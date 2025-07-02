Новый отель в Тургутрейсе открывает другую сторону Бодрума

Holiday Inn планирует открыть курорт на 460 номеров в Тургутрейсе, прибрежном городе в районе Бодрума, к середине 2026 года. Проект является сотрудничеством между IHG Hotels & Resorts и Uslu Turizm и будет расположен недалеко от местной марины. Это второй курорт бренда в этом регионе, отражающий растущий интерес к юго-западному побережью Турции как круглогодичному туристическому направлению.

Курорт будет иметь доступ к пляжу, бассейн, спа-зону и гибкие планы размещения в зависимости от сезона. В летние месяцы будут доступны пакеты "все включено", тогда как в межсезонье будут предлагаться более базовые варианты. Расположение в Тургутрейсе привлечет посетителей, которые ищут более тихую альтернативу центру Бодрума, но все еще хотят быть рядом с морем и городской жизнью.

Соглашение о Holiday Inn Resort Bodrum подписано партнерами. Источник: IHG Hotels & Resorts

В пяти минутах от планируемого курорта расположен общественный пляж Günbatımı Plajı, известный спокойными водами и беспрепятственными видами на закат. Это популярное место для вечерних прогулок или тихого купания вдали от людных пляжей. Рядом путешественники могут посетить открытый пирс D-Marin, где местные рыбаки утром, а небольшие киоски предлагают гезлеме и чай, создавая спокойную, аутентичную атмосферу, которой не найти в туристических центрах.

Каждую субботу рынок Тургутрейса занимает улицы возле площади Cumhuriyet с более чем 200 ларьками. Туристы часто останавливаются, чтобы купить сушеные инжиры, органические оливки из местных ферм и пештемальные полотенца, сотканные в соседних деревнях. За короткую прогулку отсюда расположен амфитеатр на набережной возле Центра искусств Тургутрейса, который летом становится местом неформального собрания, где путешественники могут послушать живую турецкую поп-музыку без билетов или бронирования.

Побережье Тургутрейса вблизи места нового курорта. Источник: unsplash

Эта новая гостиница предоставляет независимым путешественникам больше выбора на менее многолюдной стороне полуострова Бодрум. Он уменьшает давление на центральные районы, размещая посетителей в пешеходном городе с аутентичной активностью за пределами курортных стен. Проект отражает смещение к более гибкому туризму, где медленное исследование и короткие прогулки могут заменить плотные маршруты и длительные трансферы.