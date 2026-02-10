Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на Україну

Факторів, які до цього призвели, декілька.

Інші ракети не закінчилися, вони продовжують вироблятися. Раніше основними засобами ураження, які використовувала Росія, були ракети Х-101 і 3М-14 "Калібр". Тепер ці ракети застосовуються рідше не тому, що їх немає, а тому що в результаті операції "Павутина" 1 червня 2025 року більша частина носіїв Х-101, тобто літаки Ту-95 і Ту-160, була знищена або пошкоджена. Росії зараз не вистачає носіїв, щоб влаштовувати масовані масштабні удари ракетами Х-101. Останнім часом середній показник застосування Х-101 склав 15-20 ракет, тоді як у 2022 році росіяни за атаку випускали 90-100. Це свідчить про нестачу носіїв. Саме тому ракета Х-101 не така актуальна, як раніше.

Те саме стосується і 3М-14 "Калібр". За час повномасштабного вторгнення в Україну в Чорному морі було знищено і пошкоджено багато носіїв "Калібрів", саме кораблів-ракетоносців. І для Росії зараз проблема не тільки в тому, що в Чорному морі їй не вистачає носіїв "Калібрів", але і в тому, що в більшості випадків за ці чотири роки вони відпрацювали свій ресурс, тобто пускові установки вкрай зношені. Але для того, щоб їх обслужити і відремонтувати, їх потрібно вивезти за межі Чорного моря, на ремонтні заводи десь аж на Балтиці. Ось Росії і залишається одне – використовувати той ресурс, який є в наявності.

Отже, і "Калібри", і Х-101 так часто не використовуються саме через проблеми з носіями.

Інший фактор полягає в тому, що крилаті ракети і малого, і середнього радіусу дії збиваються майже всіма засобами протиповітряної оборони, які є в наявності у України. Вони вразливі, і у нас є широка номенклатура засобів, які їх збивають. Крім того, на ці ракети досить ефективно полюють винищувачі МіГ-29 і F-16. Тому росіяни можуть використовувати хоч два десятки крилатих ракет, але це не означає, що всі вони досягнуть мети – швидше за все, вони будуть перехоплені.

А ось балістичні ракети можуть перехопити тільки ЗРК Patriot і SAMP/T. Інші засоби ППО, навіть винищувачі, їх не перехоплюють. Балістичні ракети досить складні саме через свою балістичну траєкторію нанесення ударів і деякі інші властивості.

Росіяни зараз роблять ставку саме на балістику, оскільки, по-перше, балістичні ракети важко перехопити, а, по-друге, їх не потрібно прив'язувати до авіаційного або морського носія, яких і так мало. Пускові установки для запуску балістичних ракет – сухопутні, тому їх можна зафіксувати тільки тоді, коли вони здійснюють пуск. Знищення самої пускової установки, наприклад, "Іскандера", здійснити складно. Тому попередження ударів балістичними ракетами є досить проблематичним для нас.

Поясню – чому. Коли мова йде про крилату ракету Х-101, ми розуміємо, що є ймовірність пусків, як тільки літаки піднімаються в повітря. За півтори-дві години вони виходять на пусковий майданчик, здійснюють пуск, про що повідомляють моніторингові канали. І десь приблизно через годину-півтори ці ракети з'являються в нашому повітряному просторі. Тобто є достатньо часу, щоб цивільні особи подбали про безпеку, тобто спустилися в метро або укриття, а сили ППО вже були приведені в режим підвищеної бойової готовності.

З "Калібрами" та ж історія: як тільки носій "Калібрів" виходить в море, всі вже насторожі. Він здійснює пуск, і приблизно через годину ракети потрапляють в наш повітряний простір, і починається полювання на них.

З балістикою все набагато складніше: коли пускова установка виїжджає на позицію для здійснення пуску, вона непомітна, її ніхто не бачить. Пуск фіксується тільки тоді, коли він здійснюється. Але, на відміну від крилатих ракет дозвукового типу, балістика летить набагато швидше – з надзвуковою швидкістю, а тому і відреагувати набагато складніше, тому що мова йде навіть не про хвилини, а значно менше. Тому перехоплення таких ракет значно складніше.

Крім того, що у росіян досить багато пускових установок для запуску балістичних ракет, є й інший важливий момент: Росія за останні роки налагодила виробництво балістичних ракет навіть більше, ніж крилатих Х-101.

Сьогодні у РФ є можливість виробляти за добу не менше двох одиниць готової продукції балістичної ракети для ОТРК "Іскандер-М" 9М723. Підкреслюю, це – як мінімум, тобто за добу вони можуть виготовити і три, і чотири такі ракети.

Це залежить від того, скільки елементів для виробництва цих ракет Росії поставляється контрабандою. Як правило, мікросхеми, мікрочіпи, напівпровідники, які використовуються в цих ракетах, йдуть контрабандою через інші країни, зокрема, через Китай. Якщо цих елементів і комплектуючих багато, виробництво балістичних ракет зростає; якщо є затримка з поставками – виробництво трохи гальмує. Тому Росія сьогодні має виробництво цих ракет навіть більше, ніж Х-101 і 3М-14.

Паралельно Росія постійно робить запити до Північної Кореї на поставку ракет KN-23, які є аналогом 9М723, майже точною копією цієї ракети. КНДР має менші потужності з виробництва цих ракет, проте час від часу вона відправляє Росії KN-23.

Саме тому балістична ракета стала зараз настільки популярним засобом російського терору проти України, який Росія намагається масштабувати.

