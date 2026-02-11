Контроль над соцсетями, интернетом, сообщениями, информацией, это теперь реальность жителей ОРДЛО. Хотели "обратно в ссср" - имеете маленькое гетто.

Молодые люди ОРДЛО восприняли это как норму, особенно в части "обстрелы, политика, военные новости", потому что это уже реальность, в которой они выросли. То есть они абсолютно нормально воспринимают какие-либо ограничения в части получения или обмена информации, касающейся военно-политических или экономических новостей. Это прослойка "вне политики". Правда, это не очень касается восприятия ограничения их круга интересов (секс, наркотики, развлекательные аспекты), но здесь уже есть современные технологии, которые пока еще работают в ОРДЛО и дают молодежи возможность общения или получения-распространения какого-либо контента.

Что касается критического большинства людей в возрасте от 45 до 65 лет, то немного тяжеловато, потому что в ОРДЛО это население, которое настолько запуталось в себе и тех нарративах и симулякрах, которые им накапливали в мозгах все время срсрии, то они живут сразу в двух ипостасях: "зачем такое писать что-то случилось в городе".

Критическое большинство жителей в ОРДЛО настолько привыкло жить в мире лжи, что сознательно ее не только создают, но и распространяют. То есть один и тот же человек на одно и то же событие может выдать два-три разных информационных результата. Этим с 2014 года используют пропагандисты, чтобы создавать фейки и пропагандистский контент.

Таких примеров, которые должны войти в учебники по информационной безопасности и должны быть разобраны на молекулы психологами по части информационного влияния на население, очень много. Сначала мы удивлялись, как в человеке могут жить две, три, пять личностей, которые все время создают и издают различные вариации одного и того же события. Это же какой-то фильм о маньяках с множественным расстройством личности, потому что именно так поступало критическое большинство жителей ОРДЛО в 2014-м.

Один и тот же человек, который лично видит, как ее соседи-ополченцы вместе с русскими тянут на терриконик гаубицы, снаряды, и из этого терриконика обстреливают ее дом и поселок, где он живет, халата на себе рвет доказывая, что это были укро-нацисты, одеты.

Или стоящий рядом с "Моторолой", смеется его шуткам "сейчас устрою доброе утро луганчанам", когда он стреляет из пулемета по многоэтажкам, и тут же плачет на камеру российского телевидения: "нас обстреляли украинцы".

В Свердловске в 2014-м шоферу шахтерского автобуса сказали приехать на такое-то место, выйти с автобуса, чтобы люди сняли видео, как укро-каратели стреляют по шахтерам, он видит своими глазами, как его автобус расстреливают люди в российские форме, а потом уверенно дает интервью, бандеровской форме, нашивки на рукавах правого сектора, и они стреляют по автобусу".

Все это делали совершенно бесплатно, абсолютно уверенно и ни разу не признались во лжи, наоборот, в драку шли доказывая, что они говорят правду. Не все, но критическое большинство.

Почему да, я не знаю, это вопрос к специалистам по множественному расстройству личности. Мое мнение, что люди любой ценой хотели защитить то во что верили, своего кумира – россию. Потому что впоследствии такое поведение часто вижу, когда люди любой ценой хотят защитить своего кумира-политика или кумира-блогера или кумира-певца, поэтому поддерживают его ложь помогая ему избежать наказания или создать симулякр для своей паствы.

Да, знаю, это шизофрения, но как так случилось, что в 2014 году она накрыла одновременно критическое большинство жителей Луганщины и Донетчины. До сих пор не нашла медицинского объяснения этому социальному феномену, а вот то, как это опасно пытаюсь объяснить читателям.

Когда россияне поняли, что донбасчанам даже деньги не нужно платить, чтобы они оболгали Украину, здесь просто начался ад с обстрелов, съемок, крови и трупов в шоу "укро-фашисты обстреливают Донбасс". А что? Люди сами оправдывают убийц, сами радостно указывают на украинцев, сами радостно бегут под шары, чего бы не воспользоваться.

Так мы, Украина, "10 лет бомбили Донбасс", правда, за 10 лет там не пострадал ни один объект инфраструктуры, предприятие, кроме тех, которые закрыли и разобрали на кирпич сами жители ОРДЛО или россияне.

В 2023 году, когда жителям ОРДЛО начали таки прилетать "кешбеки" от их выбора, как-то пошло на спад это обожание и люди начали говорить откуда реально летит "подарок", поэтому россиянам пришлось вводить ограничения информации, особенно относительно закрытия предприятий и куда, что попало, потому что отвечать на вопросы ".

Сейчас россии стало еще проще создавать фейки. Во-первых, в ОРДЛО и на России введены ограничения на публикации с мест прилетов или падения обломков. Во-вторых, любой пожар, чрезвычайное происшествие, катастрофа, любой прилет россия автоматически записывает на счет Украины. Только благодаря соцсетям можно отследить, что произошло. Именно поэтому Россия начала регулировать интернет, соцсети, отключать электричество в случае чрезвычайного происшествия.

Вот вчера утром в Ровеньках в многоквартирном доме произошел взрыв, который повредил квартиру, напугал жителей и на какое оскорбление обратили внимание определенные службы.

Конечно в новостях жители ОРДЛО и россияне увидят вот это (на языке оригинала): "5 человек пострадали в результате удара дрона по многоквартирному дому в Ровеньках. Сегодня ранним утром противник атаковал многоквартирный дом в Ровеньках. России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов — Леонид Пасечник. Сильнее всех пострадал 31-летний молодой мужчина.

В самом деле, взрыв вызвала граната. Как пишут ровенчане, молодая женщина, пока ее муж на фронте сражается против Украины, сошлась с россиянином, которых здесь много (их называют "командировочные"). Конечно, мужчине об этом сообщили доброжелательные люди и тот, приехав в отпуск, просто забросал с улицы квартиру гранатами. Немного свою, немного избил соседские. В квартире не произошел пожар, как это происходит от удара дрона, а просто все иссечено обломками от гранаты.

Большинство ровенчан поддерживают действия мужчины, отомстившего за свою честь и пишут, что на самом деле таких случаев много, когда гранатами забрасывают дома, квартиры или автомобили. А семей, где мужчина воюет, а женщина живет с россиянином здесь все больше, потому что "а что мне делать, с детьми тяжело". Конечно, такие случаи с гранатами не в пользу учета-морале маленького гетто, поэтому все эти случаи теперь умело списывают на украинские дроны. Нет, дроны летят, но больше на Ростовщину, потому кому показалась облезлая ровеньковская пятиэтажка без света, воды, заселенная вшами и тараканами.

Над этими "атакованными дронами" смеются даже ордлинские военные, ибо знают ударную силу и последствия попадания. Гранаты как средство урегулирования конфликта, орудия мести или средство запугивания в ОРДЛО норма с 2014 года.

В это время жители ОРДЛО поняли, что сила во лжи и оружии, и ОРДЛО накрыла волна доносов и преступлений. Пьяные ополченцы, пьяные россияне, пьяные мирные жители, в руках которых много оружия, это уже опасно, поэтому с 2014 года взрывы в квартирах и на улицах ОРДЛО – норма.

Но если раньше эти факты замалчивались, то сейчас, когда интернет и соцсообщества полностью под контролем, взрывы гранат переквалифицируют в "украинские дроны".

Что ж, маленькое гетто учится жить в новых реалиях. Чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, нужно написать заявление, что лично видел украинский дрон, одетый в вышиванку правого сектора, имел паспорт НАТО, негрязное лицо и кричал "Слава Украине" на польском языке, поэтому нас ждет еще больше интересных историй о распятых новоросоговорящих детях.