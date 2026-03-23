Почему оккупация Эстонии пока отменяется

В последние дни в украинских соцсетях и соцсетях российской политэмиграции появился шквал публикаций о том, что Путин готовится к нападению на одну из Балтийских стран. Давайте попробуем разобраться, как это вообще реалистично?

Аргументы тех, кто говорит о Нарвской республике

– Россия приняла закон о применении армии против стран, где арестовывают россиян;

– НАТО умерло и ничего не сможет поделать;

– России достаточно взять Нарву без Таллина и это уже будет символизировать смерть НАТО как такового;

– Россияне считают, что европейцы проглотят и не будут защищаться;

– США застряли в Иране и не смогут (не будут) помогать Европе;

– Китай является союзником России и нуждается в смерти НАТО из-за аннексии части ЕС Россией.

Теперь давайте попробуем понять, насколько эти аргументы реалистичны.

– Начать следует с того, что закон о применении силы против стран, арестовывающих россиян, является частью игры против арестов судов так называемого теневого флота. Этот закон должен испугать балтийские страны и не допустить остановки нефтяного транзита;

– Ответа на вопрос, что делать европейцы в случае нападения на Балтийскую страну не существует. Мы можем говорить только в теоретических моделях. Ситуация реально 50 на 50 и Россия это тоже понимает;

– Создание российского плацдарма в Нарве с последующей дряблой позиционной войной не решает главную задачу РФ – развала ЕС, как экономического и потенциально военного игрока. Для решения этой задачи нужна долгая и гораздо более широкая война, чем просто оккупация условной Нарвы;

– Более того, нападение на условную Эстонию также ставит крест на возвращении россиян на рынки ЕС;

– Китай категорически не заинтересован в какой-либо войне на территории ЕС, потому что это будет реально влиять на его бизнес интересы.

Фактор Беларуси

В нынешней ситуации, когда США начали игру "получить доступ, а затем контроль над производством калийных удобрений", Белоруссии крайне сложно будет предоставить территорию для развертывания наступления на Литву и Латвию. Это отчасти уменьшает военные возможности России.

Возвращение в Европу или война?

– Действительно, сейчас у россиян есть уникальное окно возможностей для нападения на Балтию. Но, повторюсь, нападение на Балтию перечеркивает любые возможности для возвращения на рынки Европы, являющиеся одной из глобальных целей Москвы (трек Дмитрия именно об этом).

– Война в Иране, если она продлится еще пару месяцев, приведет к реальному дефициту нефти и газа. Россия уже начала две информационные кампании: а) истерия по нападению на Балтийскую страну; б) Европа должна вернуться к российскому газу, потому что он дешевле (снятие санкций).

– Эта логика не предполагает войны. Война в Балтии поставит крест на газовой логике.

– Война как таковая возможна только в контексте пророчества, которое само по себе сбывается. Другими словами, она возможна только в случае, когда россияне настолько упадут в свою пропагандистскую истерию, что сами в нее поверят.

– Также мы должны помнить, что Кремль живет в двух прямо противоположных логиках: развале ЕС и возвращении на рынок ЕС как наиболее маржинальный рынок для России. Эта дихотомия может провоцировать прямо противоположные движения россиян.

Почему Россия не ведет массированные обстрелы Украины?

– Отсутствие массированных обстрелов в последние дни объясняется, прежде всего, войной в Иране. Россия резонно считает, что еще несколько недель такой войны истощает запасы ПВО в США и через условный месяц мы окажемся в ситуации, когда не сможем отражать регулярные массированные воздушные атаки россиян из-за нехватки средств для ПВО и ПРО;

– Россияне считают, что война в Иране позволяет им долгое время не вести переговоры;

– Сейчас россияне будут, судя по всему, сконцентрироваться на Запорожье, как ключевой точке этого этапа войны. Они считают, как я понимаю, что именно Запорожье является их точкой для перехода на правый берег. Это малореалистично, но Путин сейчас верит в это. Так же, как год назад он верил в летнее наступление.

– Исходя из этой логики, наступление на Эстонию или Латвию малореалистично и зависит исключительно от эмоциональных, а не логических пожеланий Владимира Путина.