Москва продолжит уклоняться от перемирия или пойдет на него?

Интересна история эволюции попыток переговоров с Москвой после того, как Трамп отменил молчание Байдена. Но начнём не с попытки Трампа в феврале 2025 г. отправить Зеленского на выборы и кардинально изменить этим ситуацию. Начнём с момента, когда в октябре 2025 г. Лавров нахамил по телефону Рубио и сорвал встречу президентов США и РФ в Будапеште.

С тех пор Лавров любит обвинять США в отказе от договорённостей в Анкоридже и скромно умалчивает об этом эпизоде своей биографии. Рубио это окончательно надоело к июню 2026 г. и он прямо сказал – никаких конкретных договорённостей в Анкоридже не было, договорились лишь продолжать переговоры.

Начало 2026 г. прошло в эмоциональных обсуждениях 28 пунктов мирного плана РФ, откорректированных и опубликованных США, и 20 пунктов европейского плана. Кремль подобного своего "мирного плана" не публиковал, но в медиа-обсуждениях участвовал.

В основном замечаниями – надо было парафировать Стамбульские соглашения, они были щадящими для Украины, но теперь требуем большего, так как армия РФ наступает. Позиция Москвы остаётся неизменной до сих пор – зачем нам переговоры и перемирие с прекращением огня, если мы наступаем? Встречаемся, вы подпишите безоговорочную капитуляцию с нашими условиям, и на этом всё. После этого снова "братская" любовь к Украине. Что обсуждать, если мы наступаем? Мы наступаем, мы и диктуем правила.

При этом московиты были почему-то настолько застенчивыми, что отказывались эти условия капитуляции Украины предварительно опубликовать. Их "мирный план" так и не опубликован ни в вид 30, ни в виде 100 пунктов, или сколько там их. Москву устраивает только вариант их публикации после подписания. Точно так же, как в РФ никогда не был опубликован текст Стамбульского соглашения. "Путин" показал лишь две страницы его. Полностью текст Стамбульского соглашения публиковали СМИ в Америке и Европе, и из них в Украине. При этом правительство Зеленского никогда не подтверждало, но и не опровергало подлинность этого текста.

В Москве на уровне "путина" и других "говорящих голов" постоянно отсылают к этим западным публикациям, чем де-факто официально подтверждают их подлинность. При этом регулярно ругают Бориса Джонсона за то, что он сорвал их парафирование. Де-юре Москва их подлинность не подтверждает, так как текст разрушает все её нарративы про "русских-освободителей".

Эта стратегия кремлёвцев до сих пор оставалась неизменной, несмотря на усилия Трампа, направлявшего к ним Виткоффа с Кушнером, и даже принявшего большую их делегацию в августе 2025 г. на Аляске. Смысл её – добиться от Зеленского подписания капитуляции с передачей РФ пяти регионов Украины, что больше, чем было в условиях Стамбульского соглашения, и поставить всех перед этим фактом.

Кремлёвцы полагают, так как война будет официально закончена, то определённые политические силы в Европе, Америке, Азии и Австралии начнут продвигать снятие санкций с РФ и возврат к "бизнесу как обычно". Это произойдёт где-то быстрее, где-то медленней, и в кремле готовы всячески содействовать, не сильно считая расходы.

Отсюда и слух от "хороших русских" в эмиграции, в кремле могут смириться с потерей 280 млрд. евро, замороженных в Бельгии и других странах. Слух подтвердился, когда из кремля появился "вброс" – мы согласны отдать эти деньги на восстановление Украины и на ещё что-то, если она подпишет Стамбул-2.

Москва готова за 280 млрд. евро купить у Евросоюза более 20% территории Украины и отдельно заплатить США. Поэтому Дмитриев показывал Виткоффу геологическую карту РФ и обещал туннель под Беринговым проливом. Кремлёвцы согласны также на реформу ООН, и даже на глобальные переговоры об "архитектуре безопасности", если это на международном уровне оставит за РФ ту часть территории Украины, которую он получит по сепаратному договору с ней.

Но в этой стратегии Москвы есть много дефектов необратимой силы разного уровня.

