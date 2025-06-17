Идеальные места для отпуска: лучшие семейные пляжи на Карибах
Карибские острова – это не только место для романтических побегов и приключений для влюбленных. Этот райский архипелаг предлагает множество вариантов для семейного отдыха. Песчаные пляжи, теплый океан, пальмы и веселые активности ждут вас и ваших близких. Если вы хотите провести семейный отпуск на Карибах, мы знаем несколько отличных локаций. В этой статье мы выделим 10 самых лучших курортов, где вы сможете насладиться семейным отдыхом у моря.
Пунта-Кана, Доминиканская Республика
Один из самых известных и посещаемых курортов Карибов, предлагающий широкий выбор гостиниц, развлечений и активностей для всех возрастов. Пунта-Кана славится своими длинными белоснежными песчаными пляжами, кристально чистой водой и тропической растительностью. Здесь можно заняться дайвингом, серфингом, гольфом, рыбалкой, верховой ездой и многим другим. Рекомендуем посетить лучший отель в Пунта-Кане.
Princess Family Club Bavaro
Топовый семейный курорт на Карибах.
Адрес: Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino, 23000, Dominican Republic
Телефон: +1 809-221-2311
Вебсайт: https://www.princess-hotels.com/punta-cana/princess-family-club-bavaro/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Настоящий рай для семей, где каждый найдет что-то по душе:
- Фокус на семье. Курорт специально создан для семейного отдыха. Здесь все необходимое для комфортного пребывания с детьми.
- Мини клуб для детей. Аниматоры занимаются детьми, проводя разные игры и занятия. Дети могут рисовать, создавать и находить новых друзей.
- Бассейны с водными горками. Дети будут в восторге от водных горок и бассейнов. А родители могут расслабиться на шезлонгах, наблюдая за веселыми брызгами.
- Просторные номера с видом. Номера отеля – настоящие уютные гнездышки. Выберите вид на сад или бассейн и наслаждайтесь отдыхом.
Princess Family Club Bavaro – это место, где семьи создают воспоминания, которые останутся навсегда. Пунта-Кана – один из лучших пляжных курортов Карибов для семейного отдыха.
Палм-Бич, Аруба
Один из красивейших и ухоженных пляжей Карибов, привлекающий туристов мягким песком, спокойным морем и пышными пальмами. Палм-Бич также является центром туристической инфраструктуры Арубы с многочисленными гостиницами, ресторанами, казино, магазинами и ночными клубами. Здесь можно наслаждаться солнцем, пляжем, водными видами спорта, шоппингом и развлечениями. Здесь расположен отличный отель.
Holiday Inn Resort Aruba – Beach Resort & Casino
Топовый курорт для семейного отдыха.
Адрес: JE Irausquin Blvd 230, Noord, Aruba
Телефон: +297 586 3600
Вебсайт: https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/aruba/auaan/hoteldetail
Рейтинг: 4.3 ⭐
Настоящий рай для отпуска, который предлагает:
- Все включено. Забудьте о заботах и наслаждайтесь безлимитными угощениями. От завтрака до ужина, от бара до ресторана – все включено!
- Прямой доступ к пляжу. Шагайте прямо с территории отеля на песчаный пляж. Пальмы, бирюзовое море и нежное солнце ждут вас.
- Детский клуб Маленькие путешественники обретут свое счастье в детском клубе. Аниматоры, игры и веселые активности: дети будут в восторге!
- Бассейны с водными горками. Для любителей веселья есть бассейны с водными горками! Скатывайтесь вниз, чтобы встретить солнечные лучи.
- Зона для малышей. Даже самые маленькие гости не останутся в стороне. Веселые бассейны и безопасная зона для купания – радость для малышей!
Holiday Inn Resort Aruba – удивительное место, чтобы погрузиться в спокойный отпуск. Палм-Бич – современный курорт для незабываемых моментов всей семьей на Карибах.
