Донбасс – сплошная руина: до некоторых россиян начинает доходить, что их армия не увольняет, а уничтожает

Доходит потихоньку?

Пишет москвич Roman Zhigun: "Считаю, мы сильно недооцениваем значение крушения на Донбассе.

Главные истории дня

До 2022 г. это был совершенно неповторимый регион и настоящий культурный феномен. Такие города, как Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Красногоровка, Торецк, Времен Яр, Попасная, Покровск и другие были пересечением трех культур: советской, русской, украинской. Там жили целые династии рабочих и техническая интеллигенция. У региона был свой шарм, аромат, ритм, менталитет.

Даже собственные политические партии типа "Порядок" и "Наш край", которые были настолько самоуверенными, что и столице приходилось с ними считаться. В бывшей Попасной на начало 2022 года мог бы быть музей с георгиевскими лентами (немыслимо для остальной страны), в бывшем 60-тысячном Покровске главой города работал выдающийся антимайданец Требушкин, почти не знавший украинского языка. Уникальный регион со своими порядками. Был.

Сейчас каждый второй донбасский город выглядит как Хиросима в сорок пятом. Ну или хуже Хиросимы – там-то после атомной бомбардировки какие-то места все же уцелели. В бывших донбасских городах и поселках – ни построек, ни людей, ничего – все сметено и опустело. Донбасса, в сущности, больше нет. Есть миллиарды тонн поломанного бетона, разбитого кирпича и щебня. И все заминировано на десятилетие вперед. Кое-где, согласно данным официальных российских СМИ, осталось 0,5–1 % жителей. Кое-где их ровно ноль.

Знаю людей, которые следят за картой, находятся в состоянии ажиотажа, страстно ждут, когда же, ну когда наконец судьбу Бахмута и Марьинки разделят ненавистные им Дружковка, Славянск, Краматорск. Но не понимаю, за что эти мои знакомые так ненавидят Донбасс. Что же такого страшного в канун 2022 года сделали россиянам донбасцы. Рабочие, шахтеры, инженеры – такие же, как мы, русскоязычные люди, разве что со своим говором. Они будто никогда нас не трогали, а просто жили по своим правилам…"