Прежде всего, в ситуации пятого года активной войны такой договор с Украиной будет однозначно воспринят её союзниками как сепаратный. Поэтому Трамп уже в начале 2025 г. объявил, что растратчик Байден передал Украине 300 или 350 млрд. долларов из святого госбюджета США. По сути, Трамп назвал Москве цену – 350-300 млрд. после получения которых он может закрыть глаза на то, что она подпишет с Зеленским, раз тот отказался идти на выборы. Так как у кремлёвцев таких денег нет или им просто жаль отдать их США, то Дмитриев стал водить Виткоффа не только в рестораны, но и по кладовым. В итоге в СМИ "утекло" – Виткофф "наколядовал" не 300 млрд., а триллион, но натурой – газом, редкоземельными металлами и ещё чем-то. Бонус к этому – туннель на Аляску.

В кремле, похоже, слегка присели от дипломатических талантов Дмитриева, и стали прикидывать, а сколько запросят европейцы и японцы за аналогичную услугу. Поэтому приняли идеологически выдержанное решение – с европейцами, как с марионетками США, такие переговоры не вести, иначе пять регионов Украины обойдутся РФ слишком дорого. Поэтому Захарова 26 февраля стала кричать, что место европейцев под столом переговоров, а не за ним.

Захарова сказала это через неделю после того, как в Женеве окончательно провалились двусторонние переговоры Украина – РФ, шедшие 17-18 февраля под надзором Виткоффа и Кушнера. Это был их второй раунд после встречи в Абу-Даби и в том же составе. Адмирал Костюков, начальник ГРУ ГШ РФ, как не сверлил глазами Буданова, экс-агента ГРУ и экс-начальника ГУР, но не смог высверлить согласия на новое Стамбульское соглашение, так как старшим в делегации был Умеров, гражданин США, де-факто сменивший Келлога в статусе спецпосланника Трампа. В результате слух о компромиссной позиции Буданова не получил публичного подтверждения. Банковая не стала разыгрывать схему двух мнений – Буданова и Зеленского, чем озадачила кремль.

Кремлёвцы в Женеве второй раз наступили на стамбульские "грабли". Ещё один дефект их стратегии. В марте 2022 г. Зеленский не мог парафировать Стамбульское соглашение по очевидным причинам – в этом случае нельзя было бы сказать "Не на часі" и отложить до окончания войны ответы на вопросы о Чонгаре, мосте в Херсон, шашлыках и почему Баканов и Буданов как разведчики лучше, чем ЦРУ и всё разведсообщество "Пять глаз". Так как все были на взводе, то могло случиться что угодно, включая повтор несчастного случая с банкиром Киреевым, участником переговоров в Стамбуле. Сейчас это вроде не так актуально, но сложности есть – не всё население Украины состоит из беспамятных рыбок гуппи. Вдобавок, Макрон и Трамп обещают дать поносить треуголку Наполеона и Зеленский "не лох какой-то", чтобы отказаться от такого в 48 лет.

Слова Захаровой о европейцах под столом были не только от её чистого сердца, но и на заказ. Поэтому нельзя говорить о перегибе исполнителя, как в случае Лаврова с Рубио. Но эффект получился обратный – Трамп через два дня объявил "Эпическую ярость" и послал кремлёвцев к европейцам.

Плохие и хорошие русские одинаково приободрились и объявили: Трамп увяз и Тегеран за три дня не взял. На радостях затянули гимн новороссии "Украина всем надоела, наша армия наступает". Но оказалось, Трамп действительно послал их к европейцам и вышел из переговоров. Кремлёвцы долго не могли в это поверить и Рубио пришлось публично для них это подтвердить.

Тем временем Евросоюз перенял методику Трампа и с бюрократическим педантизмом нарисовал 90 млрд. помощи Украине на два года вперёд, чтобы в Москве не решили, что кто-то испугался Захаровой, и РФ надо готовиться к плановой войне минимум до 2028 г. У ЕС все транши Украине записаны, в том числе от Албании, Британии и Норвегии, и при переговорах об "архитектуре безопасности" европейцы намерены обсудить с РФ, как она будет возвращать им эти деньги. Даже если Москва подпишет какой-то сепаратный мир с Украиной, то ей не уйти от переговоров с Европой о санкциях, деньгах и "архитектуре". Иначе санкции не снимут, будут останавливать танкеры и распродавать нефть с них для возмещения расходов.

Евротройка оформила 7 июня в Лондоне эту позицию в чёткий план из пяти пунктов – сначала прекращение огня и обмен пленными "всех на всех", как подтверждение того, что стороны хотят устойчивого мира, и затем начало переговоров об "архитектуре", санкциях и всём остальном. Так как кремлёвцы могли сказать, мы эти пункты не читали, то 11 июня послы Евротройки пришли в МИД РФ и официально вручили их.

