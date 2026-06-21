Июнь может побить рекорд потерь армии РФ

Не люблю забегать вперед, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для РОВД месяцем с марта 2025 года!

Новая тактика противника – использование микротактических групп, то есть по одному-двум штурмовикам, – дает возможность РОВ, с одной стороны, рассеять внимание СОУ и местами успешно проникнуть в тыл, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.

Более чем уверен, что в июне показатель потерь человеческих ресурсов в РОВД может не только достичь отметки в 38 тыс., но даже превысить ее, что станет рекордом с марта 2025 года.

В нижеприведенный график не вошло 20 июня, относительно которого данных о потерях РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боевых столкновений и динамику продвижения за минувшие сутки, по состоянию на 08:00.