Грейс-Бэй, Теркс и Кайкос
Один из самых роскошных и эксклюзивных курортов Карибов, известный своим непревзойденным сервисом, элегантным дизайном и изысканной кухней. Грейс-Бей также имеет один из самых эффектных пляжей в мире, протяженностью 19 километров, бархатным песком, бирюзовой водой и защищенным коралловым рифом. Здесь можно наслаждаться романтической атмосферой, спокойствием, красотой и комфортом. А лучшая семейная гостиница поможет вам в этом.
Grace Bay Club
Изысканный семейный курорт на Карибах.
Адрес: Grace Bay Circle, Dr, TKCA 1ZZ, Turks and Caicos
Телефон: +1 800-946-5757
Вебсайт: https://gracebayclub.gracebayresorts.com/
Рейтинг: 4.6 ⭐
Здесь сказочные пляжи Теркс и Кайкос встречаются с роскошью и спокойствием. Представьте: вы просыпаетесь в своем гостиничном номере, открываете глаза и видите безграничный океан, словно приглашающий вас к своим волнам. Добро пожаловать в рай:
- Семейный уголок. Здесь каждый найдет кусочек счастья. Дети любят бесконечные игры на песке, а родители – отдых на шезлонгах. Виллы с собственным рестораном, баром и бассейном предназначены для семейного комфорта.
- Уголок для влюбленных. Взрослые могут насладиться приватностью в отдельной части отеля. Здесь есть частный ресторан, бар и бассейн. Романтические ужины на берегу моря – именно то, что нужно для влюбленных.
- Ультра-люксы. Все – от частного пляжа до спа-процедур на закате, а также безупречный сервис и эксклюзивные вкусности.
Grace Bay Club – это не просто отель. Это место, где время останавливается, а впечатления остаются навсегда. В Грейс-Бэй вы обязательно найдете лучшие эмоции и незабываемый опыт. Это идеальный курорт для семейного пляжного отдыха на Карибах.
Севен-Майл-Бич, Каймановы острова.
Один из самых живописных и разнообразных пляжей Карибов, который предлагает не только красивый песок и воду, но и много интересных достопримечательностей и достопримечательностей. Севен-Майл-Бич расположен на острове Большой Кайман, где можно посетить знаменитый город скатов ( Stingray City) и покормить или поплавать со скатами, а также увидеть экзотических животных в ботаническом парке королевы Елизаветы II, ферме черепах Кайманов и Dolphin Discovery. Здесь также доступны дайвинг, снорклинг, парусный спорт, каякинг и многое другое. Именно здесь расположен самый привлекательный семейный отель.
The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort
Комфортный семейный курорт для пляжного отдыха на Карибах.
Адрес: 30620 Seven Mile Beach Grand Cayman, KY1-1200, Cayman Islands
Телефон: +1 345-945-3800
Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/gcmmi-the-westin-grand-cayman-seven-mile-beach-resort-and-spa/
Рейтинг: 4.6 ⭐
Отель расположен на пляже Севен-Майл-Бич, предоставляя прямой доступ к белому песку и теплой воде Карибского моря. Он обладает рядом привлекательных особенностей:
- Семейные номера. Westin предлагает просторные номера, идеальные для семей. У них есть все необходимое для комфортного отпуска.
- Бассейн с видом на океан. Плавайте в бассейне, наслаждаясь потрясающими видами безграничного океана.
- Детский клуб Для младших гостей есть детский клуб с разными развлечениями и активностями.
- Рестораны и бары. Отель предлагает разнообразные варианты питания, включая рестораны местной и мировой кухни.
- Спа. Расслабьтесь и улучшите свое здоровье в спа-центре отеля.
- Профессиональный сервис. Внимательный персонал готов помочь с любыми вопросами или запросами.
The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort предлагает самые лучшие, незабываемые моменты на долгое время. Севен-Майл-Бич – отличный курорт для семейного отдыха на Каймановых островах.
