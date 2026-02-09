Украинская государственность переживет всех тех, кто пишет о ее конце

У меня в ленте пачка постов о том, что Украина не в состоянии к государственности.

O, действительно?

Антикоррупционные органы поймали коррупционеров, дело идет в суд, все происходит под пристальным контролем парламентской следственной комиссии и профильного парламентского комитета, а независимые медиа держат граждан в курсе — так выглядит несостоятельность к государственности ?

Силы обороны четыре года ведут полномасштабную войну против превосходящих сил врага, а между тем оборонная промышленность держит заоблачный темп инноваций — это выглядит несостоятельностью к государственности?

В условиях большой войны нет продуктовых талонов, а курс валюты держится — это выглядит так несостоятельность к государственности ?

Страна ведет дипломатическую работу по всем возможным направлениям, достигая ежедневно результатов — это так выглядит несостоятельность к государственности ?

Несмотря на масштабный политический кризис , все органы исполнительной власти и местного самоуправления работают — это так выглядит несостоятельность к государственности ?

А я думал, что несостоятельность государственности — это наоборот, безнаказанная коррупция, развалившаяся армия, голод, гиперинфляция, дипломатический вакуум, паралич всех органов власти.

Не знаю, что будет через 100 лет, потому что темп перемен в мире ускоряется. Но то, что украинская государственность переживет всех, кто пишет о ее конце, это несомненно.