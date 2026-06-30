Россияне достаточно эффективно используют институты Евразийского экономического союза для обхода санкций. Но с недавних пор их перестали удовлетворить объемы таких операций, и они начали активнее создавать биржу БРИКС. Идея, в принципе, понятна. Сейчас Россия не может открыто торговать зерном, нефтью и другим сырьем на международных биржах, поскольку это не позволяют требования к расчетам. По факту, цены на сырье из России формируются в рамках двусторонних соглашений и, как правило, являются заниженными по сравнению с биржевыми.

Именно поэтому Москва начала подстрекать Индию и Пекин к созданию биржи. Надеюсь, Украина и наши партнеры предпримут достаточно дипломатические меры, чтобы остановить создание биржи БРИКС. Основание для закрытия проекта биржи-БРИКС еще на стадии ее создания очень неплохое: КНР и Индии не нужна совместная торговая площадка из России, где они будут конкурировать за российское сырье. Также приятно, что на прошлой неделе официально была похоронена идея единой валюты БРИКС.

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Эту информацию официально подтвердил представитель Кремля Песков.