китай постепенно осторожно расширяет свое присутствие в Черноморском регионе. Традиционно именно экономическое влияние Китая неуклонно растет и в целом приветствуется государствами региона из-за своей привлекательности. А столь очевидный интерес государств Черного моря к потенциалу китайского экономического сотрудничества может привести к совершенно другому геополитическому образованию в регионе, которое в конце концов заставит пересмотреть роль всех субъектов региона.

Маловероятно, что это может вызвать конкуренцию и напряжение в регионе, однако это несет вначале потерю критической инфраструктуры, а впоследствии и фундаментальных союзников и институтов.

Для Украины важно не забывать, что именно благодаря Китаю у России все еще есть возможность убивать украинцев и поддерживать собственную экономику в обход санкционного давления все тех же субъектов региона.

5. Стремление России доминировать в Черном море

Едва ли не главным дестабилизирующим фактором в регионе остается Россия и ее стремление доминировать в Черном море. Для России Черное море – это не просто естественная область влияния и доминирования, это стратегическая платформа, необходимая для ее глобальных амбиций, далеко за пределами региона.

Причем если исторические и традиционные истоки такого стремления остаются понятными, как и ее военные действия, то именно ее возможность к вмешательству в дела причерноморских государств является абсолютной угрозой для формирования среды безопасности не только в регионе. Такое ее вмешательство опирается на практику хорошо налаженного влияния на внутреннюю политическую, информационную и экономическую сферы, стратегическое манипулирование социальными, этническими и экономическими уязвимостями и культивирование и развитие влиятельных местных посредников, чьи интересы совпадают с интересами России, даже если они являются.

Наиболее опасным, как в случае с Украиной, является то, что в зависимости от обстоятельств вмешательство России может быть слишком скрытым. Происходит ли это прямо сейчас в одной из стран региона, говорить некорректно. Однако, точно все это было в Украине, с известными последствиями.

6. Широкая доступность современного оружия и технологий

Все эти процессы, связанные с обретением геополитической субъектности и как следствие – обретением гарантированной безопасности, непременно должны быть подкреплены именно возможностями силы и механизмами ее реализации.

Именно поэтому едва ли не самый серьезный сегодняшний вызов связан не только со стремительным развитием новых вооружений и форм и способов их применения, но и с тем, что эти современные технологии стали доступны не только для ведущих морских государств, но и для террористических группировок, повстанческих формирований или даже криминальных элементов.

Когда мы говорим об Украине, то в Азово-Черноморском регионе она уже не только имеет арсенал и опыт применения, но и постоянно развивает свои возможности. Современная война продемонстрировала разрушительную силу в отношении дешевых морских и воздушных дронов. Их главная способность состоит еще и в перегрузке и быстром истощении систем ПВО и противодроновой обороны как больших боевых кораблей, так и систем защиты портовой инфраструктуры.

Как и в небе, на море стоимость морского дрона в сотни раз меньше стоимости ракеты-перехватчика и в тысячи – стоимости пораженного судна, что создает проблему экономического истощения. Да, сегодня эти системы находятся в стадии быстрого развития, выявляя как преимущества, так и недостатки. Однако очевидно, что со временем все это побуждает пересмотр фундаментальных основ операций на море.

В условиях компактных морей и прибрежных зон, где исторически происходит основная доля боевых столкновений на море, даже ограниченное применение роботизированных систем в перспективе позволит достичь значительной эффективности, которые есть на уровне или превышают возможности классического флота. Инновационные решения в сфере морских дронов не только компенсируют технические ограничения классических морских платформ, но и создают принципиально новые возможности для проекции силы, что подтверждается опытом украино-российского противостояния в Черном море.

Следовательно, если основой глобальной экономики остаются морские пути, по которым транспортируется около 90% всех товаров, и обеспечивающая ее портовая инфраструктура, то очевидно, что их безопасность является прямым стратегическим приоритетом любого морского государства и опосредованным интересом для остальных государств мира.

Очевидно, что безопасность в Черном море и во всем Азово-Черноморском регионе будет зависеть от построения реального противовеса вызовам и угрозам, основной из которых – предотвращение доминирования России в этом регионе.

Учитывая наличие черноморского побережья, уникального опыта применения технологий в современной войне и стремления Украины к демократическим преобразованиям невозможно создать надежный противовес России в Черном море без Украины. При этом участие Украины в формировании будущего пространства безопасности в регионе возможно только через участие в политическом и безопасном объединении.

Учитывая фрагментарность региона и наличие разногласий в интересах, формирование будущего порядка сегодня крайне важно. Все это должно побуждать НАТО не только к инвестициям в военный потенциал прибрежных государств, но и к созданию новых стратегий для усиления своего присутствия в Черном море, особенно за пределами этого региона.

Именно поддержка Украины как черноморской страны и мощного военно-морского государства, а также поддержка европейского регионального партнерства является основой обеспечения безопасности Азовского и Черного морей и обеспечения безопасности Европы с южного направления.