Кав’ярні в Амстердамі: топ-10 ліцензованих канабіс-кафе

Амстердам — популярний туристичний напрямок завдяки своїй прекрасній архітектурі, яскравому нічному життю, різноманітним пам’яткам і смачній їжі. Але він також асоціюється з незвичайними музеями та барами, кварталом Червоних ліхтарів і, звичайно, кав’ярнями. І так, ми говоримо не лише про модне латте-арт чи ароматні круасани. Однією з головних визначних пам’яток є унікальні кав’ярні Амстердама, де подають канабіс. Під час подорожі до цього міста більшість туристів включають такі кав’ярні до списку обов’язкових для відвідування місць. Найкращі кав’ярні Амстердама мають індивідуальну атмосферу та пропонують широкий асортимент марихуани, а також звичайні страви. Але вони також є популярними творчими та соціальними центрами. Ознайомтеся з топ-10 кав’ярень Амстердама, які ви хотіли б додати до свого туристичного маршруту.

1. Grey Area

Ця кав’ярня відома винятковою якістю своєї продукції. Не дивно, що вона давно приймає відомих гостей, таких як Снуп Догг і Віллі Нельсон. Якщо ви новачок або хочете спробувати щось нове, ви оціните відмінну підготовку та знання персоналу. Кожен гість може розраховувати на персоналізоване обслуговування та індивідуальні пропозиції. У меню представлено багато високоякісних, відзначених нагородами сортів канабісу. Відвідувачам також пропонують скляні бонги, безкоштовний вапорайзер Volcano та органічну каву. Це одна з найвідоміших кав’ярень Амстердама, але водночас її приміщення досить маленьке і має лише кілька місць. Ви можете уникнути черги, якщо відвідаєте Grey Area опівдні.

2. The Bulldog The First

Інтер’єр кав’ярні прикрашений фотографіями знаменитостей і повідомленнями від гостей за багато років. Джерело: Image Thebulldog.com

Досліджуючи найстаріші кав’ярні Амстердама, почніть із The Bulldog The First. Сьогодні це затишна кав’ярня з двома поверхами, сувенірною крамницею та патіо. Але історія цього місця почалася в 1974 році з підвалу в колишньому секс-шопі, де була імпровізована вітальня для друзів, щоб таємно курити марихуану. Тепер тут можна побачити пам’ятні речі з часів підпільних кав’ярень.

У меню є спеціальні продукти та настоянки, а також закуски, десерти та напої. Ця культова кав’ярня розташована в кварталі Червоних ліхтарів, тому зазвичай переповнена, особливо на вихідних.

3. La Tertulia

Одна з головних переваг цієї кав’ярні — її розташування в популярному туристичному районі поблизу знаменитих Дев’яти вулиць і поруч із Будинком Анни Франк. La Tertulia — це сімейний заклад, який вирізняється серед інших хороших кав’ярень Амстердама більш розслабленою атмосферою. Її інтер’єр примітний великою кількістю рослин, "кришталевим садом" і внутрішнім водоспадом. У меню кав’ярні — чудовий вибір канабісу та гашишу, а також гарячі та освіжаючі напої та закуски. Кав’ярня розташована на двох рівнях. Рекомендуємо сісти на верхньому рівні, залитому сонячним світлом, щоб покурити, поспостерігати за людьми біля каналу, перекусити тостами з гарячим шоколадом і насолодитися місцевою заспокійливою атмосферою.

4. Original Dampkring

Це місце вже відвідали кілька голлівудських зірок. Розглядаючи найкращі кав’ярні Амстердама, не можна пропустити цю привабливу кав’ярню з дерев’яним фасадом. Її часто рекомендують як вітринне кафе під час туристичних екскурсій. Інтер’єр оформлений у буддистських і арабських мотивах із просторою та світлою кімнатою.

Меню цієї кав’ярні може вразити навіть досвідчених курців довгим списком видів марихуани та гашишу з детальним описом запаху, смаку та ефектів, щоб відвідувачі точно знали, що купують. Його доповнюють смачні молочні коктейлі, торти та печиво. Це місце завжди популярне, тож будьте готові до короткого очікування, якщо відвідуєте в години пік.

5. Abraxas Coffeeshop

Ще одна з найвідоміших кав’ярень Амстердама розташована в маленькому провулку біля площі Дам. Це чудове місце з двома красиво оформленими поверхами, дерев’яними різьбленнями та теплою атмосферою, яка ідеально підходить для відпочинку після дня огляду визначних пам’яток. Також є кілька комп’ютерів і безкоштовний інтернет, шахові дошки та багато простору.

У меню — широкий вибір сортів канабісу, від класичних, таких як Orange Bud, до легендарних, як Amnesia Haze. Це хороший вибір, якщо ви вперше відвідуєте кав’ярні Амстердама. Тому тут завжди багато відвідувачів, включаючи туристів. Увечері кав’ярня заповнена, але вдень можна знайти вільний столик.