Кремлёвцы сделали вид, это их не касается, но публично от предложения Евротройки не отказались. Продолжали твердить – расея наступает, поэтому какие переговоры, только капитуляция без всяких условий. Условия диктуем мы.

Но отсутствие отказа в стиле Захаровой означало – кремлёвцев что-то беспокоит, и они предпочли оставить дверь открытой – может пригодится. "Путин" на ритуале прощания с курсантами в Георгиевском зале вдруг заявил 23 июня, что РФ всегда хотела переговоров с Украиной и готова возобновить их на основе Стамбульского соглашения. Но такое "путин" произносит периодически, и было непонятно – это ритуал или в кремле готовы сменить диктат на торг об условиях.

Ситуация прояснилась, когда 28 июня "путин" заявил, что согласен на переговоры в Минске, но без прекращения огня. Это прозвучало после двух дней шептания на Валдае с "бацькой" 26-27 июня, которое странно закончилось без обычных совместных брифингов о росте торговли и надоев. Лукашенко перед этим 25 июня признался СМИ – у него был недавно представитель от Зеленского и в воздухе запахло ещё одним сепаратом.

"Бацька" на Валдае явно нарисовал яркую картинку Стамбула-2 в Минске с участием Виткоффа и добавил в неё своих калийных удобрений. У него ситуация аховая, так как в Беларуси в Вилейке находится советская станция радиослежения за Балтийским морем и окрестностями. Немцы и поляки для своей безопасности разнесут её при первом удобном случае. Коллективное ПВО над Европой начал создавать ещё Шольц, и Мерц однозначно не допустит массового падения ракет РФ в городах Германии. Для Лукашенко это означает – сын Коля, которого он летал в Китай поздравить с окончанием университета, останется там навсегда работать менеджером. Но "бацька" не для этого беларусов в тюрьмы сажал.

Кремлёвцам идея поговорить о Стамбуле-2 в Минске без прекращения огня пришлась по душе. Лукашенко поставили "зачёт" и разрешили свидание с сыном. Кремлёвцы опять в бодром настроении из-за того, что между Навроцким и Зеленским пролетел Белый орёл. Боятся даже плохо взглянуть в сторону Польши, чтобы не вспугнуть очарование. Поэтому удивительно сдержанно реагировали на слова Сикорского о готовности к войне с РФ и на потерю в Гданьске здания своего последнего консульства в Польше.

В кремле строят схему, если придётся вести переговоры с Европой, то только с одной Евротройкой и никого больше. Поляки им точно не подходят, так как выставят счёт ещё больший, чем Трамп. Поляки потребуют себе компенсаций со времён обороны кремля от ополчения Минина и Пожарского. Ещё и взнос в фонд защиты животных за тех кошек и крыс, которых им пришлось тогда съесть в кремле, защищая законное правительство, и сноса памятника Минину и Пожарскому. Поэтому для кремлёвцев сейчас важно ничем не раздражать Польшу и, ссылаясь на традицию переговоров в Минске, удалить британцев из Евротройки на новых переговорах в нём.

Но как только "путин" сказал о Минске, так на следующий день Эрдоган заявил, что Стамбул-2 может быть только в Стамбуле. В тот же день Исмаил Капан, главный редактор газеты "Турция", опубликовал статью о том, что по его информации, в Анкаре 7-8 июля на саммите НАТО обсудят планы войны с РФ. Рютте, как генсек НАТО, прокомментировал это словами, с нетерпением жду дня, когда РФ начнёт нормальные переговоры с Украиной.

В сумме это означает следующее. Первое, в какой-то момент НАТО может применить силу, чтобы принудить РФ к переговорам и, к ужасу "бацьки", обязательно ударит по базе московитов в Вилейке в ста км от Минска. Второе, Турция готова в этом поучаствовать, чтобы в кремле осознали, без неё невозможны переговоры об "архитектуре безопасности" в Европе. Об этом Эрдоган прямо сказал ещё 9 мая.

Кремлёвцы почему-то решили, что в этой ситуации обязательно надо в третий раз наступить на стамбульские "грабли" и с полуночи 2 июля основательно бомбили Киев. Если перефразировать Жванецкого, что с РФ не делай, она упорно ползёт на кладбище. Неудивительно, что в Киеве не первый месяц вокруг кнопок для регулировки светофоров пишут маркерами "Ракета на Москву" или "Ракета на кремль".