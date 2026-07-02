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Кооператив "Озеро" дал трещину
ФСБ задержало правую руку Ротенберга, председателя правления "Русхимьяльянса" Константина Махова. Таким образом, мы имеем второе за последние две недели задержания столь высокого уровня
- Начать следует с того, что решение о задержании человека такого уровня не могло обойтись без Владимира Путина. То есть, как и в истории с арестом хорошего путинского знакомого, владельца Петербургских портов и бывшего бандита Ильи Трабера, окончательное добро мог дать только лично Путин.
- Связаны дела Трабера и Русхима пока неизвестно, хотя исключать мы этого не можем. Тем не менее, логика по которой произошли эти задержания, наверное, все же идентична. Судя по всему, Владимиру Путину рассказывают о том, что существует какой-то заговор олигархов против него. И после этого принимается решение о задержании. Вместе с тем, конечно же, существует и экономическая составляющая по перераспределению имущества. Если эта версия правдива, то вопрос задержания самого Ротенберга только вопрос времени. Если дело не в сговоре, а в какой-то меньшей вине, мы будем иметь ситуацию схожую с историей Шойгу, когда все окружение будет сидеть, а сам Ротенберг вынужден будет просто испуганно сидеть у себя в офисе, ожидая ареста в любой момент.
- Задержанием Трабер лично руководил первый заместитель руководителя ФСБ Королев. Судя по всему, нынешнюю операцию также курировал тот самый Королев, который начинает резко усиливаться.
- Напомним, что Ротенберг является другом Путина со времен кооператива "Озеро" и он никогда не лез в политику. первый звоночек он получил в 2025, когда не смог защитить своего министра транспорта и застрелившегося экс-губернатора Курской области Старовойта. Но сейчас явно ситуация гораздо сложнее, ведь задержали его правую руку и доверенное лицо.
- Я повторюсь, судя по всему, все, что мы видим – это не вопрос коррупции. Должны быть гораздо более весомые вещи, связанные с личным образом Путина на что-то. И версию об этом "нечто" Путину доносит Королев. Можно допустить с относительно высоким уровнем вероятности, что Королев пугает Путина (создает определенную картину реальности, которая может и не быть правдивой). Но главное, что Путин начинает верить в эту новую для себя картину имени первого замглавы ФСБ.
- Все это приведет к кардинальным изменениям внутри высшего политического класса, ведь для них ситуация станет менее прогнозируемой.
- Какие амбиции у самого Королева пока не ясно. Так же неясно, как на все эти вещи будет реагировать руководство ФСО. Но, похоже, Путина начинают держать в определенных страхах и на фоне внутренних проблем это будет кардинально менять внутреннюю российскую политику.