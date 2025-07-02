Белиз: курорты ''все включено'' для вашего следующего тропического отпуска

Если вы ищете альтернативные направления для отдыха в Карибском бассейне, такие как Доминиканская Республика или Канкун, рекомендуем обратить внимание на поездки "все включено" в Белиз. Эта страна, расположенная в Центральной Америке, включает в себя 450 островов и богатый материк с джунглями и тропическими лесами, уникальной системой пещер, а также важными историческими достопримечательностями, такими как руины майя. Белизский барьерный риф, второй по величине в мире, привлекает многочисленных дайверов и любителей снорклинга, наслаждающихся фантастическими пейзажами подводного мира.

Как и в других странах Карибского бассейна, самый резвый сезон для путешественников — с декабря по апрель, поэтому цены в этот период обычно выше. Добраться сюда довольно легко, поскольку главный аэропорт в Белиз-Сити принимает прямые рейсы из многих крупных городов США, включая Майами, Нью-Йорк, Атланту и Даллас.

Страна Центральной Америки предлагает разнообразные варианты отдыха – от роскошных пляжных отелей и бунгало в кронах деревьев до современных отелей премиум-класса. Многие курорты "все включено" в Белизе обеспечивают отдых без забот, дополненный разнообразными активностями, такими как дайвинг, снорклинг, интересные экскурсии и т.д. Чтобы упростить выбор места для следующей поездки, предлагаем ознакомиться со следующей подборкой.

Turneffe Island Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Turneffe Atoll, Belize

Вебсайт : https://www.turnefferesort.com/

Turneffe Island Resort входит в число лучших курортов "все включено" в Белизе. Комплекс расположен на частном острове площадью 14 акров. Путешествие начинается со встречи с представителем отеля в международном аэропорту и трансфера вертолетом или лодкой.

Тариф "все включено" включает все необходимое для идеального отдыха — от еды и напитков до доступа к снаряжению для водных видов спорта. По желанию можно выбрать пакеты, которые лучше всего подходят для любителей рыбалки или дайвинга.

На территории отеля есть прекрасный бассейн, тренажерный зал, спа и другие удобства, а также доступ к пляжу с шезлонгами. Одно из любимых занятий гостей – исследование глубин Карибского моря, наполненных красочными рыбами, рифовыми акулами и вековыми сталагмитами.

Варианты размещения включают частные виллы и номера. Независимо от выбора, вы будете наслаждаться невероятными видами, приватностью и стильными интерьерами с натуральным деревом. Виллы имеют частные пейзажные бассейны и душевые на открытом воздухе.

Manta Island Resort, Glover Atoll

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Glover's Reef Atoll, Белиз

Вебсайт : https://www.mantaislandresort.com/

Райский отпуск на острове Гловер Атолл. Источник: https://www.mantaislandresort.com/

Manta Island Resort, расположенный на острове Гловер Атолл, предлагает уникальный опыт путешествия "все включено" в Белиз. Варианты размещения включают в себя только три виллы с двумя спальнями и девять отдельных кабан на побережье океана, что гарантирует максимальную приватность.

Выбирая пакет "все включено", вы получаете неограниченные напитки, закуски, питание, снаряжение для водных видов спорта, трансферы из аэропорта и увлекательные туры для дайвинга.

Помимо высококлассных удобств, гости могут наслаждаться фантастическими видами, ведь курорт окружен бирюзовыми водами Карибского моря с одной стороны и прекрасными пейзажами Белиза с другой.

Belizean Dreams Resort, Hopkins

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Hopkins Village, Stann Creek, Belize

Вебсайт : https://www.belizeandreams.com/

В Белизе Belizean Dreams Resort – это курорт "все включено", расположенный в живописном рыбацком селе Хопкинс на юге страны. Вы можете остановиться в одной из девяти вилл, люксов или выбрать номер с одной до трех спален в зависимости от конфигурации. Апартаменты хорошо оформлены плиточными полами, красочным декором и деревянными элементами.

