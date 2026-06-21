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Война в Украине

Июнь может побить рекорд потерь армии РФ

Александр Коваленко

Июнь может побить рекорд потерь армии РФ
Июнь может побить рекорд потерь армии РФ

Не люблю забегать вперед, но тенденция такова, что июнь может стать самым кровавым для РОВД месяцем с марта 2025 года!

Новая тактика противника – использование микротактических групп, то есть по одному-двум штурмовикам, – дает возможность РОВ, с одной стороны, рассеять внимание СОУ и местами успешно проникнуть в тыл, но с другой – практически все такие группы обречены на смерть.

Более чем уверен, что в июне показатель потерь человеческих ресурсов в РОВД может не только достичь отметки в 38 тыс., но даже превысить ее, что станет рекордом с марта 2025 года.

В нижеприведенный график не вошло 20 июня, относительно которого данных о потерях РОВ пока нет, но автоматически было включено количество боевых столкновений и динамику продвижения за минувшие сутки, по состоянию на 08:00.

Июнь может побить рекорд потерь армии РФ
Июнь может побить рекорд потерь армии РФ
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