Москва продовжить ухилятися від перемир'я чи піде на нього?

Цікавою є історія еволюції спроб переговорів з Москвою після того, як Трамп скасував мовчання Байдена. Але почнемо не зі спроби Трампа у лютому 2025 р. відправити Зеленського на вибори та кардинально змінити цим ситуацію. Почнемо з моменту, коли у жовтні 2025 р. Лавров нахамив по телефону Рубіо та зірвав зустріч президентів США та РФ у Будапешті.

З того часу Лавров любить звинувачувати США у відмові від домовленостей в Анкориджі і скромно замовчує цей епізод своєї біографії. Рубіо це остаточно набридло до червня 2026 р. і він прямо сказав – жодних конкретних домовленостей в Анкориджі не було, домовилися лише продовжувати переговори.

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Початок 2026 р. пройшло в емоційних обговореннях 28 пунктів мирного плану РФ, відкоригованих та опублікованих США, та 20 пунктів європейського плану. Кремль такого свого "мирного плану" не публікував, але в медіа-обговореннях брав участь.

Здебільшого зауваженнями – треба було парафувати Стамбульські угоди, вони були щадними для України, але тепер вимагаємо більшого, бо армія РФ настає. Позиція Москви залишається незмінною досі – навіщо нам переговори та перемир'я із припиненням вогню, якщо ми наступаємо? Зустрічаємося, ви підпишіть беззастережну капітуляцію з нашими умовами і на цьому все. Після цього знову "братня" любов до України. Що обговорювати, якщо ми наступаємо? Ми наступаємо, ми й диктуємо правила.

При цьому московити були чомусь настільки сором'язливими, що відмовлялися ці умови капітуляції попередньо опублікувати. Їхній "мирний план" так і не опублікований ні у вигляді 30, ні у вигляді 100 пунктів, або скільки їх там. Москву влаштовує лише варіант їхньої публікації після підписання. Так само, як у Росії ніколи не було опубліковано текст Стамбульської угоди. "Путін" показав лише дві сторінки його. Повністю текст Стамбульської угоди публікували ЗМІ в Америці та Європі та з них в Україні. При цьому уряд Зеленського ніколи не підтверджував, але й не спростовував справжність цього тексту.

У Москві лише на рівні "путіна" та інших "говорящих голів" постійно відсилають до цих західних публікацій, ніж де-факто офіційно підтверджують їхню справжність. При цьому регулярно лають Бориса Джонсона за те, що він зірвав їхнє парафування. Де-юре Москва їх справжність не підтверджує, оскільки текст руйнує її наративи про "русских-высвободителей".

Ця стратегія кремлівців досі залишалася незмінною, незважаючи на зусилля Трампа, який направляв до них Віткоффа з Кушнером, і навіть прийняв велику делегацію в серпні 2025 р. на Алясці. Сенс її – домогтися від Зеленського підписання капітуляції з передачею РФ п'яти регіонів України, що більше, ніж було в умовах Стамбульської угоди, та поставити всіх перед цим фактом.

Кремлівці вважають, оскільки війна буде офіційно закінчена, то певні політичні сили в Європі, Америці, Азії та Австралії почнуть просувати зняття санкцій з РФ і повернення до "бізнесу як завжди". Це відбудеться десь швидше, десь повільніше, і в кремлі готові всіляко сприяти, не дуже рахуючи витрати.

Звідси й слух від "хороших росіян" на еміграції, у кремлі можуть змиритися зі втратою 280 млрд. євро, заморожених у Бельгії та інших країнах. Чутка підтвердилася, коли з кремля з'явився "вкид" – ми згодні віддати ці гроші на відновлення України та ще щось, якщо вона підпише Стамбул-2.

Москва готова за 280 млрд. євро купити у Євросоюзу понад 20% території України та окремо заплатити США. Тому Дмитрієв показував Віткоффу геологічну карту РФ і обіцяв тунель під Берінговою протокою. Кремлівці згодні також на реформу ООН, і навіть на глобальні переговори про "архітектуру безпеки", якщо це на міжнародному рівні залишить за РФ частину території України, яку він отримає за сепаратним договором з нею.

Але у цій стратегії Москви є багато дефектів незворотної сили різного рівня.

