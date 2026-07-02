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Москва продолжит уклоняться от перемирия или пойдет на него?

Сергей Климовский

Москва продолжит уклоняться от перемирия или пойдет на него?
Москва продолжит уклоняться от перемирия или пойдет на него?

Интересна история эволюции попыток переговоров с Москвой после того, как Трамп отменил молчание Байдена. Но начнём не с попытки Трампа в феврале 2025 г. отправить Зеленского на выборы и кардинально изменить этим ситуацию. Начнём с момента, когда в октябре 2025 г. Лавров нахамил по телефону Рубио и сорвал встречу президентов США и РФ в Будапеште.

С тех пор Лавров любит обвинять США в отказе от договорённостей в Анкоридже и скромно умалчивает об этом эпизоде своей биографии. Рубио это окончательно надоело к июню 2026 г. и он прямо сказал – никаких конкретных договорённостей в Анкоридже не было, договорились лишь продолжать переговоры.

Начало 2026 г. прошло в эмоциональных обсуждениях 28 пунктов мирного плана РФ, откорректированных и опубликованных США, и 20 пунктов европейского плана. Кремль подобного своего "мирного плана" не публиковал, но в медиа-обсуждениях участвовал.

В основном замечаниями – надо было парафировать Стамбульские соглашения, они были щадящими для Украины, но теперь требуем большего, так как армия РФ наступает. Позиция Москвы остаётся неизменной до сих пор – зачем нам переговоры и перемирие с прекращением огня, если мы наступаем? Встречаемся, вы подпишите безоговорочную капитуляцию с нашими условиям, и на этом всё. После этого снова "братская" любовь к Украине. Что обсуждать, если мы наступаем? Мы наступаем, мы и диктуем правила.

При этом московиты были почему-то настолько застенчивыми, что отказывались эти условия капитуляции Украины предварительно опубликовать. Их "мирный план" так и не опубликован ни в вид 30, ни в виде 100 пунктов, или сколько там их. Москву устраивает только вариант их публикации после подписания. Точно так же, как в РФ никогда не был опубликован текст Стамбульского соглашения. "Путин" показал лишь две страницы его. Полностью текст Стамбульского соглашения публиковали СМИ в Америке и Европе, и из них в Украине. При этом правительство Зеленского никогда не подтверждало, но и не опровергало подлинность этого текста.

В Москве на уровне "путина" и других "говорящих голов" постоянно отсылают к этим западным публикациям, чем де-факто официально подтверждают их подлинность. При этом регулярно ругают Бориса Джонсона за то, что он сорвал их парафирование. Де-юре Москва их подлинность не подтверждает, так как текст разрушает все её нарративы про "русских-освободителей".

Эта стратегия кремлёвцев до сих пор оставалась неизменной, несмотря на усилия Трампа, направлявшего к ним Виткоффа с Кушнером, и даже принявшего большую их делегацию в августе 2025 г. на Аляске. Смысл её – добиться от Зеленского подписания капитуляции с передачей РФ пяти регионов Украины, что больше, чем было в условиях Стамбульского соглашения, и поставить всех перед этим фактом.

Кремлёвцы полагают, так как война будет официально закончена, то определённые политические силы в Европе, Америке, Азии и Австралии начнут продвигать снятие санкций с РФ и возврат к "бизнесу как обычно". Это произойдёт где-то быстрее, где-то медленней, и в кремле готовы всячески содействовать, не сильно считая расходы.

Отсюда и слух от "хороших русских" в эмиграции, в кремле могут смириться с потерей 280 млрд. евро, замороженных в Бельгии и других странах. Слух подтвердился, когда из кремля появился "вброс" – мы согласны отдать эти деньги на восстановление Украины и на ещё что-то, если она подпишет Стамбул-2.

Москва готова за 280 млрд. евро купить у Евросоюза более 20% территории Украины и отдельно заплатить США. Поэтому Дмитриев показывал Виткоффу геологическую карту РФ и обещал туннель под Беринговым проливом. Кремлёвцы согласны также на реформу ООН, и даже на глобальные переговоры об "архитектуре безопасности", если это на международном уровне оставит за РФ ту часть территории Украины, которую он получит по сепаратному договору с ней.

Но в этой стратегии Москвы есть много дефектов необратимой силы разного уровня.

