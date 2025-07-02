Этот год будем вспоминать с облегчением, что он наконец закончился

Вражеские пропагандисты захлебываются от радости, рассказывая, что США прекращают поставки Украине зенитных ракет разных типов, снарядов и комплектов для систем залпового огня. В недоимперии даже пошли разговоры по поводу захвата превосходства в небе Украины и прорывов линии фронта.

Штаты объясняют свое решение интересами Соединенных Штатов — ну, вроде бы им самим и Израилю, который у них, безусловно, на первом месте, не хватает ракет. Хотя, на самом деле, это очередной этап принуждения Украины к миру на российских условиях.

Кремлевский фюрерок в очередной раз заверил Д. Трампа в том, что он изо всех сил стремится к миру и даже надеется заключить его с Украиной еще в этом году. Но условием есть существенное сокращение американской помощи Украине оружием. И Трамп охотно на это согласился. Почему никто уже не удивляется ни в Украине, ни в мире.

Меня не оставляет мнение: а если уж европейские политики сделают второй шаг в понимании сегодняшних властей США. Первый — это было очень тяжелое осознание, что агрессивная россия во главе с угрожающим Европе путиным — это не враг США, а наоборот — главный партнер. А Европа и ее часть Украина — это бремя, от которого Штаты Трампа хотят избавиться.

Второй шаг состоит в том, чтобы понять: облизывание Трампа со стороны европейцев, восхваление его несуществующих достижений и сомнительного авторитета не приносит никакой пользы в переговорах. Просто "папа Трамп" продолжает бросать Европу, но уже с довольным лицом, а не с выражением обиды.

Конечно, есть еще и третий шаг, но пока о нем не буду, чтобы не ускорять неизбежно.

На самом деле, ситуация для Украины тяжелая, однако не катастрофическая. Ракеты и снаряды будут, хотя и в меньшем количестве. И за деньги, а не так, то есть придется решать с наполнением бюджета, что непросто.

Этот год является как раз промежутком между постепенной потерей вооруженной помощи США и наращиванием таковой от Европы. Главная проблема в том, что и украинский ВПК опаздывает на пару лет, чтобы своевременно ликвидировать критическую зависимость от Штатов по наиболее важным позициям. И это ничем, кроме непрофессионализма, немотивированное опоздание — моя главная претензия к нашей власти с ее "лучшим за все времена президентом В. Зеленским" (по версии руководителей в офисе этого президента).

Все равно все будет Украина!