Шоал-Бей-Ист, Ангилья
Один из самых спокойных и уединенных курортов Карибов, идеален для тех, кто ищет покоя, мира и релакса. Шоал-Бей-Ист расположен на маленьком острове Ангилья, который славится своими белыми пляжами, лазурной водой и приветливыми жителями. Здесь можно наслаждаться простотой, природой, свежим воздухом и звездным небом. Также доступны снорклинг, виндсерфинг, велоспорт и прогулки вдоль берега. А все это возможно, посетив лучший отель.
Zemi Beach House
Атмосферный курорт для семейного отдыха на Карибах.
Адрес: Shoal Bay East, West Indies 2640, Ангуилла
Телефон: +1 264-584-0001
Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/axazbol-zemi-beach-house/
Рейтинг: 4.6 ⭐
Непревзойденный отель для семейного отдыха, расположенный на берегу Шоал-Бэй. Здесь вы найдете:
- Семейный бассейн с видом на океан. Отель предлагает семейный бассейн с невероятными видами на океан.
- Просторные номера. Zemi Beach House имеет комфортабельные номера, идеальные для семей.
- Рестораны и бары. Отель предлагает разнообразные варианты питания, включая рестораны местной и мировой кухни.
- Спа и фитнес. Расслабьтесь и улучшите свое здоровье в спа-центре и посетите фитнес-зал.
- Профессиональный сервис. Внимательный персонал готов помочь с любыми вопросами или запросами.
Zemi Beach House – отличный выбор для семейного отдыха и релакса в природном окружении. Шоал-Бей-Ист – лучший выбор для тихого пляжного отдыха, один из лучших семейных курортов Карибов.
Нассау, Багамы
Это столица и самый большой город Багамских островов, объединяющий колониальный шарм, современную инфраструктуру и карибскую живость. Нассау предлагает множество достопримечательностей, таких как исторический район, музей пиратов, национальная художественная галерея, сады и зоопарк. Побережье Нассау является домом для красивых пляжей, таких как Кейбл-Бич, Джункану-Бич и Сондерс-Бич. Здесь доступны водные виды спорта, круизы, рыбалка и азартные игры. Также здесь расположен один из лучших отелей.
Atlantis Paradise Island
Лучший курорт для семейного отдыха на белоснежных песках Карибов.
Адрес: Paradise Island, Nassau, Bahamas
Телефон: +1 242-363-3000
Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/
Рейтинг: 4.4 ⭐
Этот удивительный отель известен своими аквапарками, аквариумами и множеством активностей для детей и взрослых. Здесь есть более 20 бассейнов, водные горки, соленая лагуна и даже 140 акров водных аттракционов, которые ждут вас. Дети любят нескончаемые водные приключения!
Погрузимся в этот волшебный мир и узнаем о его особенностях:
- Лагуна с дельфинами и морскими львами. Жители Atlantis – необычные дельфины, морские львы и скаты. Вы можете наблюдать за ними и даже плавать рядом.
- Семейные рестораны и бары. Есть множество ресторанов и баров, где можно наслаждаться вкусной едой и напитками. От выпечки до изысканных блюд есть что-то для каждого члена семьи.
- Детский клуб Если вам нужно время для себя, дети могут присоединиться к детскому клубу. Здесь они найдут новых друзей и примут участие в различных мероприятиях и играх.
- Пляжи и аква активности. Atlantis расположен у океана, а его пляжи – рай для любителей солнца и моря. Берите пляжные полотенца, шляпы и солнцезащитный крем и на пляж!
- Спа и казино. Для взрослых есть спа-центр, где можно расслабиться и насладиться массажем. А если вы любите азарт, круглосуточное казино ждет вас.
Atlantis Paradise Island – это место, где семьи создают незабываемые воспоминания. Готовьтесь к приключениям, релаксам и весельям на волшебном острове Нассау! Это незабываемый опыт для всей семьи.
Сент-Люсия, Малые Антильские острова
Один из самых живописных и романтических островов Карибов, известный своими вулканическими вершинами, тропическими лесами и экзотическими пляжами. Сент-Люсия предлагает разнообразные возможности для отдыха, такие как посещение природного парка Питонс, водопада Даймонд, серных источников, ботанического сада и кокосовой плантации. Также доступны дайвинг, снорклинг, парусный спорт, каякинг, верховая езда и зиплайн. Обязательно посетите лучший отель.