Для гостей доступны разные варианты пакетов "все включено", такие как медовый месяц, дайвинг, исследования соседних островов и т.п. Все тарифы включают трехразовое питание и местный авиаперелет из Белиз-Сити в курорт.

Отпуск "все включено" в Белизе – это не только вкусная еда, но и множество разнообразных активностей, а также возможность организовать дополнительные экскурсии. Кроме того, на территории отеля есть пейзажный бассейн, спа-центр с массажными услугами, а также бесплатная аренда велосипедов для прогулок и изучение удивительных пейзажей.

Shaka Caye Island Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Shaka Caye, Belize

Вебсайт : https://www.shakacaye.com/

Среди лучших курортов "все включено" в Белизе – этот комплекс на частном острове, ранее известный как Royal Palm Island. В Shaka Caye Island Resort можно остановиться в роскошных коттеджах с одной или двумя спальнями. Апартаменты отремонтированы, поэтому гости найдут современные и стильные интерьеры. Каждый коттедж имеет частную палапу – открытую зону отдыха с типичным соломенным зонтиком большого диаметра, мини-кухню. Конечно, виды отсюда необычны, с видом на безграничные просторы Карибского моря.

Стоимость поездки "все включено" в Белиз включает трехразовое питание, безалкогольные напитки и трансфер в обе стороны. Гостям также предоставляются спа-процедуры, рыбалка, дайвинг, разнообразные экскурсии и интересные развлечения.

Matachica Resort & Spa, Ambergris Caye

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Ambergris Caye, San Pedro, Белиз

Вебсайт : https://matachica.com/

Среди лучших вариантов "все включено" в Белизе – Matachica Resort & Spa, расположенный на острове Амбергрис-Кей, недалеко от Сан-Педро. Следует учесть, что гостиница ориентирована только на взрослых и детей от 16 лет, поэтому это идеальный выбор для романтического отдыха.

Вы можете остановиться в люксах, виллах или бунгало с соломенными крышами, гамаками и патио. Кроме того, можно выбрать различные пакетные туры, такие как рыбалка, дайвинг или медовый месяц. Среди удобств курортов "все включено" на островах Белиза:

Джакузи;

Спа с полным спектром услуг;

Бассейн;

Снаряжение для дайвинга и SUP-доски.

Курорт особенно популярен среди любителей дайвинга, поскольку обеспечивает легкий доступ к интересным барьерным рифам Белиза. По запросу персонал Matachica Resort может помочь организовать разнообразные развлечения и туры.

Dream Valley Belize, Белмопан

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Young Gial Road, Belmopan, Belize

Вебсайт : https://www.dreamvalleybelize.com/

Один из оцененных курортов "все включено" в Белизе расположен посреди тропического леса вдоль реки Белиз, менее чем за полчаса езды от Белмопана.

Гости могут остановиться в одном из 30 хорошо оборудованных люксов и номеров. На территории есть:

Спа-центр;

Два бассейна;

Библиотека;

Бар и ресторан;

Развлекательный центр.

Стоимость бронирования тарифа "все включено" включает безалкогольные напитки, трехразовое питание, трансферы в обе стороны, катание на каноэ и горных велосипедах. Дополнительно можно взять разнообразные экскурсии, включая исследование пещер, посещение руин майя, походы в джунгли, поездку в зоопарк и т.д.

Hamanasi Adventure & Dive Resort, Stann Creek

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Hopkins Village, Stann Creek, Belize

Вебсайт : https://www.hamanasi.com/

Путешествие в Белиз "все включено" – это отличный пляжный отдых на побережье Карибского моря. Именно такой опыт предлагает Hamanasi Adventure and Dive Resort, одинаково подходящий как для семейного, так и для романтического отдыха благодаря разнообразным вариантам размещения. В частности, вы можете остановиться в домике на дереве или даже на пляже, чтобы ощутить все преимущества экологичного курорта.

