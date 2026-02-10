Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украину

Факторов, которые к этому привели, несколько.

Остальные ракеты не закончились, они продолжают производиться. Ранее основными средствами поражения, которые использовала Россия, являлись ракеты Х-101 и 3М-14 "Калибр". Теперь эти ракеты применяются реже не потому, что их нет, а потому что в результате операции "Паутина" 1 июня 2025 г. большая часть носителей Х-101, то есть самолеты Ту-95 и Ту-160, была уничтожена или повреждена. России на данный момент не хватает носителей, чтоб устраивать массированные масштабные удары ракетами Х-101. В последнее время средний показатель применения Х-101 составил 15-20 ракет, в то время как в 2022 году россияне за атаку выпускали 90-100. Это свидетельствует о нехватке носителей. Именно поэтому ракета Х-101 не столь актуальна, как раньше.

То же касается и 3М-14 "Калибр". За время полномасштабного вторжения в Украину в Черном море были уничтожены и повреждены многие носители "Калибров", именно кораблей-ракетоносцев. И для России сейчас проблема не только в том, что в Черном море ей не хватает носителей "Калибров", но и в том, что в большинстве случаев за эти четыре года они отработали свой ресурс, то есть пусковые установки крайне изношены. Но для того, чтобы их обслужить и отремонтировать, их нужно вывезти за пределы Черного моря, на ремонтные заводы где-то на Балтике. Вот России и остается одно – использовать тот ресурс, который есть налицо.

Следовательно, и "Калибры", и Х-101 так часто не используются именно из-за проблем с носителями.

Другой фактор заключается в том, что крылатые ракеты и малого, и среднего радиуса действия сбиваются почти всеми средствами противовоздушной обороны, которые есть в Украине. Они уязвимы, и у нас есть широкая номенклатура сбивающих их средств. Кроме того, на эти ракеты достаточно эффективно охотятся истребители МиГ-29 и F-16. Поэтому россияне могут использовать хоть два десятка крылатых ракет, но это не значит, что все они достигнут цели – скорее всего, они будут перехвачены.

А вот баллистические ракеты могут перехватить только ЗРК Patriot и SAMP/T. Другие средства ПВО, даже истребители, их не перехватывают. Баллистические ракеты достаточно сложны именно из-за своей баллистической траектории нанесения ударов и некоторых других свойств.

Россияне сейчас делают ставку именно на баллистику, поскольку, во-первых, баллистические ракеты трудно перехватить, а во-вторых, их не нужно привязывать к авиационному или морскому носителю, которых и так мало. Пусковые установки для запуска баллистических ракет сухопутны, поэтому их можно зафиксировать только тогда, когда они совершают пуск. Уничтожение самой пусковой установки, например "Искандера", осуществить сложно. Поэтому предупреждение ударов баллистическими ракетами достаточно проблематично для нас.

Объясню – почему. Когда речь идет о крылатой ракете Х-101, мы понимаем, что есть вероятность пусков, как только самолеты поднимаются в воздух. Через полтора-два часа они выходят на пусковую площадку, совершают пуск, о чем сообщают мониторинговые каналы. И примерно через час-полтора эти ракеты появляются в нашем воздушном пространстве. То есть достаточно времени, чтобы гражданские лица позаботились о безопасности, то есть спустились в метро или укрытие, а силы ПВО уже были приведены в режим повышенной боевой готовности.

С "Калибрами" та же история: как только носитель "Калибров" выходит в море, все уже настороже. Он совершает пуск, и примерно через час ракеты попадают в наше воздушное пространство, и начинается охота на них.

С баллистикой все гораздо сложнее: когда пусковая установка выезжает на позицию для осуществления пуска, она не видна, ее никто не видит. Пуск фиксируется только тогда, когда он производится. Но, в отличие от крылатых ракет дозвукового типа, баллистика летит гораздо быстрее – со сверхзвуковой скоростью, а потому и отреагировать гораздо сложнее, потому что речь идет даже не о минутах, а гораздо меньше. Поэтому перехват таких ракет гораздо сложнее.

Кроме того, что у россиян достаточно много пусковых установок для запуска баллистических ракет, есть и другой немаловажный момент: Россия за последние годы наладила производство баллистических ракет даже больше, чем крылатых Х-101.

Сегодня у РФ есть возможность производить в сутки не менее двух единиц готовой продукции баллистической ракеты для ОТРК "Искандер-М" 9М723. Подчеркиваю, это – как минимум, то есть в сутки они могут изготовить и три, и четыре таких ракеты.

Это зависит от того, сколько частей для производства этих ракет России поставляется контрабандой. Как правило, используемые в этих ракетах микросхемы, микрочипы, полупроводники идут контрабандой через другие страны, в частности, через Китай. Если этих частей и комплектующих много, создание баллистических ракет растет; если есть задержка с поставками – производство немного тормозит. Поэтому Россия сегодня имеет производство этих ракет даже больше Х-101 и 3М-14.

Параллельно Россия постоянно запрашивает Северную Корею на поставку ракет KN-23, которые являются аналогом 9М723, почти точной копией этой ракеты. КНДР имеет меньшие мощности по производству этих ракет, однако иногда она отправляет России KN-23.

Поэтому баллистическая ракета стала сейчас столь популярным средством российского террора против Украины, которое Россия пытается масштабировать.

Александр Коваленко, специально для Главреда