Насамперед у ситуації п'ятого року активної війни такий договір з Україною буде однозначно сприйнятий її союзниками як сепаратний. Тому Трамп вже на початку 2025 р. оголосив, що розтратник Байден передав Україні 300 або 350 млрд доларів зі святого держбюджету США. По суті, Трамп назвав Москві ціну – 350-300 млрд. після отримання яких він може заплющити очі на те, що вона підпише із Зеленським, раз той відмовився йти на вибори. Оскільки кремлівці таких грошей не мають або їм просто шкода віддати їх США, то Дмитрієв став водити Віткоффа не тільки в ресторани, а й по коморах. У результаті ЗМІ "вибігло" – Віткофф "наколядував" не 300 млрд., а трильйон, але натурою – газом, рідкісноземельними металами та ще чимось. Бонус до цього – тунель на Аляску.

У кремлі, схоже, трохи присіли від дипломатичних талантів Дмитрієва, і почали прикидати, а скільки запросять європейці та японці за аналогічну послугу. Тому ухвалили ідеологічно витримане рішення – з європейцями, як із маріонетками США, такі переговори не вести, інакше п'ять регіонів України коштуватимуть РФ надто дорого. Тому Захарова 26 лютого почала кричати, що місце європейців під столом переговорів, а не за ним.

Захарова сказала це через тиждень після того, як у Женеві остаточно провалилися двосторонні переговори Україна – РФ, які йшли 17-18 лютого під наглядом Віткоффа та Кушнера. Це був їхній другий раунд після зустрічі в Абу-Дабі та у тому ж складі. Адмірал Костюков, начальник ГРУ ГШ РФ, як не свердлив очима Буданова, екс-агента ГРУ та екс-начальника ГУР, але не зміг висвердлити згоди на нову Стамбульську угоду, оскільки старшим у делегації був Умеров, громадянин США, який де-факто змінив Келлога у статусі спецпосланника. У результаті чутка про компромісну позицію Буданова не отримала публічного підтвердження. Банкова не стала розігрувати схему двох думок – Буданова та Зеленського, чим спантеличила кремль.

Кремлівці у Женеві вдруге наступили на стамбульські граблі. Ще один дефект їхньої стратегії. У березні 2022 р. Зеленський не міг парафувати Стамбульську угоду з очевидних причин - у цьому випадку не можна було б сказати "Не на часі" і відкласти до закінчення війни відповіді на питання про Чонгар, міст у Херсон, шашликах і чому Баканів і Буданов як розвідники краще, ніж ЦРУ і все розвідувальне співтовариство. Оскільки всі були на взводі, то могло статися будь-що, включаючи повтор нещасного випадку з банкіром Кірєєвим, учасником переговорів у Стамбулі. Нині це начебто не так актуально, але складнощі є – не все населення України складається з незапам'ятних рибок гуппі. До того ж, Макрон і Трамп обіцяють дати ганьбити трикутку Наполеона та Зеленський "не лох якийсь", щоб відмовитися від такого у 48 років.

Слова Захарової про європейців під столом були не тільки від її щирого серця, а й на замовлення. Тому не можна говорити про перегин виконавця, як у випадку Лаврова з Рубіо. Але ефект вийшов зворотний - Трамп через два дні оголосив "Епічну лють" і надіслав кремлівців до європейців.

Погані і добрі росіяни однаково підбадьорилися і оголосили: Трамп ув'язнув і Тегеран за три дні не взяв. На радощах затягли гімн новоросії "Україна всім набридла, наша армія настає". Але виявилося, що Трамп справді послав їх до європейців і вийшов з переговорів. Кремлівці довго не могли повірити в це і Рубіо довелося публічно для них це підтвердити.

Тим часом Євросоюз перейняв методику Трампа і з бюрократичним педантизмом намалював 90 млрд. допомоги Україні на два роки вперед, щоб у Москві не вирішили, що хтось злякався Захарової, і РФ треба готуватися до планової війни мінімум до 2028 р. У ЄС всі транші України записані, в тому числі від Албанії, безпеки" європейці мають намір обговорити з РФ, як вона повертатиме їм ці гроші. Навіть якщо Москва підпише якийсь сепаратний світ з Україною, то їй не уникнути переговорів з Європою про санкції, гроші та "архітектуру". Інакше санкції не знімуть, зупинятимуть танкери і розпродаватимуть нафту з них для відшкодування витрат.

Євротрійка оформила 7 червня в Лондоні цю позицію в чіткий план з п'яти пунктів - спочатку припинення вогню та обмін полоненими "всіх на всіх", як підтвердження того, що сторони хочуть стійкого світу, а потім початок переговорів про "архітектуру", санкції та інше. Оскільки кремлівці могли сказати, ми ці пункти не читали, то 11 червня посли Євротрійки прийшли до МЗС РФ та офіційно вручили їх.