Комплекс предлагает несколько вариантов пакетов "все включено", включая те, которые предназначены для молодоженов и романтических отпусков. Такие туры включают питание, экскурсии и трансферы. На территории отеля есть прекрасный ресторан, спа-услуги с полным спектром услуг и бассейн. Кроме того, для гостей доступны разнообразные активности и экскурсии, такие как посещение заповедника ягуаров, поход к тропическому лесу и водопаду, дайвинг и снорклинг. Также есть возможность получить сертификат PADI, поскольку на территории этого курорта "все включено" в Белизе есть соответствующее заведение.

Alaia Belize, Ambergris Caye

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Ambergris Caye, San Pedro, Белиз

Вебсайт : https://www.alaiabelize.com/

Номера с лучшими видами. Источник: https://www.alaiabelize.com/

Этот островный курорт Белиза, работающий по системе "все включено", является частью всемирно известного комплекса Marriott Bonvoy. Alaia Belize, Ambergris Caye, предлагает люксы, пляжные виллы с тремя спальнями и просторные номера. Основные удобства, доступные для гостей, включают:

Три бассейна, в том числе один на крыше;

Спа с полным спектром услуг;

Лаундж с видом на Карибское море;

Три ресторана.

На пляже есть дайвинг-магазин, а за короткую прогулку или поездку на гольф-каре можно добраться до многочисленных фруктовых киосков, магазинов и ресторанов Сан-Педро.

Пакет "все включено" доступен для пребывания не менее четырех ночей. Этот план включает проживание в вилле, завтрак и ужин, спа-процедуры, частные трансферы на вертолете, экскурсии и прогулки на лодках.

Chaa Creek, San Ignacio

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Macal River, San Ignacio, Cayo District, Belize

Вебсайт : https://www.chaacreek.com/

Chaa Creek – это атмосферный отель, расположенный вдоль реки Макал в предгорьях, предлагающий отпуска "все включено" в Белизе. История этого места началась в 1981 году как ферма, которая постепенно расширялась и превратилась в курорт с высоким рейтингом.

Комплекс предлагает разные варианты размещения, включая виллы, домики на деревьях и коттеджи. На территории отеля есть бассейн, спа-центр и конюшни. Гости Chaa Creek могут воспользоваться разными тарифами "все включено", выбирая план для молодоженов, семей или любителей активного отдыха и приключений.

Blancaneaux Lodge, Cayo District

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Cayo District, Belize

Вебсайт : https://www.thefamilycoppolahideaways.com/en/blancaneaux-lodge

Расположенный в уникальном заповеднике Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Blancaneaux Lodge – это роскошный островной курорт "все включено" в Белизе, который особенно популярен среди любителей природы, прогулок в тропическом лесу и исследования джунглей. Комплекс является популярным местом отдыха для пар и семей с детьми благодаря разнообразным развлечениям и отличным удобствам.

Курорт расположен на берегу небольшого ручья и имеет свой искусственный водопад. Варианты размещения включают 20 домов разного размера с соломенными крышами. Для оформления жилищ использовались местные материалы. Каждый из домов имеет деревянную террасу с потрясающими видами на джунгли, а некоторые имеют частные пейзажные бассейны. На территории отеля есть два ресторана, включая вегетарианское, и бассейны.

Cayo Espanto

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Cayo Espanto, Belize

Вебсайт : https://www.aprivateisland.com/

В список 10 лучших курортов "все включено" в Белизе входит Cayo Espanto, расположенный на частном тропическом острове.

Комплекс предлагает элегантные просторные виллы с доступом к океану, частными террасами и бассейнами. В стоимость номера входит круглосуточное обслуживание дворецким. На территории отеля есть роскошный спа-центр и фитнес-центр. Кроме того, курорт предлагает широкий выбор индивидуальных экскурсий, включая яхтенные туры, наблюдение за птицами, рыбалкой, дайвингом, пешими прогулками с гидом и т.д.

Гости могут выбрать пакеты "все включено", специально предназначенные для медового месяца, отдыха с детьми, приключений в джунглях или дайвинга. В Cayo Espanto особое внимание уделяется питанию, а пища подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений, диетических ограничений и т.д.