Политическая ловушка для Путина: Москва не готова к компромиссам по оккупированным территориям

Кремль продолжает рассматривать войну не как средство принуждения Украины к переговорам, а как главный инструмент достижения своих политических и территориальных целей.

"Путин заявил, что Россия будет продолжать кампанию на передовой, независимо от предложений по Украине", в котором, в частности, отмечается, что "президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать свою Украину. отвергнув то, что, по его словам, было новым предложением Украины о сдерживании боевых действий в войне, которая длится более четырех лет".

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Этот материал агентства Reuters значительно важнее обычного информационного сообщения об очередном заявлении диктатора Путина. На самом деле, он отражает целую систему стратегических сигналов, которые Кремль адресует одновременно Украине, западным государствам, странам Глобального Юга и российскому обществу.

Заявление о намерении продолжать боевые действия независимо от каких-либо украинских предложений по прекращению войны еще раз демонстрирует, что нынешняя российская политика остается неизменной в своей фундаментальной основе. Москва продолжает рассматривать войну не как средство принуждения Украины к переговорам, а как главный инструмент достижения своих политических и территориальных целей. Кремль оценивает любые дипломатические инициативы исключительно с точки зрения того, помогают ли они приблизить реализацию российских стратегических интересов, а не путем прекращения кровопролития.

И здесь особое внимание привлекает формулировка, согласно которой Россия намерена "полностью захватить четыре украинских региона". Оно чрезвычайно показательно как с политической, так и с юридической точки зрения.

После проведения незаконных псевдореферендумов осенью 2022 года Кремль объявил о включении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, хотя на момент провозглашения аннексии российские войска даже не контролировали их полностью. Таким образом, Москва создала ситуацию, когда ее собственные официальные документы содержат претензии на территории, которые остаются под контролем Украины.

С этого момента любое прекращение боевых действий без полного установления российского контроля над этими регионами автоматически означало бы для Кремля существование формально "российских территорий", фактически контролируемых другим государством. Для тоталитарной политической системы, построенной на культе силы и постоянном конструировании русского мессианского мифа, такая ситуация политически неприемлема.

Именно поэтому слова Путина необходимо рассматривать не только как военное заявление, но и подтверждение существования политической ловушки, которую Кремль сам себе создал после незаконной оккупации украинских земель.

Правящий режим РФ не может отказаться от требования полного захвата этих областей без существенных внутриполитических последствий. Любой компромисс может быть воспринят частью российских политических элит, силовых структур и наиболее радикально настроенных сторонников войны как признание стратегического поражения.

В то же время, это заявление Путина является важным элементом переговорной тактики Москвы. В истории международных конфликтов стороны очень часто демонстративно завышают свои максималистские требования, чтобы создать более выгодную стартовую позицию для потенциальных будущих переговоров. Однако в случае российско-украинской войны ситуация несколько сложнее.

Если в большинстве глобальных противостояний максималистские заявления являются, скорее, инструментом дипломатического торга, то российская стратегия последних лет свидетельствует о том, что Кремль действительно пытается постепенно реализовать свои территориальные претензии военными средствами. Именно поэтому заявления Путина нельзя воспринимать как переговорный маневр. Они отражают настоящие политические установки русского террористического режима.

Обращает на себя внимание и другой аспект сообщения Reuters. Путин подчеркнул, что российские решения не зависят от новых украинских предложений по прекращению боевых действий. И такая риторика имеет несколько целей.

Кремль хочет продемонстрировать собственную стратегическую уверенность и нежелание выглядеть находящейся под международным давлением стороной. Россия пытается сформировать впечатление, что именно она определяет темп войны и контролирует эскалацию или деэскалацию конфликта. Кроме того, Москва стремится убедить международную аудиторию, что любые мирные инициативы должны учитывать, прежде всего, российские условия, а не международно признанные принципы территориальной целостности Украины.

Фактически Кремль продолжает использовать концепцию так называемого принуждения через силу. Она предполагает, что военное давление должно заставить противника согласиться на политические уступки, которые в нормальных условиях были бы для него неприемлемыми.

Именно поэтому представители кремлевских властей постоянно отмечают необходимость продолжения наступательных операций независимо от дипломатических процессов. Война в такой логике рассматривается не как следствие политического кризиса, а инструмент изменения политической реальности. И это важно понимать.

Для Украины это заявление означает, что даже потенциальные переговорные форматы не могут автоматически привести к прекращению боевых действий. Московия продолжает увязывать возможность завершения войны с достижением собственных максималистских целей, которые остаются совершенно несовместимыми с украинским суверенитетом и международным правом.

Это существенно сужает пространство для классической дипломатии, поскольку компромисс между полным выводом русских войск и полным захватом четырех областей практически невозможен без принципиального изменения позиции хотя бы одной из сторон.

Не менее важно международное измерение заявления Путина. Кремль хорошо отдает себе отчет, что война все больше зависит не только от событий непосредственно на фронте, но и от политической выносливости западных союзников Украины. Именно поэтому Москва регулярно делает заявления, призванные убедить западные общества в бесперспективности дальнейшей поддержки Киева.

