''НАТО розв'язало війну з РФ'' – нова порція шизофренії від Путіна

Друзі, виступ бункерного щура на Валдаї справді здався неймовірно нудним, банальним і традиційно повністю брехливим. Не виявився, а саме здався. Тому що розрахований він був не на нас і не на світ. Він працював на свою аудиторію, незамутнену і відверто тупувату. На російський комсомол. Якому достатньо почути, що все добре і за планом. Радісно забекали і продовжили пастися. Цікавими для всіх були всього кілька моментів.

Головне, звичайно, Трамп. Тут Путін не раз давав зрозуміти, що хоче знову спілкуватися з президентом США і готовий хвалити його до посиніння. Тому і тези "для Трампа" звучали часто. Наляканий тим, що глава Білого дому змінив позицію і активно підтримує Україну, бункерний дуже старався.

Він підкреслив, що війна почалася через неправильну позицію НАТО, але якби Трамп був президентом – війни б не було. І окремо додав, що зараз мирні переговори зриває агресивна Європа, а зовсім не Росія і не США. Бункерний щур так наполягав на цих тезах, що в якийсь момент навіть здалося, що зараз він почне прямо лаяти Байдена. Обійшлося.

Решта пунктів звучали не просто набором банальностей, а маренням шизофреніка. Просто тому, що суперечили один одному. Наприклад, господар Кремля заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією. Хочете посперечатися? Уточнити щодо Словаччини та Угорщини. Не поспішайте. Їх він потім згадав окремо як друзів.

Перед цим він говорив, що саме НАТО розв'язало війну. Порушило всі угоди, підкралося до кордону і спровокувало Москву. А потім раптом оголосив, що "Повірити в нісенітницю, що Росія хоче напасти на НАТО – неможливо". Ось спробуйте ці три тези пов'язати в одну. НАТО воює з Росією. НАТО спровокувало російський напад. Росія не буде нападати на НАТО. Ні, це не перегини, це чиста шизофренія.

Далі, Путін заявив, що ніяких агресивних намірів щодо третіх країн в Європі у них немає. Всі думки тільки про оборону. Дрони над європейськими країнами? Це не Росія, у нас таких БПЛА взагалі немає, це дуже далеко. І не потрібно нам їх запускати. І вишенька на торті – гаразд, більше не буду запускати дрони. Підтримав створення Палестинської держави. Тут якраз все логічно, аналогії з визнанням "ДНР" і "ЛНР" при всій їх натягнутості Путін навіть не приховував.

Тема "Томагавків" явно неприємна для бункерного щура. Тому він дав відразу кілька відповідей на вибір. По-перше, вони на це відреагують. Незрозуміло, як, але відреагують. По-друге, вони ці самі "Томагавки" будуть збивати. Ну а по-третє, такі ракети все одно ніякого впливу на ситуацію на фронті не матимуть. І при цьому бункерний заявляє, що поставка "Томагавків" означає перехід на якісно новий рівень ескалації. Як це поєднується в одній голові?

На радість своїм хом'ячкам Путін окремо підкреслив, що російська армія на сьогодні найбоєздатніша в світі. Тобто вже не друга, а перша. Трампу після цих слів мало стати соромно і страшно одночасно. Я не схильний недооцінювати противника, вони дійсно набралися бойового досвіду і стали набагато небезпечнішими, ніж у 2022 році.

Проте, "найбільш боєздатна" за рік захопила 1% території України, тупцює на Донбасі і не у змозі окупувати хоча б Донецьку область. Тож або варто було визнати, що Україна в такому випадку на другому місці, або взагалі не говорити нісенітниць.

Втім, фразу "не говори нісенітниць" як цензурний варіант можна було використовувати для всього виступу Путіна. І не тільки для цього. Старий любить говорити, аудиторія у нього завжди найвдячніша, але... маразм все помітніший.