Кофейни в Амстердаме: топ-10 лицензированных каннабиса-кафе

Амстердам – популярное туристическое направление благодаря своей прекрасной архитектуре, яркой ночной жизни, разнообразным достопримечательностям и вкусной еде. Но он также ассоциируется с необычными музеями и барами, кварталом Красных фонарей и, конечно, кафе. И да, мы говорим не только о модном латте-арте или ароматных круассанах. Одной из главных достопримечательностей являются уникальные кафе Амстердама, где подают каннабис. Во время путешествия в этот город большинство туристов включают в себя такие кофейни в список обязательных для посещения мест. Лучшие кафе Амстердама имеют индивидуальную атмосферу и предлагают широкий ассортимент марихуаны, а также обычные блюда. Но они также популярны творческими и социальными центрами. Ознакомьтесь с топ-10 кафе Амстердама, которые вы хотели бы добавить к своему туристическому маршруту.

1. Grey Area

Эта кофейня известна исключительным качеством своей продукции. Неудивительно, что она давно принимает известных гостей, таких как Снуп Догг и Вилли Нельсон. Если вы новичок или хотите попробовать что-нибудь новое, вы оцените отличную подготовку и знание персонала. Каждый гость может рассчитывать на персонализированное обслуживание и индивидуальные предложения. В меню представлено много высококачественных, отмеченных наградами сортов каннабиса. К услугам гостей стеклянные бонги, бесплатный вапорайзер Volcano и органический кофе. Это одно из самых известных кафе Амстердама, но в то же время его помещение достаточно маленькое и имеет всего несколько мест. Вы можете избежать очереди, если посетите Grey Area в полдень.

2. The Bulldog The First

Интерьер кофейни украшен фотографиями знаменитостей и сообщениями от гостей за многие годы. Источник: Image Thebulldog.com Интерьер кофейни украшен фотографиями знаменитостей и сообщениями от гостей за многие годы. Источник: Image Thebulldog.com

Исследуя старейшие кафе Амстердама, начните с The Bulldog The First. Сегодня это уютное кафе с двумя этажами, сувенирным магазином и патио. Но история этого места началась в 1974 году с подвала в бывшем секс-шопе, где была импровизирована гостиная для друзей, чтобы тайно курить марихуану. Теперь здесь можно увидеть памятные вещи со времен подпольных кафе.

В меню есть специальные продукты и настойки, закуски, десерты и напитки. Это культовое кафе расположено в квартале Красных фонарей, поэтому обычно переполнено, особенно на выходных.

3. La Tertulia

Одно из главных преимуществ этого кафе – ее расположение в популярном туристическом районе вблизи знаменитых Девяти улиц и рядом с Домом Анны Франк. La Tertulia — это семейное заведение, отличающееся от других хороших кофеен Амстердама более расслабленной атмосферой. Ее интерьер примечателен большим количеством растений, "хрустальным садом" и внутренним водопадом. В меню кофейни – отличный выбор каннабиса и гашиша, а также горячие и освежающие напитки и закуски. Кофейня расположена на двух уровнях. Рекомендуем сесть на верхнем уровне, залитом солнечным светом, чтобы покурить, понаблюдать за людьми у канала, перекусить тостами с горячим шоколадом и насладиться местной успокаивающей атмосферой.

4. Original Dampkring

Это место уже посетили несколько голливудских звезд. Рассматривая лучшие кафе Амстердама, нельзя пропустить это привлекательное кафе с деревянным фасадом. Ее часто рекомендуют как витринное кафе во время туристических экскурсий. Интерьер оформлен в буддистских и арабских мотивах с просторной и светлой комнатой.

Меню этого кафе может поразить даже опытных курильщиков длинным списком видов марихуаны и гашиша с подробным описанием запаха, вкуса и эффектов, чтобы посетители точно знали, что покупают. Его дополняют вкусные молочные коктейли, торты и печенье. Это место всегда популярно, и будьте готовы к короткому ожиданию, если посещаете в часы пик.

5. Abraxas Coffeeshop

Еще одно из самых известных кафе Амстердама расположено в маленьком переулке возле площади Дам. Это прекрасное место с двумя красиво оформленными этажами, деревянными резьбами и теплой атмосферой, которая идеально подходит для отдыха после осмотра достопримечательностей. Также есть несколько компьютеров и бесплатный интернет, шахматные доски и множество пространства.

В меню – широкий выбор сортов каннабиса, от классических, таких как Orange Bud, до легендарных, как Amnesia Haze. Это хороший выбор, если вы впервые посещаете кафе Амстердама. Поэтому здесь всегда много посетителей, включая туристов. Вечером кафе заполнено, но днем можно найти свободный столик.

