Как отреагировали рынки на встречу Трампа и Си

Рынки начали неделю в прекрасном настроении. Для ведущих рынков пряником стала новость о том, что Трамп и Си готовят очередное торговое перемирие. А развивающиеся рынки вдохновились Аргентиной, где партия президента Милея удивила всех и получила гораздо лучший результат на парламентских выборах. Что позволило президенту сохранить право вето, а в аргентинской экономике – поддержку США. Собственно, не исключено, что шантаж президента США, который угрожал бросить Аргентину на произвол в случае возвращения к социалистически-популистическим практикам, здесь удивительно сработал и аргентинцы голосовали под давлением. Что сразу привело к стремительному ралли в аргентинских активах, которые подхватили развивающиеся рынки и определенные волны позитива дошли даже до украинского сегмента еврооблигаций. На этой неделе в принципе очень позитивно проходили выборы, от чего мы привыкли отвыкнуть. Вот и в Голландии на неделе на парламентских выборах прокатили правого популиста и победили очень адекватные силы, словно возвращая нас в счастливые 90-е, где в европейской политике иногда пугал только Берлускони. Так или иначе, инвесторы и спекулянты с понедельника воодушевились и пошли покупать.

В результате, неудивительно, что рынки увидели очередные, уже трудно сосчитать какие исторические максимумы. Индекс S&P500 впервые за свою историю пересек отметку в 6900 пунктов и утро пятницы начнет с отметки 6822, что на 80 пунктов выше недели назад. В лидерах рынка, конечно, величественная семерка с флагом искусственного интеллекта и впереди NVIDIA. Капитализация компании, которая так вовремя стала делать чипы, достигла 5 трлн долларов. Что составляет 16% от ВВП США или просто две Канады. Конечно, исторические максимумы и такие цифры капитализации не могут не рождать разговоры о пузырях на рынке и перегретости всего и вся. Не просто так глава ФРС вынужден успокаивать рынки, говоря, что ситуация отличается от лопания пузырька доткомов. Тем не менее множество индикаторов, которые должны показывать отклонения стоимости акций от нормы, уже давно зашкаливают. А некоторые, придуманные очень умными людьми, такими как Баффет, показывают, что такой степени перегретости мы еще во ржи не видели. По крайней мере, при жизни того же Баффета, ибо каким бы он ни казался древним, но вряд ли застал времена тюльпановой лихорадки в той же Голландии.

Тем не менее, рынки растут и консерваторы, такие как Баффет, показывают гораздо хуже результаты, чем рынок. И поскольку не все на рынке носят титул "гениальных инвесторов", большинство управляющих вынуждены покупать, чтобы деньги от них не пошли туда, где просто идут за рынком. И не важно, что они сами думают сейчас. Собственно ничего нового. Конец недели поспособствовал охлаждению рынков, когда индексы отошли от своих вновь полученных исторических максимумов. Глава ФРС, хоть и объявил, что регулятор опускает ставку на 0,25 б.п., однако звучал не столь оптимистично для поклонников дешевых денег, забирая у них надежду на то, что следующий шаг вниз будет точно сделан уже в декабре. Это произвело на рынки гораздо большее впечатление, чем встреча Си и Трампа, как бы ее ни рекламировал сам Трамп. Особенно на спекулянтов, торгующих биткоином, цена которого вернулась ниже уровня в 110 тысяч. А тут еще не все компании из ведущей семерки порадовали спекулянтов. Больше всех, вероятно, разочаровал Цукерберг. Что сразу отразилось на стоимости акций Цели.

Украинский сегмент еврооблигаций, даже несмотря на помощь от Аргентины, немного снизился за эту неделю. Причем сделал это без какой-то конкретной причины. Возможно, больше инвесторов стали переживать из-за позиции Бельгии, понимая, что плана Б у украинской власти нет, равно как и у европейцев. Тем более, бельгийцев продолжают пугать россияне всеми возможными карами, в том числе новыми причудливыми вундервафлями, которые Путин и компания постоянно извлекают из ворот в те моменты, когда других аргументов нет, а ситуация радикально ухудшается. А может, это результат переговоров о потенциальной реструктуризации варрантов, которые сейчас продолжаются в Лондоне, где кто-то кому-то рассказал за пивом. Гривна же перестала снижаться. Эффект испуга от возможного давления МВФ, а на самом деле от одной единственной статьи Блумберга, похоже, стал проходить. И гривна, которую временно занесло за уровень в 42 гривны за доллар, снова укрепилась. И теперь на межбанковском рынке курс составляет 41,9 гривны за доллар. Возвращается в родную гавань, очерченную Нацбанком, и уличный курс. "Погуляли и хватит", если бы говорит регулятор.

А на рынке ОВГЗ сохраняется тишина. За октябрь Минфин привлек с рынка ровно столько же, сколько и погасил. Показывая, что хотя и были когда-то планы активно использовать локальный рынок для финансирования дополнительного дефицита бюджета, сейчас решили обойтись другими методами. Интересно, какими. А еще в Украину передали очередной привет инвестиционному климату. Как-то так повелось, что инвесторам не очень нравится, когда людей с репутацией бросают за решетку просто потому, что они кому-то не нравятся. Пешие они, эти инвесторы. И теперь все, кто пытался даже во время войны завести в Украину иностранный бизнес, с горя могут напиться вечером в пятницу. Потому что вряд ли в каком-то посольстве или крупной компании на этой неделе не звучала фамилия Кудрицкий. Причем загадкой остается и мотивация таких действий, потому что каждая версия звучит как-то мелко. И немного тупо. Но возможно это такой способ праздновать Хэллоуин, когда маски не одевают, а сбрасывают, показывая настоящие лица.