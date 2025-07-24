Лучшие места для посещения во время сезона дождей вблизи Мумбаи: что делать, что посмотреть и какие правила соблюдать

Многие опасаются сезона дождей в Мумбаи, боясь сильных ливней и испорченного отпуска. Собрав опыт отважных туристов, мы попытаемся раскрыть всю красоту и определить лучшие места для посещения в Мумбаи в сезон дождей. Сезон дождей в Мумбаи начинается в июне и заканчивается в конце сентября. Муссоны достигают пика в июле (дожди могут не прекращаться до 27 дней), но в июне, августе и сентябре много периодов без осадков, когда можно не только прогуляться, но и позагорать. Рекомендуемые места поблизости Мумбаи для посещения во время муссона предлагают множество активностей, которые не дадут вам скучать. Атмосфера природы в сезон дождей идеально подходит для отдыха и релакса с неторопливыми впечатлениями и событиями. Бегство с семьей в дождливое настроение прекрасно учит наслаждаться моментом и чувствовать красоту природы во всех ее проявлениях.

Мы поможем вам найти лучшие места для посещения во время сезона дождей близ Мумбаи, чтобы у вас всегда было что делать и на что посмотреть. Все, что вам нужно – это взять дождевики, водонепроницаемую обувь и включить дух приключений.

1. Алибаг

Приблизительно в 120 километрах от Мумбаи, в районе Райгада штата Махабалешвар, расположился прибрежный городок Алибаг. Местные жители с удовольствием приезжают сюда на выходные, чтобы отдохнуть, расслабиться и насладиться красотой пляжей Нагайон, Варсоли, Кихим и Мандва. Это одно из самых популярных мест для спокойного и живописного отдыха во время сезона дождей близ Мумбаи.

Храм в Индии. Источник: Pexels

Разнообразие достопримечательностей помогает интересно организовать ваш досуг даже во влажную погоду.

Что посмотреть в Алибаге:

Пляж Варсоли

Форт Кхандери

Харихарешвар

Храм Джай Бховани

Форт Муруд Джанджира

Чем заняться на отдыхе в Алибагу:

Устройтесь удобнее на пляже Кихим, когда дождь прекратится – это лучшее место для загорания или пикников на песке.

Совершите поход к историческому форту Колаба

Попробуйте каякинг на пляжах Мандва и Алибаг

Трекинг станет вашим приключением и отличным опытом во время сезона дождей.

Отправляйтесь в гастрономический тур, чтобы познакомиться с культурой еды и ее вкусами

Гастрономический тур в Алибагу:

Charcoal Family – довольно бюджетный ресторан для поклонников китайской кухни

– довольно бюджетный ресторан для поклонников китайской кухни Fulora – ресторан с морепродуктами в стиле азиатской кухни

– ресторан с морепродуктами в стиле азиатской кухни SUJU'S Artcafe - заведение с качественным индийским фастфудом

- заведение с качественным индийским фастфудом Boardwalk by Flamboyante – индийский ресторан-бар с великолепной ливанской кухней. Обязательно попробуйте десерт – он того стоит.

Вы можете выбрать совсем другую категорию жилья, но остановившись в известных курортах, вы добавите к своему отдыху бассейн или спа-процедуры, а также отличные рестораны для ваших вкусовых рецепторов.

2. Матхеран

Не спешите путешествовать вдали от города-курорта, ведь одно из мест для посещения в Мумбаи во время сезона дождей расположено всего в 85 километрах. Матхеран — первое место, о котором думают многие, когда размышляют, куда поехать в сезон дождей близ Мумбаи. Расположенный на высоте 2700 футов над уровнем моря, этот город идеально подходит для отдыха на выходных из Мумбаи. Живописная природа позаботилась о том, чтобы вам было на что положить глаз, а кристально чистый воздух без выхлопных газов (топливные транспортные средства запрещены) пьянит и расслабляет.

Что посмотреть в Матхеране:

Горная станция Матхеран

Обзорный пункт Луиза

Пункт Сансет

Озеро Шарлотт

Форт Прабал

Обзорный пункт Александр

Панорамный пункт

Пункт Одного Дерева

Храм Амбарнатх

Чем заняться на отдыхе в Матхеране:

Совершите обзорную поездку на поезде

Наслаждайтесь лучшими спа-процедурами

Посетите все обзорные пункты для миллиона фантастических фото

Исследуйте храмы

Гастрономический тур в Матхеране:

Ketkar's – бюджетный вегетарианский ресторан с индийской кухней

– бюджетный вегетарианский ресторан с индийской кухней Regal Hotel – индийский ресторан с отдельным меню для вегетарианцев. Садитесь на террасе, если не идет дождь.