6. Green House United

Это культовое кафе предлагает мощные травы по разумным ценам. Она расположена в самом сердце квартала Красных фонарей, в 5 минутах ходьбы от площади Дам возле живописного канала. Green House United выигрывала Cannabis Cup более 30 раз, превосходя другие топовые кофейни Амстердама. Это место популярно среди знаменитостей, поэтому здесь можно было увидеть Вуди Гаррельсона, Уэсли Снайпса, Xzibit, Снуп Догга, Майка Тайсона или Пинк.

Green House United предлагает посетителям отличные сорта каннабиса и гашиша, большой выбор напитков и одни из лучших бургеров в городе. Стоит посетить хотя бы красивый интерьер с мозаичными камнями, лампами из выдувного стекла и большим аквариумом с экзотическими рыбами. Вокруг него расположено около 10 столов разного размера с высокими стульями и удобными скамьями, где можно расслабиться, покурить и насладиться видом на канал или аквариум.

7. Katsu Coffeeshop

Это кафе часто посещают знаменитости. Источник: Image Greenhouse.org Это кафе часто посещают знаменитости. Источник: Image Greenhouse.org

Это место не похоже ни на одно другое кафе в Амстердаме благодаря своей домашней атмосфере. Интерьер оформлен в стиле бохо-шик и напоминает уютную гостиную. Здесь много простора, вы можете прогуляться по курительной комнате, украшенной произведениями искусства, или провести время на солнечной уютной террасе. Katsu Coffee House расположена в тихом, живописном районе де Пип, и здесь нет шумных толп туристов, окружающих другие известные кафе Амстердама.

Кофейня предлагает ямайские и мексиканские сорта каннабиса, а также местные штаммы, разнообразный выбор аксессуаров для курения, а также ассортимент обычных и травяных чаев, фруктовых соков, безалкогольных напитков и замечательного итальянского кофе. Это хороший пример кофейни и социального пространства: гости могут посетить кафе, поиграть в игры, принять участие в беседах и просмотреть большие спортивные события на телевизоре.

8. Paradox

Это место идеально передает спокойную атмосферу классического амстердамского кафе, что отличает ее от других популярных "коммерческих" заведений с неоновыми вывесками, привлекающими туристов. Спокойный интерьер с деревянными столами и сдержанным декором больше похож на типичное угловое кафе. Это, на первый взгляд, очень простое кафе расположено в здании, которое когда-то было конюшней амстердамской пожарной службы. Если вы ищете спокойное и уютное место, чтобы насладиться высококачественной марихуаной, любуясь видами и звуками амстердамских каналов, это место для вас.

Меню Paradox ориентировано на клиентов, предпочитающих качество, а не количество. В нем представлены около 7 сортов марихуаны и 6 видов гашиша, а также знаменитые космические кексы с граммом марихуаны внутри. Они не только вкусны, но и действительно поразительны. Гости могут заказать тосты до 17:00 и коктейли до 20:00.

9. Amnesia

Это место завершает наш топ-10 кофеен Амстердама, но оно не хуже других. Небольшое кафе со стильным темно-красным декором и приятной музыкой напоминает модный нью-йоркский ночной клуб 60-х. Посетители могут сидеть как внутри, так и на скамейках на симпатичной террасе, наблюдая за лодками, двигающимися по каналу Херенграхт.

Эта кофейня принимала участие во многих каннабис-конкурсах и сейчас предлагает меню с отмеченными наградами сортами, включая многие современные штаммы — местные и импортированные из США. Некоторые из них являются 100% органическими. Также есть довольно редкие сорта, которые вы не найдете в других топовых кафе Амстердама, например, Acapulko Gold. Amnesia также предлагает торты, выпечку и вкуснейшие молочные коктейли.

10. Barney's Coffeeshop

Самая известная кофейня Амстердама. Источник: https://www.barneysamsterdam.com/ Самая известная кофейня Амстердама. Источник: https://www.barneysamsterdam.com/

Модная улица Хаарлеммерстраат является домом для многих ресторанов, кафе и трендовых магазинов одежды, а также одного из самых известных кафе Амстердама. Кофейня расположена в историческом здании 16 века с зеленым фасадом и оформлена в стиле старинной аптеки. Идеальную атмосферу курения дополняет причудливая эстетика и первоклассное обслуживание.

Посетителям предлагают широкий выбор эксклюзивных сортов марихуаны и гашиша, поэтому это место дороже большинства других кафе. Но оно получило несколько наград от журнала High Times и очень популярно, невзирая на высокую цену. Если в маленьком кафе закончатся места, перейдите в бар для курения Barney's Uptown через дорогу.