Лучшие курорты без одежды: эксклюзивные отели только для взрослых

Лучшие курорты без одежды в мире – это безопасное и комфортное пространство, где вы можете не только отдохнуть, но и почувствовать максимальную свободу и релаксацию, ведь гости не ограничены ничем, даже купальниками. Независимо от того, хотите ли вы получить идеальный загар или хотите нового опыта с партнером, в мире есть направления с теплой погодой, которые предлагают самый беззаботный вариант отпуска.

Хотя нудистские курорты поощряют полную обнаженность, курорты с необязательной одеждой дают гостям выбор – раздеваться или нет. Как правило, такие отели предназначены только для взрослых или пар, что создает особую атмосферу и способствует максимальному расслаблению. Следующий список курортов по всему миру поможет вам выбрать самый лучший вариант для вашего авантюрного приключения.

Hedonism II

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Negril, Jamaica

Вебсайт : https://www.hedonism.com/

Если вы ищете курорт с необязательной одеждой, Hedonism II, расположенный в Негриле, Ямайка, – отличный выбор. Индивидуальные путешественники и пары могут насладиться великолепным тропическим отпуском, полным пикантности и приятно волнующими впечатлениями.

Курорт расположен вдоль пляжа Seven Mile Beach, предлагая безграничные возможности для отдыха у воды, такие как дайвинг, парусный спорт, каякинг или снорклинг. Популярной активностью есть прогулки на лодках со стеклянным дном, во время которых можно наблюдать за оживленной жизнью Карибского моря.

Стоит отметить, что курорт поделен на несколько зон для обеспечения комфорта, в том числе территории, где обнаженность не предусмотрена. Предлагаются следующие развлечения:

Несколько бассейнов;

Нудистский пляж;

Джакузи;

Баскетбольная площадка;

поле для гольфа;

Гурманский ресторан;

Тематические вечеринки и другие развлечения;

Водная горка и т.д.

Вечеринки, организованные Hedonism II, популярны среди свингеров и являются отличным местом для открытого общения. Варианты размещения включают в себя роскошные люксы и номера. Для эксклюзивных преимуществ можно забронировать премиум-люксы с частными джакузи и террасами с видом на джунгли или на побережье Карибского моря.

Desire Riviera Maya Pearl Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Puerto Morelos, Мексика

Вебсайт : https://www.desire-experience.com/resorts/desire-riviera-maya-pearl-resort/

Среди лучших курортов с необязательной одеждой Desire Riviera Maya Pearl Resort, расположенный в Пуэрто-Морелос, Мексика. Отель находится всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Канкуна и вблизи популярных достопримечательностей. Этот комплекс на побережье Карибского моря станет идеальным местом для развлечений для взрослых, предлагая положительно заряженную атмосферу.

Курорт предназначен для гостей с открытым мышлением, которые хотят попробовать что-нибудь новое с партнером, найти новых друзей и открыть для себя авантюрные игры и приключения. Desire Riviera Maya Pearl Resort работает только для пар и по системе "все включено". Вы можете забронировать просторные номера с современными удобствами, включающими уютные балконы с видом на море и патио для беззаботного отдыха. Среди преимуществ курорта:

Мастер-классы для пар;

Эротическая игровая комната;

глубокий бассейн;

Лаундж-зона с джакузи для уединения;

Разнообразная развлекательная программа и ежедневные мероприятия;

Доступ к немотовым водным видам спорта.

На территории есть три фирменных ресторана, которые предлагают широкий выбор вкусных блюд.

Cypress Cove Nudist Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Kissimmee, Флорида, США

Вебсайт : https://www.cypresscoveresort.com/

Отпуск без одежды. Источник: https://www.cypresscoveresort.com/

Cypress Cove Nudist Resort – отличный курорт без одежды, расположенный во Флориде. Предлагая спокойный и расслабляющий отдых, курорт идеально подходит для семей, а также имеет пакеты для индивидуальных путешественников и пар. Для гостей доступны бассейны и горячие ванны, а также размещение, дружественное к домашним животным.