– индийский ресторан с отдельным меню для вегетарианцев. Садитесь на террасе, если не идет дождь. Amartran Corner – ресторан с морепродуктами и вегетарианским меню

– ресторан с морепродуктами и вегетарианским меню Rahi Garden – отличный ресторан с широким меню, включающий итальянскую, китайскую и индийскую кухню.

3. Лоновало

За 2-3 часа езды от Мумбаи до очаровательной горной станции Лонавала вы поймете, почему этот город является одним из лучших мест для посещения во время сезона дождей в Мумбаи.

Сезон муссонов в Индии. Источник: Pexels

Этот уютный уголок, созданный природой и дополненный человеком, служит убежищем и отличным досугом во время влажного сезона. Купание в водопадах и походы к достопримечательностям будут держать вас в восторге каждый день, а добавление пещер к вашему маршруту добавит приключений и адреналина. Возьмите партнера на романтическую прогулку по пещерам, где можно переждать дождь и исследовать древние тоннели.

Добавьте в гастрономический тур шоколадный фадж и чикки, чтобы растопить ваши сердца.

Что посмотреть в Лонавале:

Плотина Бхуши

Форт Тикона

Пещеры Бхада

Озеро Пауна

Водопады Куне

Чем заняться на отдыхе в Лонавале:

Походы вдоль троп, обрамляющих озера Пауна

Купание в водопадах

Экскурсии по фортам и пещерам.

Расширьте гастрономическое меню уличной едой.

Обзорные пункты и высокие точки

Гастрономический тур в Лонавале:

Vindhyas - All Day South Specialities – кафе с индийской кухней и большим пространством для гостей

– кафе с индийской кухней и большим пространством для гостей Cooper's Fudges & Chikkis – лучшие десерты в городе

– лучшие десерты в городе Creme Della – ресторан с изысканной итальянской, индийской и азиатской кухней

– ресторан с изысканной итальянской, индийской и азиатской кухней 24 Della Resort – индийский бар с широким выбором алкогольных напитков и коктейлей

Самое доступное предложение жилья, которое мы нашли в Лонавале, с комфортными условиями – это Nature lodge in Lonavala за 38 евро за ночь.

4. Чулки

Равномерно удаляясь от Мумбаи, в глубине материка меж цветными холмами расположился город Панчгани. Уникальная природа с многочисленными площадками, оазами, водопадами и храмами делает этот город одним из лучших мест для посещения в Мумбаи во время сезона дождей.

Обновленный в сезон дождей, Панчгани становится лакомым кусочком в сентябре и хорошим убежищем для любителей походов с купанием в бурных водопадах после пополнения рек.

Что посмотреть в Панчгане:

Обзорный пункт Сидней

Водопад Чайнаман

Плато Каас

Форт Протопгад

Обзорный пункт с плато

Чем заняться на отдыхе в Панчгане:

Прогуляйтесь в деревню искусств. Здесь собрана вся сущность ремесел местных жителей. Изучив историю, культуру, искусство таким образом, купите сувениры, чтобы сохранить память об этом аутентичном месте "Пяти холмов" навсегда

Посетите сады Мапра для гастрономических новинок

Прогулка плато Тейблленд идеально разнообразит и украсит ваш досуг

Проведите время у озера Венн ди Ванни. В перерывах между дождями здесь можно прокатиться на каяках или лодках

Гастрономический тур в Панчгане:

Panchgani market – отличный выбор свежих индийских продуктов и деликатесов.

– отличный выбор свежих индийских продуктов и деликатесов. Food Ville Restaurant – индийский ресторан с возможностью доставки и заказа через окно автомобиля

– индийский ресторан с возможностью доставки и заказа через окно автомобиля USTAADI Restaurant – ресторан с едой, основанный на духовности и профессионализме шефа. Попробуйте кухню Муглай, а также североиндийские и китайские блюда.

– ресторан с едой, основанный на духовности и профессионализме шефа. Попробуйте кухню Муглай, а также североиндийские и китайские блюда. Oregano The Organic Pizzeria – для любителей вкусной, качественной и знакомой пиццы

Если вы ищете премиум-курорт, предлагаем рассмотреть Dalwich Estate. Вы будете приятно удивлены содержимым и стоимостью проживания во время муссона. Или разбавьте места для посещения в Мумбаи в сезон дождей частными предложениями, чтобы снизить цену до минимума.

5. Игатпури

Путешествуя 125 км от Мумбаи до района Нашик, вы найдете еще одну жемчужину среди лучших мест вблизи Мумбаи во время сезона дождей. Игатпури, как и Лонавала, очень известная горная станция, популярная среди туристов.

Это лучшее место для изучения медитации, слушания и воссоединения с природой. В Игатпуре находится Международная академия Випассаны и крупнейший медитационный институт.