Petit St. Vincent Resort
Топовый семейный курорт, настоящий секретный рай на уединенном частном острове площадью 115 акров. Здесь каждый день звучит в своем ритме, как мелодия, которую вы создаете сами.
Адрес: GJP8+QC5, Petit St Vincent, The Grenadines, St. Vincent and the Grenadines
Телефон: +1 954-963-7401
Вебсайт: https://www.petitstvincent.com/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Узнаем, что здесь доступно:
- Спокойная роскошь. Виллы с одной и двумя спальнями обещают комфорт, ненавязчивый сервис и полную приватность. Некоторые расположены на холме или скале, а другие — прямо на одном из самых открытых пляжей Гренадин.
- Гастрономический рай. Представьте: пикники на частном острове, красочные пляжные барбекю и ужины на открытом воздухе с видом на океан. А еще есть частный винный погреб с более чем 6000 винами со всего мира, карибскими ромами, выдержанными в бочках, и изысканными шампанскими винтажными.
- Спа на холме. Это уединенное место создано для ухода за телом и душой. Здесь можно наслаждаться расслабляющими массажами и натуральными скрабами.
- Отключение от мира. На пляжных виллах и коттеджах на скале отсутствуют телевизоры, телефоны или интернет. Здесь можно расслабиться, насладиться компанией семьи и не думать о светских заботах.
Petit St. Vincent – это уютное и комфортное место, где вы будете наслаждаться природой вместе с семьей. Сент-Люсия – незабываемое место для семейного отдыха, где мечты о карибской жизни становятся реальностью.
Ориент-Бей-Бич, Сент-Мартен
Один из самых оживленных и популярных пляжей Карибов, привлекающий туристов своей протяженностью в 3 км, мелким песком, теплой водой и великолепными видами на остров Пинель. Ориент-Бей-Бич также является центром водных активностей, где можно попробовать виндсерфинг, кайтсерфинг, гидроцикл, катание на банане и парашюте над водой. Здесь также много ресторанов, баров, магазинов и гостиниц. Ориент-Бей-Бич разделен на две части: северная – для нудистов, а южная – для посетителей в одежде. На пляже Ориент-Бей, Сент-Мартен, есть несколько отличных отелей, пригодных для семейного пляжного отдыха. Предлагаем познакомиться с лучшим из них.
Hotel La Plantation
Расположен в 600 метрах от песчаного пляжа Ориент-Бей. Имеет открытый пресноводный бассейн и террасу для загара.
Адрес: 5 Parc de la Baie Orientale, 97150, Saint-Martin**
Телефон: +33 5 90 29 58 00
Вебсайт: https://www.la-plantation.com/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Здесь также много веселых активностей для детей:
- Пляжные игры. Дети могут строить замки из песка, играть в волейбол или просто купаться в море.
- Водные виды спорта. Возможности для снорклинга, виндсерфинга и водных лыж.
- Поросейлинг. Для тех, кто хочет ощутить адреналин и увидеть пляж с высоты.
- Лодочные экскурсии. Дети могут отправиться в морские приключения и изучить соседние острова. Кроме того, здесь есть уютные и комфортабельные номера с потрясающими видами. В пешей доступности есть рестораны, магазины и кафе, где можно отведать местную кухню и приобрести сувениры.
Hotel La Plantation – это незабываемое место для всей семьи. Ориент-Бей-Бич – рай с прекрасными видами на море и соседние острова. Это, без сомнения, самый лучший семейный курорт для пляжного отдыха.
Палм-Айленд, Багамы
Это частный остров, где можно арендовать виллу или бунгало и наслаждаться спокойствием и конфиденциальностью. Остров окружен кристально чистыми водами и белыми песками и предлагает разнообразные водные виды спорта, рыбалку, гольф и спа-услуги. Здесь также есть несколько отелей, идеально подходящих для семейного пляжного отдыха. Вот самый лучший из них.
