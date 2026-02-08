Почему Маск вынул Starlink для России? Потому что любит деньги...

Проклинают его последними словами, как предателя русского мира за то, что отключили россиянам серые Starlink. Оставив связь только украинцам. И, конечно, ищут пути, как выдать себя за украинцев. У кого даже получится. У незначительного процента. Но и те будут злы и разочарованы.

А такое разочарование бывает только когда это неожиданно. То есть они не верили, что это может произойти. Публично подчеркивая, что Маск же любит деньги и потому не будет отказываться от их заработка. Получит ведь доход от работы дополнительных старлинков. Да и фашист фашисту глаз словно не выклюет...

Маск действительно любит деньги. Самого себя и деньги. Больше всего. А потому он не мог не отключить эти Starlink. И непонимание этого ярко подчеркивает архаичность русского фашизма. Его отсталость.

Ибо есть денежные потоки. А есть капитализация. И Запад давно ориентируется на капитализацию. Этого не поняли и некоторые украинские олигархи, всегда доевшие свои компании или государственные, фокусируясь на денежных потоках. Но они уже дошли до своей кассы.

Но вернемся в Маску. Он умеет играть в хайпе. Умеет раздувать капитализацию. И таким образом стал самым богатым человеком на планете. Чье состояние, если пузырьки на фондовом рынке не лопнут в ближайшее время, достигнут отметки в 1 трлн долларов довольно скоро, сделав его просто мифическим персонажем.

И главным бриллиантом этой империи хайпа, которая должна скрыть в себе все предыдущие хайпы, должна стать новая компания, которая вот-вот выйдет на IPO. Публично продаст свои акции. И таким образом даст рынку определить свою стоимость. Эта компания – объединение Space X и Искусственного Интеллекта Маска. Хайп немного подзабыт, когда все прогрессивное человечество спешило с Маском на Марс (наверное – непонятно) и хайп самый современный – искусственный интеллект. И капитализация этого нового монстра может составлять 1.0 трлн долларов. А может быть 1.2 трлн. А может и 1.5.

И даже 10 процентов изменения финальной цены – это потеря минимум 100 млрд долларов. Поэтому Маск очень чувствителен к чему-либо, что может повлиять на оценку стоимости. И скандалы с обходом санкций ему здесь точно не нужны. Ему просто нужно избавиться от проблемы. Поэтому можем только подарить господину Сикорскому, показавшему Маску, что скандал будет. И Илон принял решение

Потому что он может заработать на тысяче Иванушках из Мухосранска какие-нибудь тысячи долларов. А это будет стоить ему 100 млрд. однозначная математика.

Поэтому украинские Starlink работают. А русские – нет. Потому что Украина на правильной стороне истории. Там, где ВВП Польши на душу населения настигает Японию. Там, где технологии. Ведь из дерьма палок не создашь Starlink, хоть один такой продали недавно Лукашенко. Импортозамещение не работает в экономике, там же как попытка заставить рожать маленьких девушек – в демографии. Поэтому скрепы и традиционные ценности хороши только для тех, у кого есть деньги и кто готов просто их тратить, не претендуя на захват вселенной. И не привлекает внимание санитаров.

А Маск – тот же Маск. Тесла уже не делает машины. Почти. Вы не слышали, это же теперь роботокси, поэтому безразлично, что продажи машин падают. На Марс уже никто не улетает. Вы не слыхали? Теперь цель – полет НАСА на Луну. Гиперлуп уже зарыли и вспоминают его чаще всего на украинских эфирах, когда хотят копнуть Емельяна. А Маск все хайпирует. И считать деньги. И как бы ни любил фашистов, но деньги дают где-нибудь.