6. Green House United

Ця культова кав’ярня пропонує потужні трави за розумними цінами. Вона розташована в самому серці кварталу Червоних ліхтарів, за 5 хвилин ходьби від площі Дам біля мальовничого каналу. Green House United вигравала Cannabis Cup понад 30 разів, перевершуючи інші топові кав’ярні Амстердама. Це місце популярне серед знаменитостей, тож тут можна було побачити Вуді Гаррельсона, Веслі Снайпса, Xzibit, Снуп Догга, Майка Тайсона чи Пінк.

Green House United пропонує відвідувачам відмінні сорти канабісу та гашишу, великий вибір напоїв і одні з найкращих бургерів у місті. Варто відвідати хоча б заради красивого інтер’єру з мозаїчними каменями, лампами з видувного скла та великим акваріумом із екзотичними рибами. Навколо нього розташовано близько 10 столів різного розміру з високими стільцями та зручними лавами, де можна розслабитися, покурити та насолодитися видом на канал або акваріум.

7. Katsu Coffeeshop

Цю кав’ярню часто відвідують знаменитості. Джерело: Image Greenhouse.org

Це місце не схоже на жодну іншу кав’ярню в Амстердамі завдяки своїй домашній атмосфері. Інтер’єр оформлений у стилі бохо-шик і нагадує затишну вітальню. Тут багато простору, ви можете прогулятися курительною кімнатою, прикрашеною творами мистецтва, або провести час на сонячній затишній терасі. Katsu Coffee House розташована в тихому, мальовничому районі де Піп, і тут немає галасливих натовпів туристів, які оточують інші відомі кав’ярні Амстердама.

Ця кав’ярня пропонує ямайські та мексиканські сорти канабісу, а також місцеві штами, різноманітний вибір аксесуарів для куріння, а також асортимент звичайних і трав’яних чаїв, фруктових соків, безалкогольних напоїв і чудової італійської кави. Це хороший приклад кав’ярні та соціального простору: гості можуть відвідати галерею кав’ярні, пограти в ігри, взяти участь у бесідах і переглянути великі спортивні події на телевізорі.

8. Paradox

Це місце ідеально передає спокійну атмосферу класичної амстердамської кав’ярні, що відрізняє її від інших популярних "комерційних" закладів із неоновими вивісками, які приваблюють туристів. Спокійний інтер’єр із дерев’яними столами та стриманим декором більше нагадує типове кутове кафе. Ця, на перший погляд, дуже проста кав’ярня розташована в будівлі, яка колись була стайнею амстердамської пожежної служби. Якщо ви шукаєте спокійне та затишне місце, щоб насолодитися високоякісною марихуаною, милуючись видами та звуками амстердамських каналів, це місце для вас.

Меню Paradox орієнтоване на клієнтів, які віддають перевагу якості, а не кількості. У ньому представлено близько 7 сортів марихуани та 6 видів гашишу, а також знамениті космічні кекси з грамом марихуани всередині. Вони не лише смачні, але й дійсно вражаючі. Гості також можуть замовити тости до 17:00 та коктейлі до 20:00.

9. Amnesia

Це місце завершує наш топ-10 кав’ярень Амстердама, але воно не гірше за інші. Невелика кав’ярня зі стильним темно-червоним декором і приємною музикою нагадує модний нью-йоркський нічний клуб 60-х. Відвідувачі можуть сидіти як усередині, так і на лавах на симпатичній терасі, спостерігаючи за човнами, що рухаються каналом Херенграхт.

Ця кав’ярня брала участь у багатьох канабіс-конкурсах і зараз пропонує меню з відзначеними нагородами сортами, включаючи багато сучасних штамів — місцевих і імпортованих із США. Деякі з них є 100% органічними. Також є досить рідкісні сорти, які ви не знайдете в інших топових кав’ярнях Амстердама, наприклад, Acapulko Gold. Amnesia також пропонує торти, випічку та надзвичайно смачні молочні коктейлі.

10. Barney's Coffeeshop

Найвідоміша кав’ярня Амстердама. Джерело: https://www.barneysamsterdam.com/

Модна вулиця Хаарлеммерстраат є домом для багатьох ресторанів, кафе та трендових магазинів одягу, а також однієї з найвідоміших кав’ярень Амстердама. Кав’ярня розташована в історичній будівлі 16 століття з зеленим фасадом і оформлена в стилі старовинної аптеки. Ідеальну атмосферу для куріння доповнює химерна естетика та першокласне обслуговування.

Відвідувачам пропонують широкий вибір ексклюзивних сортів марихуани та гашишу, тому це місце дорожче за більшість інших кав’ярень. Але воно отримало кілька нагород від журналу High Times і дуже популярне, незважаючи на високу ціну. Якщо в маленькій кав’ярні закінчаться місця, перейдіть до бару для куріння Barney's Uptown через дорогу.