Прежде всего, в ситуации пятого года активной войны такой договор с Украиной будет однозначно воспринят её союзниками как сепаратный. Поэтому Трамп уже в начале 2025 г. объявил, что растратчик Байден передал Украине 300 или 350 млрд. долларов из святого госбюджета США. По сути, Трамп назвал Москве цену – 350-300 млрд. после получения которых он может закрыть глаза на то, что она подпишет с Зеленским, раз тот отказался идти на выборы. Так как у кремлёвцев таких денег нет или им просто жаль отдать их США, то Дмитриев стал водить Виткоффа не только в рестораны, но и по кладовым. В итоге в СМИ "утекло" – Виткофф "наколядовал" не 300 млрд., а триллион, но натурой – газом, редкоземельными металлами и ещё чем-то. Бонус к этому – туннель на Аляску.

В кремле, похоже, слегка присели от дипломатических талантов Дмитриева, и стали прикидывать, а сколько запросят европейцы и японцы за аналогичную услугу. Поэтому приняли идеологически выдержанное решение – с европейцами, как с марионетками США, такие переговоры не вести, иначе пять регионов Украины обойдутся РФ слишком дорого. Поэтому Захарова 26 февраля стала кричать, что место европейцев под столом переговоров, а не за ним.

Захарова сказала это через неделю после того, как в Женеве окончательно провалились двусторонние переговоры Украина – РФ, шедшие 17-18 февраля под надзором Виткоффа и Кушнера. Это был их второй раунд после встречи в Абу-Даби и в том же составе. Адмирал Костюков, начальник ГРУ ГШ РФ, как не сверлил глазами Буданова, экс-агента ГРУ и экс-начальника ГУР, но не смог высверлить согласия на новое Стамбульское соглашение, так как старшим в делегации был Умеров, гражданин США, де-факто сменивший Келлога в статусе спецпосланника Трампа. В результате слух о компромиссной позиции Буданова не получил публичного подтверждения. Банковая не стала разыгрывать схему двух мнений – Буданова и Зеленского, чем озадачила кремль.

Кремлёвцы в Женеве второй раз наступили на стамбульские "грабли". Ещё один дефект их стратегии. В марте 2022 г. Зеленский не мог парафировать Стамбульское соглашение по очевидным причинам – в этом случае нельзя было бы сказать "Не на часі" и отложить до окончания войны ответы на вопросы о Чонгаре, мосте в Херсон, шашлыках и почему Баканов и Буданов как разведчики лучше, чем ЦРУ и всё разведсообщество "Пять глаз". Так как все были на взводе, то могло случиться что угодно, включая повтор несчастного случая с банкиром Киреевым, участником переговоров в Стамбуле. Сейчас это вроде не так актуально, но сложности есть – не всё население Украины состоит из беспамятных рыбок гуппи. Вдобавок, Макрон и Трамп обещают дать поносить треуголку Наполеона и Зеленский "не лох какой-то", чтобы отказаться от такого в 48 лет.

Слова Захаровой о европейцах под столом были не только от её чистого сердца, но и на заказ. Поэтому нельзя говорить о перегибе исполнителя, как в случае Лаврова с Рубио. Но эффект получился обратный – Трамп через два дня объявил "Эпическую ярость" и послал кремлёвцев к европейцам.

Плохие и хорошие русские одинаково приободрились и объявили: Трамп увяз и Тегеран за три дня не взял. На радостях затянули гимн новороссии "Украина всем надоела, наша армия наступает". Но оказалось, Трамп действительно послал их к европейцам и вышел из переговоров. Кремлёвцы долго не могли в это поверить и Рубио пришлось публично для них это подтвердить.

Тем временем Евросоюз перенял методику Трампа и с бюрократическим педантизмом нарисовал 90 млрд. помощи Украине на два года вперёд, чтобы в Москве не решили, что кто-то испугался Захаровой, и РФ надо готовиться к плановой войне минимум до 2028 г. У ЕС все транши Украине записаны, в том числе от Албании, Британии и Норвегии, и при переговорах об "архитектуре безопасности" европейцы намерены обсудить с РФ, как она будет возвращать им эти деньги. Даже если Москва подпишет какой-то сепаратный мир с Украиной, то ей не уйти от переговоров с Европой о санкциях, деньгах и "архитектуре". Иначе санкции не снимут, будут останавливать танкеры и распродавать нефть с них для возмещения расходов.

Евротройка оформила 7 июня в Лондоне эту позицию в чёткий план из пяти пунктов – сначала прекращение огня и обмен пленными "всех на всех", как подтверждение того, что стороны хотят устойчивого мира, и затем начало переговоров об "архитектуре", санкциях и всём остальном. Так как кремлёвцы могли сказать, мы эти пункты не читали, то 11 июня послы Евротройки пришли в МИД РФ и официально вручили их.

