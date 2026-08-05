Почему США уже не могут вынудить Путина к миру

В последние полгода украино-американские отношения претерпели значительную трансформацию и перешли от логики "кавалерийских наскоков", когда тушение пожаров требовало приезда великого десанта из Киева в более-менее системную работу, которая строилась на выработке личных контактов с большим количеством различных политических актеров.

1. На период руководства посольством Ольгой Сткфанишиной пришлось несколько кардинальных изменений в наших отношениях с США. Прежде всего, произошли изменения в отношении MAGA к Украине, что в результате стало, в частности, причиной принятия закона Грэма-Блюменталя. Более того, санкционное давление не только удалось удержать, но и оно несколько расширилось. Отдельно следует выделить запуск американо-украинской программы дрондилл, благодаря которой наши технологии зашли на главные площадки США. И во всех этих аспектах действительно большую роль сыграло наше посольство.

Главные истории дня

2. Вместе с тем, стоит обратить внимание: со сменой Ермака наши отношения с США стали более системными. И главная причина этой большей системности кроется в том, что исчезло ручное управление всеми процессами, затягивающими на себе Андрей Ермак.

3. При этом, несмотря на резкий разворот MAGA в сторону Украины, у нас очень серьезная проблема: переговорный треугольник Украина-Россия-США находится в полном тупике. И никаких линейных выходов из него нет. А мы продолжаем жить в логике, что этот треугольник может вывести нас на реальные переговоры.

4. К сожалению, Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление не могут обеспечить, особенно на фоне полной пробуксовки в Иране.

5. К сожалению, блокада Азовского моря и скорая перспектива полного закрытия Черного моря для России, пока не останавливает Путина. И создается впечатление, что весь мир запасся попкорном и смотрит на то, как Путин обрушивает российскую экономику, не желая идти на переговоры. И если бы мы не были в эпицентре взрыва и если бы наши порты не были заблокированы, за этим было бы интересно наблюдать.

6. Назначение Умерова на руководителя СВР, к сожалению, в принципе не влияет на возможности изменений в этой ситуации. И вопрос не только и не столько в переговорщиках, сколько в самом формате переговоров, который не подвергается ревизии по непонятным для меня причинам.