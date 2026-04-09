Іранський приклад Трампа для Путіна

Війна Путіна проти України та війна Трампа проти Ірану тісно пов'язані між собою безліччю причин та непередбачуваних наслідків для всього світу.

Згадаймо, як Трамп шантажував Україну, вимагаючи, щоб Україна погодилася на приховану капітуляцію перед Росією. Згадаймо, як Трамп різко образився на країни Європи, які відмовилися підтримувати іранську авантюру США та продовжували підтримувати Україну, Трамп погрожував розірвати на клаптики НАТО та заразом Європу, перетворивши її на копію "орбанівської" Угорщини (подвійне управління Путіна та Трампа).

Нарешті, ще кілька днів тому Трамп був готовий перетворити на пил іранську цивілізацію, застосувавши проти неї всю американську міць і свою злість.

І ось зараз – все. Трамп пішов на перемир'я з Іраном, якого він так ненавидить. Світ відійшов від краю світової війни.

Трамп, який до останньої хвилини погрожував Ірану смертними карами, що більше підходить для риторики іранських аятолів, ніж для цивілізованого президента США, відмовився від свого наміру стерти з землі Іран. Може, це ненадовго, поки Трамп не знайшов собі нового ворога, але дуже символічно. Наразі не важливо, що вплинуло на відкат Трампа – рішення та саботаж армії, страх республіканської партії перед невдалими виборами в умовах війни чи готовність Росії та Китаю виступити на боці Ірану.

Якщо Трампу та Ізраїлю вдасться укласти тимчасове перемир'я з Іраном, то путінській Росії теж не буде соромно і не страшно укласти перемир'я з Україною, відмовившись від своїх подальших планів. А у Трампа з'являється шанс повернутися до своєї місії одночасно посередника та арбітра у російсько-українській війні.