Курорт расположен на 300 акрах ухоженной живописной территории, которая включает в себя защищенные водно-болотные угодья, озеро и большую зону отдыха. Вы можете забронировать не только номер или апартаменты, но остановиться в жилом комплексе или припарковать свой кемпер в современном парке для автофургонов.

Cypress Cove Nudist Resort предлагает множество активностей и мероприятий на любой вкус, включая гольф на девятилуночном поле, гребле на каноэ или каяках по озеру, ночными развлечениями. На территории отеля есть спа, фитнес-центр и три варианта питания.

Grand Lido Negril Au-Naturel

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Negril, Jamaica

Вебсайт : https://www.grandlido.com/

Grand Lido Negril Au-Naturel – уникальный и полностью "натуральный" курорт, предлагающий роскошные люксы с видом на океан и полный спектр услуг персонального дворецкого. Отель предназначен только для взрослых с 21 года и идеально подходит для романтического отдыха. Кроме того, гости имеют доступ к удобствам соседних комплексов - Hideaway at Royalton Negril и Royalton Negril.

Стоимость пребывания включает в себя премиум-напитки, неограниченное питание, ежедневную гидротерапию в течение двух часов, эксклюзивный сухой пляж с обслуживанием, частное джакузи с видом на океан. В комплексе есть многочисленные рестораны, работающие круглосуточно, предлагая широкий выбор блюд.

Natural

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Curaçao, Caribbean

Вебсайт : https://www.natural-curacao.com/

Один из самых популярных курортов с необязательной одеждой в мире – Natural, расположенный на живописном острове Кюрасао в Карибском бассейне. Благодаря идеальной погоде круглый год, благоприятной атмосфере и прозрачной бирюзовой воде, отель ежегодно привлекает путешественников со всего мира. Особенностью курорта является его экоориентация, в частности использование переработки воды и солнечных панелей. Среди преимуществ и удобств:

занятия йогой;

Возможность заказать массаж;

Бассейн с соленой водой;

Обеды и напитки у бассейна входят в стоимость бронирования;

С понедельника по субботу проходит "кофейный час";

Барбекю у бассейна раз в неделю.

Рядом есть места, где можно заняться снорклингом и дайвингом. Также можно арендовать джип или пикап, чтобы посетить отдаленные пляжи и изучить остров с его уникальными пейзажами.

Natural поздравляет посетителей от 14 лет, которые хотят быть полностью или частично обнаженными. Стоит учесть, что курорт лучше подходит для тех, кто ищет спокойный и уединенный отдых на тропическом острове, а не для любителей эротического туризма с громкими свингерскими вечеринками.

Couples Resort Tower Isle

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Tower Isle, St. Mary, Jamaica

Вебсайт : https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-tower-isle

Романтическое путешествие для двоих. Источник: https://couples.com/

Расположенный на частном острове, Couples Resort Tower Isle предлагает размещение в шикарных люксах и номерах. В отеле есть четыре бассейна, горячие ванны, несколько баров и ресторанов, а также фитнес-залы. По желанию можно остановиться в уникальной вилле, предоставляющей неограниченное количество спа-процедур.

Расположение на уединенном острове позволяет почувствовать максимальную свободу и естественность, так что вам не придется тратить много времени на выбор идеального купальника перед отпуском. Стоимость пребывания включает фирменные коктейли, блюда от фермы к столу, экскурсии по острову, водные виды спорта, теннис, гольф, дайвинг и многое другое. Для незабываемого опыта рекомендуем попробовать рафтинг в Мартас-Виньярд или прогулку верхом, а также можно забронировать круиз на катамаране.

Hidden Beach Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Tulum, Riviera Maya, Мексика

Вебсайт : https://www.hiddenbeachresort.com/

Для тех, кто хочет отдохнуть в Мексике, этот курорт без одежды, расположенный в районе Тулум на Ривьере Майя, может предложить все необходимое для идеального "обнаженного" отпуска – от оживленных вечеринок и танцев до романтических ужинов и легкого общения.

