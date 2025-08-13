Любой мир с Россией – это война

Новая реальность новой войны, которая уже дышит в затылок (с)

Пока соцсети гудят от закулисных условий вероятно предложенной нам капитуляции, ой, мирных соглашений с россией, я думаю о том, что стоит выдавать учебник выживания в условиях "мира" с россией, потому что актуален.

Потому что в Украине есть еще люди, которые не понимают единой формулы: какое-либо соглашение с россией, любой даже тихий мир, перемирие, соглашения – это война. Это уже доказано рулонами бумаги, на которой каждый раз россия ставила или не ставила подпись, но каждый раз мы получали войну, оккупацию, уничтоженную историю и аутентику, Голодомор, запрет языка, русификацию и другое иго на шею.

Далее текст на языке оригинала

То, напевно, наші з вами розмови про виживання, стануть частішими. Хотілось би цього. Але, це як мені дозволить робота та мій брак часу. Бо інформаційна робота, це те, що кормить лише тих, хто біля корита чи біля ворога. А коли працюєш для людей та країни, то це особистий час, особисті кошти, особисті нерви, особистий фронт, особистий бій, який ведеш, чимось жертвуючи.

Все частіше опускаються руки. Бо 10 років війни, 10 років її препарації, вивчення усії її тріщинок, постійного нагадування про це людям, це якось занадто для мене однієї. Для збереження тонусу переглядаю переписки з тими, хто врятувався під час окупації й вдячний писав мені про це. Не тільки з Луганщини чи Донеччини, а й після окупації 2022 року.

Ці люди з 2014 року читали мій блог у ІС, тому сприймали суспільство (а це головне), окупантів та окупацію без рожевих окулярів. Вони знали, як зміняться їх сусіди, заздалегідь прорахували, хто писатиме доноси, хто прислужить окупантам, знали, як поводитися, що казати, де мовчати. Вони не чекали від суспільства емпатії чи людяності, бо знали, що усі зради мають свою ціну. 30 срібляків з часів Ісуса не змінили своєї сутності.

Сьогодні не буду про умови "миру" чи, як то кажуть, політику. Хоча кортить, але є більш важливі моменти. Та й поки не оголошено щось офіційно, моветон давати йому оцінку. Сьогодні буду про тиху війну, яку росія веде з нами й продовжить, що саме страшне, дуже успішно, саме у разі тихого "миру".

Інформаційна війна, теракти, вербовка, робота з суспільством – ось пріоритет для росії на час будь яких мирних угод.

Там, де не можливо побороти снарядами, будуть боротися 30-ю срібляками, брехнею та маніпуляціями. Це завжди спрацьовувало, доведено Донбасом та Кримом.

Наразі суспільство абсолютно не реагує на інформаційні загрози та маніпуляції. Бо ж, кожен несе свою корону, що він не такий, й купити його, чи його дітей, чи завербувати- не можливо. Але здебільшого, ця людина вже завербована й щедро ділиться з сусідами якимись новими наративами, які сипляться з сецмереж.

Як завжди приклади. "Росіяни не воюють з мирним населенням, не буде у місті військових-його не будуть бомбити". "Росіяни не стріляють у мирне населення, тільки у тих, хто проти них чи військових", "Нічого не зміниться, якщо сюди дійдуть росіяни, ну, будуть рублі замість гривні, та ми все одно ж кажемо "рублі" на гроші, то, яка різниця", "Треба віддавати путіну отой Донбас, він не потрібен", "Треба приймати будь які умови росії, а то далі буде гірше", "Якщо зараз укласти мир, то путін відбудує нам тут усе, буде краще ніж у Європі", "Мир за будь яку ціну"…

Це я навела приклади з соцмереж 3-х регіонів України. Це ударна інформаційна хвиля, яку ворог запускає вже не вперше, моніторячи новини та прощупуючи суспільство на лояльність та співпрацю.

Я думаю, що оцей допис – про те, як росія міняє тактику впливу на українців, мав би починати підручник з виживання, бо він є основним. Це абетка пропаганди. Розуміючи, як працює ця "машина" можна просто убезпечити себе від впливу.

Перечитайте його, погляньте навколо себе, перечитайте ще раз, а потім прочитайте соцмережі, новини й жахнетеся, як світ з рожевого перетвориться на триколорадний.

Маніпуляція суспільною думкою, насадження наративів, гра в підміну понять й перефарбовування білого на чорний, це вже постійна отрута, якою пронизані усілякі телеграм-канали, ломи, лідери сучасної думки та соціальні мережі.