Центр духовности выбран не случайно – атмосфера и расположение Игатпури считаются очень удачными для познания, саморазвития и духовного роста.

Что посмотреть в Игатпуре:

Плотины Бовали, Войтарна, Дарно

Водопад озера Дженджон Вайтарна

Долины и горы

Водохранилище Кароли Гхат

Международная академия Випассаны Дхамма Гири

Мьянманские ворота

Чем заняться на отдыхе в Игатпуре:

Попробуйте сплав по бурным водам для смелых

Изучайте медитацию и духовные практики

Посещайте занятия по скалолазанию

Окунитесь в водопады

Отправляйтесь в походы по горным тропам и вершинам

Гастрономический тур в Игатпуре:

Shree Pav Bhaji — фастфуд для скучающих по бургерам и картофелю фри

Namaste Restaurant Vrindavan – в лучших традициях индийской и европейской кухни

– в лучших традициях индийской и европейской кухни Himalaya Bar And Restaurant – ресторан-бар с высокой тибетской кухней и отдельным вегетарианским меню

– ресторан-бар с высокой тибетской кухней и отдельным вегетарианским меню Akbar Bhai Tandoori And Biryani – вкусные блюда по разумной цене. Рекомендуется для детей

Royal Meadows предлагает роскошный вариант проживания в Игатпуре со средней стоимостью номера 119 евро. А MTDC Approved Meghdhanush park обеспечит комфорт и бассейн во дворе за 40 евро. Rakabi The Fern - An Ecotel Hotel, Igatpuri в августе можно забронировать от 36 евро со всеми удобствами.

6. Махабалешвар

Индийский кибиц. Источник: Pexels

Добравшись до этой горной станции вдали от Мумбаи, вы не пожалеете. Расположенный в самом сердце горного хребта Сахьядри, город стал шикарным направлением в Мумбаи для посещения во время сезона дождей.

Махараштра приветствует посетителей круглый год, но сезон муссонов особенно красив. Омолаживающие и расчесывающие зелень вокруг дожди предлагают виды на бурные водопады, извилистые горные дороги для трекинга и невероятно красочные закаты и рассветы. А если вам удастся увидеть радугу, вы можете подумать, что мир магии именно здесь.

Не бойтесь сложностей походов, ведь есть много маршрутов с разным уровнем сложности, и вы всегда сможете выбрать подходящий вам.

Что посмотреть в Махабалешваре:

Храм Господа Махабалешвара

Озеро Венна

Обзорная площадка Уилсон

Храм Кришнабаи

Водопад Лингмала

Слоновая голова

Чем заняться во время отпуска в Махабалешваре:

Обзорные площадки – именно то, чтобы познакомиться с городом и видами

Углубьтесь в историю королевства Маратха

Прогуляйтесь по храмам и изучайте духовные практики

Соберите коллекцию фотографий водопадов, бушующих в этот период

Добавьте клубничный крем в ваш гастрономический тур

Гастрономический тур в Махабалешваре:

The Grapevine – винный бар с азиатской кухней и средним ценовым диапазоном

– винный бар с азиатской кухней и средним ценовым диапазоном Farmhouse Bistro – большой выбор итальянской пиццы и блюд средиземноморской кухни.

– большой выбор итальянской пиццы и блюд средиземноморской кухни. Barbeque Bay – индийские блюда, приготовленные на гриле – очень полезная и чистая пища

– индийские блюда, приготовленные на гриле – очень полезная и чистая пища Evershine Cafe – индийские и азиатские блюда на основе высококачественных продуктов

Если вы ищете премиум-курорты, обратите внимание на Club Mahindra Sherwood Resort и Club Mahindra Saj Resort. Это владельцы высокого комфорта и широкого перечня услуг, включенных в пакеты.

Мы надеемся, что теперь вы легко сможете выбрать лучшие места для посещения в Мумбаи во время сезона дождей.

Предупреждение во время муссона в Индии

Ящерица слушает. Источник: Pexels

Как и во всех тропических странах, в Индии есть свои правила и предупреждения для туристов в период сильных дождей с июня по сентябрь. Когда вы уже изучили всю информацию о визе в Индию, следует ознакомиться с правилами поведения во время муссона, чтобы сделать ваш отпуск максимально безопасным. Места для посещения близ Мумбаи имеют общие предупреждения, соответствующие правилам безопасности пребывания в стране.

Будьте готовы к очень влажному и жаркому климату, даже во время муссона.

Не отправляйтесь на экскурсии самостоятельно, без гида или без ознакомления с запланированным маршрутом

Будьте осторожны с дорожным движением, оно может быть очень хаотичным и не подчиняться установленным правилам, особенно в маленьких городах.