Hidden Beach Resort – это пространство, свободное от предубеждений. Отель приветствует как пары, так и одиночек в возрасте от 18 лет. Как следует из названия, комплекс спрятан среди мангровых джунглей, так что вы можете рассчитывать на максимальную приватность. Курорт работает по системе "все включено", поэтому в стоимость, кроме проживания, входят:

Уникальные блюда в рамках World Class Gourmet Inclusive;

неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки, закуски;

Уроки испанского языка;

Фитнес-занятия;

дегустация крафтовой текилы;

Доступ к немотовым водным видам спорта и т.д.

К услугам гостей круглосуточное обслуживание номеров, дневная и ночная программа активностей, такие как пенные вечеринки, регулярные живые выступления и захватывающие шоу.

Couples Sans Souci

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Ocho Rios, Jamaica

Вебсайт : https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-sans-souci

Этот пятизвездочный курорт гармонично сочетает современный стиль и старинный шик. Комплекс расположен на склоне холма, предлагая потрясающие виды на бирюзовую гладь Карибского моря. Couples Sans Souci предлагает широкий спектр удобств, включая:

ресторанами и барами;

Джакузи;

Бассейнами;

Доступ к частному пляжу;

Пиано-бар;

Фитнесс-залом;

Спа.

Кроме того, гости могут наслаждаться неограниченным дайвингом и водными видами спорта, увлекательными экскурсиями по окрестностям, например, к водопаду Даннс-Ривер.

Отремонтированные люксы на побережье – настоящие оазисы для романтики и релаксации. Люксы оформлены в мягких пастельных тонах, меблированы деревянной мебелью, а раздвижная дверь ведет к частным балконам. Особое внимание следует обратить на ванные комнаты, украшенные итальянским фарфором. Для длительного пребывания лучшим выбором являются пентхаусы Ocean Suites с открытой планировкой; некоторые из них включают роскошную ванную на террасе.

Temptation Grand Miches Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Miches, Dominican Republic

Вебсайт : https://www.temptation-experience.com/resorts/temptation-grand-miches-resort/

Temptation Grand Miches Resort – это курорт с необязательной одеждой, предназначенный только для пар. Отель расположен в Доминиканской Республике, городе Мичес, всего в 60 милях от международного аэропорта Пунта-Каны.

Комплекс работает по системе "все включено", предлагая многочисленные удобства и разнообразные активности. Варианты размещения включают в себя просторные номера и люксы, оформленные в современном и изысканном стиле. Есть частная "игровая комната", лаундж с джакузи, зона отдыха у бассейна, где можно загорать топлесс, а также несколько ресторанов. В течение года здесь проводятся специальные мероприятия и тематические вечера.

Caliente Club & Resorts

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Land O' Lakes, Florida, USA

Вебсайт : https://www.calienteresorts.com/

Среди роскошных курортов, предназначенных только для взрослых, Caliente Club & Resorts, расположенный во Флориде. Вы можете провести полностью свободный и веселый отпуск, а одежда понадобится только в тренажерном зале – и то только из соображений безопасности во время тренировок. Для гостей доступны не только номера, но и частные кондоминиумы с одной или двумя спальнями, а также "каситас" – аутентичные дома для отдыха с оборудованными кухнями.

На территории есть несколько вариантов питания, включая бары и рестораны, оборудованные площадки для волейбола, пикболла и тенниса, а также бассейны. Особого внимания заслуживает ночной клуб с диджеем, который играет музыку до трех часов утра. Каждую субботу клуб организует тематические вечеринки, например, боди-арт. Стоит отметить, что курорт доступен только для зарегистрированных членов от 25 лет.

Sunland Holiday Village

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : South Australia, Australia

Вебсайт : https://www.sunlandholidayvillage.com.au/

Sunland Holiday Village – шикарный курорт, расположенный на южном побережье Австралии, который может похвастаться частным пляжем длиной почти милю. История первого нудистского курорта на океанском пляже в Австралии началась в 1974 году. На создание инфраструктуры и восстановление растительности дюн ушло почти 30 лет; с тех пор комплекс поздравляет гостей со всего мира.

В курорте есть большой спа-центр, клуб, сауна и подогреваемый надземный бассейн-лагуна. Здесь часто можно встретить вомбатов, кенгуру и эму, других представителей дикой природы уникального континента. В зависимости от типа размещения доступны разные тарифы. К примеру, можно арендовать оборудованный караван или забронировать место для кемпинга.