"Нам треба будь який мир, щоб перестали стрелять" – горлає за 30 срібняків якийсь новосучасний лідер суспільної думки, вбиваючи її в голову суспільству ту саму думку, бо вона вигідна пропагандистам з двоголовою куркою у внутрішньому кармані.

"Два-три тижня й усе буде нормально", "Не дивись у гору", "Та тут усі за росію", "Нічого ж не зміниться, завжди так жили", "Насправді, росія не погана, це нас посварили", "Це не зрада, це перемога", "Ця перемога погана, бо нам не подобається той, хто її приніс"… Або пам’ятаєте на початку війни? – "на Донбасі усі сепари". Хто не згодний з твердженням лідера суспільної думки? – той совок, комса та мохер, бо ж, хто не з нами – той проти нас. Бо або єдина думка та єдиний лідер, або на розстріл.

Інформаційний простір вже кисіль з радянських наративів. Вони такі солодкі, такі знайомі, вони так гарно лягають теплим й зручним кудись у свідомість й ось вже якась кількість співгромадян щасливо киває головою піддакуючи "лідеру" – "я завжди так думала, ви просто проговорили мої думки".

Знищення демократії, свободи слова та свободи думки вже почалося. Тихо. Непомітно. Це дуже важливо для росії. Розумієте? Їй потрібне суспільство залякане, яке боїться висловити свою думку. Їй потрібно суспільство, яке завжди схвалює слово сказане лідером, будь яким, он навіть вчора придуманим "лідером суспільної думки". Їй не потрібні люди, що думають чи мають критичне мислення, особисту думку, свій погляд на ситуацію, своє рішення. Тільки у ногу з лідером, партією, хто не з нами…

Соцмережі вже під впливом росії. Більш того, читаєш ото цих "лідерів суспільної думки", які доводять цю думку вже хейтом, булінгом, вбивають її у голови агресивно, без апеляційно, фактично придушують свободу слова, знищують тих, хто борсається морально та психологічно, бо "хто не з нами, той проти нас". Це жахає.

Тому варто проговорювати цю тиху війну проти свободи слова. Варто "вбити у собі москаля" та читати й сприймати інформацію не тому, що вам подобається чи не подобається людина, яка її доносить, а з позиції усвідомлення – а чи не маніпулює ця людина мною й чи не нав’язує мені висновки й свою думку з приводу того, що сталося.

Все більше суспільство занурюється у вирій психологічної втоми. Це небезпечно. Бо саме в цей період, коли все навколо сприймається у чорному тоні, з’являються "месії". Он по селах пішли ходоки – баптисти, адвентисти, свідки… О, так, релігійна війна та релігійний вплив, це ще один "козир" у рукаві росії, як й шовінізм й як, от тільки не смійтесь, й езотерика.

Я ще повернуся до цих тем, бо важливо, бо ті ж самі "лідери думки" жваво почали нав’язувати нам "гадалок", "відьом", "екстрасенсів", які вже заявляють про повний контроль над першими особами держави. А якщо хтось згадає 90-ті й кількість "кашпировських", той зрозуміє, що це кероване фсб явище. Народ у скруті завжди хоче чуда, месію та лідера суспільної думки, який пообіцяє йому "два-три тижня" й "на морько". Народ у скрутні страшні часи завжди у критичній більшості довіряє не собі, а телевізору, церкві, чуду, та вірить у казки. Маніпулювати такими людьми дуже легко.

Я вже писала, що усе що зараз росія відпрацьовує на мирних частинах України, не свіже, а те, що пройшло обкатку у самій росії та в ОРДЛО.

В 2014-му найбільше зваблювали людей перейти на триколорадний бік відомі (публічні) люди, церква та "православні відьми" та "екстрасенти", "некроманти" та "відуючи", яких в ОРДЛО з’явилося, як блох на собаці.

Заговорювали від пулі укропської, лікували від усього, гадали, чарували, причаровували… зараз зникли. Бо виливати віск на воді, якось не тойво, коли води у крані немає вже півроку.

Зараз спостерігаю у соцмережах сплеск українських "екстрасенсів", "відунь", "чорних магістринь", "знахарок" та "тарологів", які щедро сиплять "видіннями" про скорий мир, явлення святих мощів та заробляють на українському горі, бо в переліку "чудес" – "знаходжу по фото у полоні", "зв’язуюсь з полоненими астрально", "кажу живий чи мертвий, знаходжу місце тіла". Я б за таке за грати, як мародера та шахрайку, але закон на їх боці.

