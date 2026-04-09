Иранский пример Трампа для Путина

Война Путина против Украины и война Трампа против Ирана тесно связаны между собой множеством причин и непредсказуемых последствий для всего мира.

Вспомним, как Трамп шантажировал Украину, требуя, чтобы Украина согласилась на скрытую капитуляцию перед Россией. Вспомним, как Трамп резко обиделся на страны Европы, которые отказались поддерживать иранскую авантюру США и продолжали поддерживать Украину, Трамп грозился разорвать на клочки НАТО и заодно Европу, превратив ее в копию "орбановской" Венгрии (двойное управление Путина и Трампа).

Наконец, еще несколько дней назад Трамп был готов превратить в пыль иранскую цивилизацию, применив против нее всю американскую мощь и свою злобу.

И вот сейчас, - все. Трамп пошел на перемирие с Ираном, который он так ненавидит. Мир отошел от края мировой войны.

Трамп, который до последней минуты угрожал Ирану смертными карами, что больше подходит для риторики иранских аятолл, чем для цивилизованного президента США, отказался от своего намерения стереть с лица земли Иран. Может это ненадолго, пока Трамп не нашел себе нового врага, но очень символично. Сейчас не важно, что повлияло на откат Трампа - решение и саботаж армии, страх республиканской партии перед неудачными выборами в условиях войны или готовность России и Китая выступить на стороне Ирана.

Если Трампу и Израилю удастся заключить временное перемирие с Ираном, то путинской России тоже не будет стыдно и не страшно заключить перемирие с Украиной, отказавшись от своих дальнейших планов. А у Трампа появляется шанс вернуться к своей миссии одновременно посредника и арбитра в российско-украинской войне.