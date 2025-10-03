''НАТО развязало войну с РФ'' – новая порция шизофрении от Путина

Друзья, выступление бункерной крысы на Валдае действительно показалось невероятно скучным, банальным и традиционно полностью лживым. Не оказался, а именно сдался. Потому что рассчитан он был не на нас и не на свет. Он работал на свою аудиторию, незамутненную и откровенно туповатую. На русский комсомол. Которому достаточно услышать, что все хорошо и по плану. Радостно забекали и продолжили пастись. Интересными для всех было всего несколько моментов.

Главное, конечно, Трамп. Здесь Путин не раз давал понять, что хочет снова общаться с президентом США и готов хвалить его до посинения. Потому и тезисы "для Трампа" звучали часто. Напуганный тем, что глава Белого дома сменил позицию и активно поддерживает Украину, бункерный очень старался.

Он подчеркнул, что война началась из-за неправильной позиции НАТО, но если бы Трамп был президентом – войны бы не было. И особо добавил, что сейчас мирные переговоры срывает агрессивная Европа, а вовсе не Россия и США. Бункерная крыса так настаивала на этих тезисах, что в какой-то момент даже показалось, что сейчас она начнет прямо ругать Байдена. Обошлось.

Остальные пункты звучали не просто набором банальностей, а бредом шизофреника. Просто потому, что противоречили друг другу. К примеру, хозяин Кремля заявил, что все страны НАТО уже воюют с Россией. Хотите поспорить? Уточнить по поводу Словакии и Венгрии. Не торопитесь. Их он потом упомянул отдельно как друзей.

До этого он говорил, что именно НАТО развязало войну. Нарушило все сделки, подкралось к границе и спровоцировало Москву. А потом вдруг объявил, что "Поверить в чушь, что Россия хочет напасть на НАТО – невозможно". Вот попробуйте эти три тезиса связать в один. НАТО сражается с Россией. НАТО спровоцировало российское нападение. Россия не будет нападать на НАТО. Нет, это не перегибы, это чистая шизофрения.

Далее, Путин заявил, что никаких агрессивных намерений по отношению к третьим странам в Европе у них нет. Все мнения только об обороне. Дроны над европейскими странами? Это не Россия, у нас таких БПЛА вообще нет, это очень далековато. И не нужно нам их запускать. И вишенка на торте – ладно, больше не буду запускать дроны. Поддержал создание Палестинского государства. Здесь как раз все логично, аналогии с признанием ДНР и ЛНР при всей их натянутости Путин даже не скрывал.

Тема "Томагавков" явно неприятна для бункерной крысы. Поэтому он дал сразу несколько ответов на выбор. Во-первых, они на это отреагируют. Непонятно как, но отреагируют. Во-вторых, они эти самые "Томагавки" будут сбивать. Ну а в-третьих, такие ракеты все равно никакого влияния на ситуацию на фронте не будут. И при этом бункерный заявляет, что поставка "Томагавки" означает переход на качественно новый уровень эскалации. Как это совмещается в одной голове?

К радости своим хомячкам Путин отдельно подчеркнул, что российская армия на сегодняшний день самая боеспособная в мире. То есть уже не вторая, а первая. Трампу после этих слов должно было стать стыдно и страшно одновременно. Я не склонен недооценивать противника, они действительно набрались боевого опыта и стали гораздо опаснее, чем в 2022 году.

Однако "самая боеспособная" за год захватила 1% территории Украины, топчется на Донбассе и не в состоянии оккупировать хотя бы Донецкую область. Поэтому либо стоило признать, что Украина в таком случае на втором месте, либо вообще не говорить ерунды.

Впрочем, фразу "не говори чепухи" как цензурный вариант можно было использовать для всего выступления Путина. И не только для этого. Старик любит говорить, аудитория у него всегда самая благодарная, но... маразм все заметнее.