Кремлины надеются, если создать впечатление, что Россия готова воевать неограниченно долго, а у Украины нет шансов изменить ситуацию на поле боя, это потенциально может усилить дискуссии внутри отдельных западных стран относительно необходимости перехода к модели "заморозки" конфликта.

В этом контексте информационный эффект подобных заявлений иногда имеет не меньшее значение, чем их военное содержание. Российская стратегическая коммуникация традиционно базируется на соединении военных сигналов с психологическим влиянием.

Кремль стремится демонстрировать собственную готовность к длительному противостоянию, одновременно формируя сомнения относительно возможности Украины и ее партнеров поддерживать высокий уровень мобилизации ресурсов на протяжении многих лет.

Отдельно следует обратить внимание на временной контекст заявления. Если война длится уже более четырех лет, это означает, что конфликт все больше приобретает черты затяжной войны на истощение. В таких войнах решающее значение часто имеют не частные тактические успехи на фронте, а совокупность экономического потенциала, демографических ресурсов, военно-промышленных возможностей, политической стабильности и международной поддержки.

Именно поэтому риторика Кремля о готовности продолжать наступление независимо от переговоров должна продемонстрировать уверенность в способности российской экономики и военной машины поддерживать длительное ведение войны. Однако реальное положение дел свидетельствует о глубоких системных проблемах, которые Москва пытается скрыть за этой демонстрацией силы.

При этом такая наглая уверенность московитов означает попытку скрыть за бравадой риторики наличие внутренних вызовов для России. Санкционное давление, все большие бюджетные расходы на оборону, кадровый дефицит в гражданской экономике, рост зависимости от военного производства и необходимость поддерживать высокий уровень мобилизации ресурсов создают большую нагрузку на Московское государство. Именно поэтому Кремль заинтересован в формировании образа успешной войны, даже если факты свидетельствуют об обратном.

С точки зрения международной безопасности, заявление Путина также указывает на кризис современной архитектуры сдерживания. После завершения Холодной войны международная система в значительной степени основывалась на предположении, что масштабные войны с захватом территорий в Европе остались в прошлом.

Поэтому российское вторжение в Украину стало прямым вызовом этой модели. Сегодня Кремль фактически демонстрирует готовность продолжать войну до достижения территориальных результатов, несмотря на международные санкции, дипломатическую изоляцию и экономические потери. Это заставляет многие государства пересматривать собственные оборонные стратегии, увеличивать военные бюджеты и активнее инвестировать в собственную безопасность.

Заявление Путина имеет и важное внутриполитическое измерение. Российские власти уже много лет используют концепцию "исторической борьбы с Западом" как основу легитимизации собственного политического режима. В этой логике война в Украине преподносится как экзистенциальное противостояние России с западной цивилизацией.

Такая искаженная модель позволяет Кремлю объяснять экономические трудности, международную изоляцию и усиление внутреннего контроля. И любое досрочное завершение войны без достижения заявленных целей могло бы подвергнуть сомнению эффективность всей этой политической конструкции.

Примечательно и то, что Кремль не демонстрирует готовности пересматривать свои максималистские цели даже после стольких лет масштабной войны. А это свидетельствует о высоком уровне политической инерции российской стратегии.

Чем дольше продолжается война, тем сложнее геополитическим реваншистам признать необходимость компромиссов, поскольку политическая цена такого решения постоянно растет. Для тоталитарных режимов эта проблема очень острая, поскольку полное отсутствие открытой политической конкуренции приводит к накоплению завышенных ожиданий внутри самой властной вертикали.

Пока этот материал Reuters фактически подтверждает то, что в последние годы постепенно все больше становится очевидным: Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к компромиссному политическому урегулированию, если оно не предполагает реализации ее ключевых незаконных территориальных требований.

А это значит, что дипломатические процессы, даже если они будут продолжаться, скорее всего, останутся инструментом управления конфликтом, а не механизмом его окончательного завершения. Ведь фундаментальные противоречия между сторонами остаются слишком глубокими для компромисса.

Перспективы достижения устойчивого мира и дальше будут определяться не только ходом переговоров, но и соотношением военных, экономических, технологических и политических ресурсов сторон, уровнем международной поддержки Украины.

И также способностью международного сообщества поддерживать единство принципов суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения государственных границ силовым путем.

В то же время, заявление российского диктатора указывает на то, что усилия Украины по заключению "мирного соглашения" с Путиным – это очевидная трата времени и усилий. Путин упорно отказывается признать, что он в большой беде и вот-вот потеряет способность снабжать свою военную машину достаточным количеством топлива для выживания.

Поэтому, если Украина продолжит свои усилия, концентрируясь на ударах по центрам нефтепереработки и нефтедобычи, и дальше будет перекрывать возможности поставки в оккупированный Крым, то результаты будут ощутимы очень быстро.

Диктатор Путин ни за что не желает отступиться от Украины, в то время когда экономика России терпит колоссальные убытки, критически уменьшая ее способность дальше финансировать затяжную войну. Но стремление Путина стать величайшим царем России испаряется вместе с его террористической армией, международным авторитетом и остатками здравого смысла.