Love At First Sight Hotel
Уютный семейный курорт, где можно влюбиться в природу снова.
Адрес: Queen's Hwy, Bahamas
Телефон: +1 242-368-6082
Вебсайт: https://www.loveatfirstsight.com/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Узнаем о его особенностях:
- Расположение. Отель расположен в живописной местности, предлагая очаровательные морские пейзажи, а пляж всего за пять минут пешком. Это идеальное место для тех, кто хочет наслаждаться частностью и красотой природы.
- Уютные номера. Комфортные и уютные апартаменты с уникальным панорамом ждут вас. Восходы солнца здесь просто магические!
- Пресноводный бассейн. Расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь теплым солнцем и свежим воздухом.
- Ресторан. Отель предлагает цельный ресторан с вкусной местной кухней. Шеф – настоящий мастер своего дела!
- Идеальное место для отпуска. Отель подходит для тропического отдыха, рыбалки, дайвинга, романтических побегов, свадеб и корпоративных мероприятий. Здесь также есть идеальные условия для детей как детские бассейны, детские клубы и анимация. Родители могут расслабиться, зная, что их дети в полной безопасности.
Love At First Sight Hotel – это романтическая атмосфера, гостеприимство и незабываемые моменты. Палм-Айленд – райское место для семейного отдыха на пляже на Карибах.
Плайя-дель-Кармен, Мексика
Популярный курортный город на карибском побережье, объединяющий мексиканский колорит и современный комфорт. Здесь можно найти отели и апартаменты на любой вкус и кошелек, а также разнообразные рестораны, бары, магазины и развлечения. Пляжи Плая-дель-Кармен славятся мягким песком и теплой водой, а также близостью к знаменитому острову Косумель, где можно заняться дайвингом или снорклингом. Здесь есть отличный отель, поэтому давайте узнаем о нем больше.
The Reef Playacar Resort & Spa-Optional All Inclusive
Уютный курорт на Карибах, где каждый момент незабываем.
Адрес: Paseo Xaman-Há, Retorno Sayil S/N, Playacar, 77710 Playa del Carmen, QR, Mexico
Телефон: +52 984 873 4120
Вебсайт: https://www.thereefresorts.com/reefplayacar
Рейтинг: 4.2 ⭐
Здесь вы найдете:
- Расположение. Отель всего в 11 минутах ходьбы от пляжа. Это означает, что вы можете просыпаться с видом на океан и быстро добраться до белого песка.
- Бесплатные велосипеды. Что может быть лучше, чем прогулка по побережью? Отель предоставляет гостям велосипеды для увлекательных поездок по окрестностям.
- Открытый бассейн. Плавайте в теплой воде под солнцем или просто расслабьтесь на шезлонге у бассейна.
- Фитнес-центр. Если вы хотите оставаться в форме даже на отдыхе, здесь есть современный фитнес-зал.
- Детский клуб Родители могут спокойно отдыхать, зная, что их дети в безопасности и развлекаются в детском клубе.
- Бесплатный Wi-Fi. Оставайтесь на связи с близкими и делитесь впечатлениями с друзьями прямо из бассейна.
В отеле также есть ресторан, где можно наслаждаться американской, итальянской и международной кухней. Если вы предпочитаете безглютеновую пищу, ваши пожелания будут учтены. Активные гости могут играть в бильярд, настольный теннис, а также заниматься снорклингом и велоспортом. В конце концов, отпуск – это не только релаксация, но и приключения!
The Reef Playacar Resort & Spa – Optional All Inclusive – это ваш портал в мир радости, релакса и впечатлений. Плая-дель-Кармен – это уникальный опыт и незабываемые эмоции во время семейного отпуска.
Карибские острова – прекрасное место для семейного отдыха, где можно наслаждаться солнцем, морем, песком и экзотической природой. Все эти локации предлагают отличные семейные отпуска, прекрасные пляжи и разнообразные активности. Выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям, и наслаждайтесь лучшим семейным отпуском на Карибах!