Кооператив ''Озеро'' дал трещину

ФСБ задержало правую руку Ротенберга, председателя правления "Русхимьяльянса" Константина Махова. Таким образом, мы имеем второе за последние две недели задержания столь высокого уровня

Начать следует с того, что решение о задержании человека такого уровня не могло обойтись без Владимира Путина. То есть, как и в истории с арестом хорошего путинского знакомого, владельца Петербургских портов и бывшего бандита Ильи Трабера, окончательное добро мог дать только лично Путин. Связаны дела Трабера и Русхима пока неизвестно, хотя исключать мы этого не можем. Тем не менее, логика по которой произошли эти задержания, наверное, все же идентична. Судя по всему, Владимиру Путину рассказывают о том, что существует какой-то заговор олигархов против него. И после этого принимается решение о задержании. Вместе с тем, конечно же, существует и экономическая составляющая по перераспределению имущества. Если эта версия правдива, то вопрос задержания самого Ротенберга только вопрос времени. Если дело не в сговоре, а в какой-то меньшей вине, мы будем иметь ситуацию схожую с историей Шойгу, когда все окружение будет сидеть, а сам Ротенберг вынужден будет просто испуганно сидеть у себя в офисе, ожидая ареста в любой момент. Задержанием Трабер лично руководил первый заместитель руководителя ФСБ Королев. Судя по всему, нынешнюю операцию также курировал тот самый Королев, который начинает резко усиливаться. Напомним, что Ротенберг является другом Путина со времен кооператива "Озеро" и он никогда не лез в политику. первый звоночек он получил в 2025, когда не смог защитить своего министра транспорта и застрелившегося экс-губернатора Курской области Старовойта. Но сейчас явно ситуация гораздо сложнее, ведь задержали его правую руку и доверенное лицо. Я повторюсь, судя по всему, все, что мы видим – это не вопрос коррупции. Должны быть гораздо более весомые вещи, связанные с личным образом Путина на что-то. И версию об этом "нечто" Путину доносит Королев. Можно допустить с относительно высоким уровнем вероятности, что Королев пугает Путина (создает определенную картину реальности, которая может и не быть правдивой). Но главное, что Путин начинает верить в эту новую для себя картину имени первого замглавы ФСБ. Все это приведет к кардинальным изменениям внутри высшего политического класса, ведь для них ситуация станет менее прогнозируемой. Какие амбиции у самого Королева пока не ясно. Так же неясно, как на все эти вещи будет реагировать руководство ФСО. Но, похоже, Путина начинают держать в определенных страхах и на фоне внутренних проблем это будет кардинально менять внутреннюю российскую политику.