Кремлівці вдали, це їх не стосується, але публічно від пропозиції Євротрійки не відмовилися. Продовжували твердити – Росія наступає, тому якісь переговори, тільки капітуляція без жодних умов. Умови ми диктуємо.

Але відсутність відмови в стилі Захарової означало – кремлівців щось турбує, і вони вважали за краще залишити двері відчиненими – може стати в нагоді. "Путін" на ритуалі прощання з курсантами у Георгіївській залі раптом заявив 23 червня, що РФ завжди хотіла переговорів з Україною та готова відновити їх на основі Стамбульської угоди. Але таке "Путін" вимовляє періодично, і було незрозуміло – це ритуал або в кремлі готові змінити диктат на торг про умови.

Ситуація прояснилася, коли 28 червня "Путін" заявив, що згоден на переговори в Мінську, але без припинення вогню. Це пролунало після двох днів шепотіння на Валдаї з "бацькою" 26-27 червня, яке дивно закінчилося без звичайних спільних брифінгів про зростання торгівлі та надоїв. Лукашенко перед цим 25 червня зізнався ЗМІ – у нього нещодавно був представник від Зеленського і в повітрі запахло ще одним сепаратом.

"Батька" на Валдаї явно намалював яскраву картинку Стамбула-2 у Мінську за участю Віткоффа та додав до неї своїх калійних добрив. У нього ситуація ахова, тому що в Білорусі у Вілейці знаходиться радянська станція радіостеження за Балтійським морем та околицями. Німці та поляки для своєї безпеки рознесуть її за першої зручної нагоди. Колективне ППО над Європою почав створювати ще Шольц, і Мерц однозначно не допустить масового падіння ракет РФ у містах Німеччини. Для Лукашенка це означає – син Коля, якого він літав до Китаю привітати із закінченням університету, залишиться там назавжди працювати менеджером. Але батька не для цього білорусів у в'язниці садив.

Кремлівцям ідея поговорити про Стамбул-2 у Мінську без припинення вогню припала до душі. Лукашенку поставили "залік" та дозволили побачення із сином. Кремлівці знову у бадьорому настрої через те, що між Навроцьким та Зеленським пролетів Білий орел. Бояться навіть погано поглянути у бік Польщі, щоб не налякати чарівність. Тому напрочуд стримано реагували на слова Сікорського про готовність до війни з РФ і на втрату у Гданську будівлі свого останнього консульства у Польщі.

У кремлі будують схему, якщо доведеться вести переговори з Європою, то лише з однією Євротрійкою та нікого більше. Поляки їм точно не підходять, тому що виставлять рахунок ще більший, ніж Трамп. Поляки вимагатимуть компенсацій з часів оборони кремля від ополчення Мініна та Пожарського. Ще й внесок у фонд захисту тварин за тих кішок та щурів, яких їм довелося тоді з'їсти у кремлі, захищаючи законний уряд, та знесення пам'ятника Мініну та Пожарському. Тому для кремлівців зараз важливо нічим не дратувати Польщу та, посилаючись на традицію переговорів у Мінську, видалити британців із Євротрійки на нових переговорах у ньому.

Але як тільки "путін" сказав про Мінськ, то наступного дня Ердоган заявив, що Стамбул-2 може бути лише у Стамбулі. У той же день Ісмаїл Капан, головний редактор газети "Туреччина", опублікував статтю про те, що, за його інформацією, в Анкарі 7-8 липня на саміті НАТО обговорять плани війни з РФ. Рютте, як генсек НАТО, прокоментував це словами, з нетерпінням чекаю дня, коли РФ розпочне нормальні переговори з Україною.

У сумі це означає таке. Перше, у якийсь момент НАТО може застосувати силу, щоб примусити РФ до переговорів і, нажаха "бацьки", обов'язково вдарить по базі московитів у Вілейці за 100 км від Мінська. Друге, Туреччина готова взяти участь у цьому, щоб у кремлі усвідомили, без неї неможливі переговори про "архітектуру безпеки" в Європі. Про це Ердоган прямо сказав ще 9 травня.

Кремлівці чомусь вирішили, що в цій ситуації обов'язково треба втретє наступити на стамбульські граблі і з півночі 2 липня ґрунтовно бомбардували Київ. Якщо перефразувати Жванецького, що з РФ не роби, вона наполегливо повзе на цвинтар. Не дивно, що у Києві не перший місяць навколо кнопок для регулювання світлофорів пишуть маркерами "Ракета на Москву" чи "Ракета на кремль".