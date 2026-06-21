Червень може побити рекорд втрат армії РФ

Не люблю забігати наперед, але тенденція така, що червень може стати найкривавішим для РОВ місяцем з березня 2025 року!

Нова тактика противника — використання мікротактичних груп, тобто по одному-двох штурмовиків, — дає можливість РОВ, з одного боку, розсіяти увагу СОУ та місцями успішно проникнути в тил, але з іншого — практично всі такі групи приречені на смерть.

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Більш ніж упевнений, що в червні показник втрат людських ресурсів у РОВ може не тільки досягти позначки в 38 тис., а й навіть перевищити її, що стане рекордом з березня 2025 року.

У наведений нижче графік не увійшло 20 червня, щодо якого даних про втрати РОВ поки що немає, але автоматично було включено кількість бойових зіткнень та динаміку просування за минулу добу, станом на 08:00.