Кремлёвцы сделали вид, это их не касается, но публично от предложения Евротройки не отказались. Продолжали твердить – расея наступает, поэтому какие переговоры, только капитуляция без всяких условий. Условия диктуем мы.

Но отсутствие отказа в стиле Захаровой означало – кремлёвцев что-то беспокоит, и они предпочли оставить дверь открытой – может пригодится. "Путин" на ритуале прощания с курсантами в Георгиевском зале вдруг заявил 23 июня, что РФ всегда хотела переговоров с Украиной и готова возобновить их на основе Стамбульского соглашения. Но такое "путин" произносит периодически, и было непонятно – это ритуал или в кремле готовы сменить диктат на торг об условиях.

Ситуация прояснилась, когда 28 июня "путин" заявил, что согласен на переговоры в Минске, но без прекращения огня. Это прозвучало после двух дней шептания на Валдае с "бацькой" 26-27 июня, которое странно закончилось без обычных совместных брифингов о росте торговли и надоев. Лукашенко перед этим 25 июня признался СМИ – у него был недавно представитель от Зеленского и в воздухе запахло ещё одним сепаратом.

"Бацька" на Валдае явно нарисовал яркую картинку Стамбула-2 в Минске с участием Виткоффа и добавил в неё своих калийных удобрений. У него ситуация аховая, так как в Беларуси в Вилейке находится советская станция радиослежения за Балтийским морем и окрестностями. Немцы и поляки для своей безопасности разнесут её при первом удобном случае. Коллективное ПВО над Европой начал создавать ещё Шольц, и Мерц однозначно не допустит массового падения ракет РФ в городах Германии. Для Лукашенко это означает – сын Коля, которого он летал в Китай поздравить с окончанием университета, останется там навсегда работать менеджером. Но "бацька" не для этого беларусов в тюрьмы сажал.

Кремлёвцам идея поговорить о Стамбуле-2 в Минске без прекращения огня пришлась по душе. Лукашенко поставили "зачёт" и разрешили свидание с сыном. Кремлёвцы опять в бодром настроении из-за того, что между Навроцким и Зеленским пролетел Белый орёл. Боятся даже плохо взглянуть в сторону Польши, чтобы не вспугнуть очарование. Поэтому удивительно сдержанно реагировали на слова Сикорского о готовности к войне с РФ и на потерю в Гданьске здания своего последнего консульства в Польше.

В кремле строят схему, если придётся вести переговоры с Европой, то только с одной Евротройкой и никого больше. Поляки им точно не подходят, так как выставят счёт ещё больший, чем Трамп. Поляки потребуют себе компенсаций со времён обороны кремля от ополчения Минина и Пожарского. Ещё и взнос в фонд защиты животных за тех кошек и крыс, которых им пришлось тогда съесть в кремле, защищая законное правительство, и сноса памятника Минину и Пожарскому. Поэтому для кремлёвцев сейчас важно ничем не раздражать Польшу и, ссылаясь на традицию переговоров в Минске, удалить британцев из Евротройки на новых переговорах в нём.

Но как только "путин" сказал о Минске, так на следующий день Эрдоган заявил, что Стамбул-2 может быть только в Стамбуле. В тот же день Исмаил Капан, главный редактор газеты "Турция", опубликовал статью о том, что по его информации, в Анкаре 7-8 июля на саммите НАТО обсудят планы войны с РФ. Рютте, как генсек НАТО, прокомментировал это словами, с нетерпением жду дня, когда РФ начнёт нормальные переговоры с Украиной.

В сумме это означает следующее. Первое, в какой-то момент НАТО может применить силу, чтобы принудить РФ к переговорам и, к ужасу "бацьки", обязательно ударит по базе московитов в Вилейке в ста км от Минска. Второе, Турция готова в этом поучаствовать, чтобы в кремле осознали, без неё невозможны переговоры об "архитектуре безопасности" в Европе. Об этом Эрдоган прямо сказал ещё 9 мая.

Кремлёвцы почему-то решили, что в этой ситуации обязательно надо в третий раз наступить на стамбульские "грабли" и с полуночи 2 июля основательно бомбили Киев. Если перефразировать Жванецкого, что с РФ не делай, она упорно ползёт на кладбище. Неудивительно, что в Киеве не первый месяц вокруг кнопок для регулировки светофоров пишут маркерами "Ракета на Москву" или "Ракета на кремль".

Источник:facebook.com