Гроші цим "гадалкам" гарно платить фсб. Бо ж цим провидицям дружини військових несуть не тільки свої гроші. Дружини, рідні, родичи несуть фото військових, які пропали безвісті, номер телефону військового, номер військової частини, прізвище командира, позивні, данні побратимів…

Усе це треба, що "ясновидиця" "побачила". А, що б… (мовчу, пам’ятаю про сивого редактора ІС, який вже стер пальці, корегуючи мої не тактичні лексоми).

Я вважаю, що ми маємо знати про цей фронт й тихо працювати з сусідами, родичами, попереджаючи їх про небезпеку спілкування з "ворожками". Тому й пишу. Для розумних. Для тих, хто прагне виграти цю війну.

Ну, й найголовніші теми, які найвпливовіші й найактуальніші для промацування розумових здібностей людей – швидкі гроші, швидко заробити, швидко розбагатіти, швидко віддати борги…

Телеграм-канали забиті пропозиціями "швидко заробити лише для громадян України". Пропозиції, як російською так й українською мовою. Адміністратори цих каналів не банять ці пропозиції, навіть, як люди волають "це ж русня, фсб, вербовка, баньте зараз же". Ігнор! Бо за розміщення оголошення платять гроші.

Оце у Каневі затримали одного куратора телеграм-каналу, який "допомагав" людям, тобто працював проти мобілізації й паскудив ЗСУ, гроші йому надходили за адміністрування каналу щедрі. То канал публікував дуже багато інформації не тільки про те, де роздають повістки, а й, як швидко заробити й виїхати з України. На будь які вимоги заблокувати рекламу "швидкі гроші тільки українцям за розповсюдження новин" – бан, хейт, й "наклейка" – "майдаун-кастрюлька".

Й, от дивіться, я швидко розповіла про різноманітність впливів. Про кожен можна писати наукову працю. Але, чи побачили ви головне? Дуже гарний таргетинг. Усі впливи рознесені на вікові, політичні та цільові категорії.

Швидкі гроші – мовою підлітків, молоді та людей до 35 років.

"Екстрасенси" для жінок усіх вікових категорій, чоловічих тем в оголошеннях немає.

"Лідери суспільної думки" для активних користувачів популярних політично-соціальних платформ, а це не молодь, я люди середнього віку, більш того, це більш патріотичні та пасіонарні читачі.

Релігійна тема окремо, "чародійки" окремо. Релігійна тема та шовіністична, поки що у соцмережах звучать тонко, це ще досліджується ворогом, бо Україна не росія, вони це вже зрозуміли.

Й поки ви думаєте, й оцінюєте написане, я нагадаю вам, декілька цікавих фактів, які дуже яскраво підкреслюють усе написане:

– В ОРДЛО значно помолодшали військові. На фронті дуже багато молоді, це юнаки та дівчата віком від 18 до 32 років. Я написала аналітичний матеріал для блогу ІС з цього приводу, він теж про інформаційну війну й її наслідки. – В США 6 серпня 2025 року, в штаті Техас затримали 22-річного військовослужбовця армії США Тейлора Адама Лі за спробу передати Росії конфіденційну інформацію про американські бойові танки M1A2 Abrams. Зібрані ним дані могли зіграти на користь російським окупантам, оскільки Вашингтон надав варіант такої бронетехніки Силам оборони України. – СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі. Служба безпеки та Національна поліція затримали "по гарячих слідах" двох російських агентів, які ввечері 5 серпня 2025 року вчинили теракт у Житомирі. Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку. Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з рф, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках. Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів…

Поки ви мрієте про мир, росія зміщує війну в наш тил. Й не тільки наш. Жертвами вербування та інформації війни стає все більше молодих людей по усьому світу.

Теракти, війна, окупація, знищення, вбивства та зрада руками громадян України, США, Польщі, Франції, Німеччині… це вже реальність, нова реальність нової війни, яка вже дихає у потилицю. Ви впевнені, що ви досі вільна людина та не перебуваєте під впливом маніпуляційної пропаганди, наративів та не розповсюджуєте їх на користь росії? Ви впевнені, що не повторюєте щось пропагандистське наративне аби догодити своєму улюбленому "лідеру суспільної думки"?

Пам’ятайте: правда належить вільним! Це вже не просто слова.