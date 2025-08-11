Мюнхенская ловушка на Аляске

CNN сообщает, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и Путина 15 августа. Однако чиновник Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина.

Так это же в чистом виде, под копирку, повторение сценария Мюнхенского сговора. Тогда чехословацкая делегация тоже была вызвана в Мюнхен, но к переговорам "великих держав" не допущена. Только после того, как в час ночи 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение, в зал позвали чехословацкую делегацию. Ознакомившись с основными его пунктами, представители Чехословакии выразили протест. Но, в конечном счёте, под давлением руководства Великобритании и Франции подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судет.

Именно на это рассчитывают Путин и, вероятно, Трамп. Судя по многочисленным утечкам в СМИ, они хотят договориться о передаче неоккупированной части Донбасса России в обмен на остановку боевых действий, которая, добавлю от себя, может быть при Путине только кратковременной. А дальше банда Трампа постарается хамским давлением заставить Зеленского признать это решение.

Путин надеется таким образом получить дипломатическим путём то, что не смог захватить на войне. В этом — единственная цель его участия в переговорах.

Но это только первая часть его плана. Гитлер захватил ослабленную судетским позором Чехию через полгода после Мюнхенского сговора и сдачи Судет. Примерно на это же рассчитывает Путин.

Украина на такую позорную сдачу своей территории и людей, важнейшего укреплённого района, конечно, не согласится, но провокация против Зеленского на Аляске вполне вероятна.

