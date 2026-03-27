НБУ ломает суть корпоративной реформы управления: кто за этим стоит

Относительно штрафа НБУ для Укрпочты. Коротко это давление на компанию, очередная попытка заблокировать создание Укрпочта Банка и нарушение базовых принципов корпоративного управления.

А теперь поподробнее. И это моя позиция как Игоря Смилянского, а официальная позиция АО "Укрпочта" – в первом комментарии.

Вы знаете, кто управляет всеми "долларами" мира? Кто самый мощный национальный банк мира? Это Центральный банк в США или Федеральная резервная система. Так вот, они не имеют права согласовывать членов наблюдательных советов банков США, таких как JPMorgan, Citibank и т.д. Это право акционера, потому что это его деньги. А вот у НБУ есть. Если завтра, например, Джеф Безос, владелец Amazon, захочет войти в Набсовет Укрпочты (помочь нам с посылками), но он не понравится НБУ — его назначение могут заблокировать. Просто так. Без четких критериев (ну, например, не овладел основами финансового мониторинга Украины).

Но этих полномочий НБУ показалось маловато. И теперь они хотят контролировать не только назначение, но и деятельность членов наблюдательных советов банков и финансовых компаний, таких как Укрпочта. Как? По требованию предоставления НБУ повестки дня и протоколов наблюдательных советов. И когда Укрпочта, на основании закона, отказалась это делать, потому что это нарушает принципы корпоративного управления, НБУ наложил на Укрпочту штраф в сумме 250 тысяч гривен, чтобы подать всем сигнал. А также рассказывать, что Укрпочте нельзя давать банк, потому что "посмотрите, какие они нарушители закона", "их деловая репутация не отвечает высоким требованиям владельцев украинских банков". Шах и мат.

Внимание: мы не предоставили эти протоколы не потому, что там было что скрывать (кроме, конечно, планов действий на случай чрезвычайных ситуаций). Более того, это требование легко обходится: наблюдательный совет собирается неформально, обсуждает все необходимое, а уже официально оформляет "красивые" протоколы.

Мы не предоставили эту информацию потому, что цель корпоративной реформы заключалась в изменении подхода к управлению крупными компаниями, а не в создании "театра или спектакля", чтобы изобразить эти реформы. Наблюдательные советы создавались как орган, где можно откровенно и профессионально обсуждать стратегические вопросы и проблемы компании и формулировать план действий. Вы будете это делать, если все детали дискуссии будут известны регулятору? Конечно, нет.

Показать степень маразма требований? Согласно позиции НБУ, получив штраф, я как генеральный директор должен вынести вопрос к нему на наблюдательный совет, где обсудить, в частности, юридическую стратегию (идти или не идти в суд, с какими аргументами и тому подобное). Так вот, НБУ желает получить протоколы этих дискуссий. Это если бы прокурор сказал адвокату: "Вы здесь пообщайтесь со своим клиентом по суду, а затем подробный протокол дискуссии занесите мне, чтобы я знал, как к суду готовиться".

Конечно, такой грубый наезд на базовые принципы корпоративного управления, особенно когда это является фокусом наших международных партнеров при принятии решений о предоставлении Украине финансовой помощи, толерировать нельзя. Поэтому АО "Укрпочта" по закону уплатило выставленный штраф, но будет отстаивать свою позицию в суде. Потому что банки НБУ боятся, но наконец кто-то должен это сделать. Угадайте, кто.

Когда человек набирает лишний вес из-за желания постоянно есть, то для сохранения его здоровья его сажают на диету и ограничивают объем и калорийность пищи, а не кормят больше, чтобы у него было временно хорошее настроение. Поэтому точно пора посадить НБУ на регуляторную диету ради сохранения "здоровья" экономики Украины. Им есть чем заняться в части развития доступного кредитования, финансовой инклюзии (где, как говорится, кот не валялся), а не вмешиваться в корпоративное управление.

PS На днях будет объявлен конкурс на должности независимых членов Наблюдательного совета Укрпочты. Поэтому мы хотим иметь сильный, независимый, а не "ручной" наблюдательный совет.