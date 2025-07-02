рамп на пресс-конференции : вы очень мужественны, Зеленский очень мил, мы подумаем, можем ли найти вам ракеты и систему Patriot

Трамп в реальной жизни США приостанавливают поставки части ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов для Украины. Среди видов оружия, поставки которого задержатся, есть ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды Hellfire и другие ракеты, запускаемые из истребителей F-16 и беспилотников.

Трамп говорит правду, когда говорит, что будь он президентом в 2022 году, этой войны бы не произошло.

Ибо:

разведка Трампа не стала бы раскрывать детали о русском нападении и в принципе вряд ли рассказывали бы о нем. А все публикации в прессе назывались fake news, ведь Путин очень уважает Трампа и не начнет войну, пока Трамп в Белом доме;

Трамп бы не сформировал еще до нападения широкий фронт поддержки Украины, отмечая несправедливую военную агрессию, что не позволило бы сформировать широкую коалицию поддержки, включавшую ЕС, США, Японию, Австралию и Канаду;

без этой широкой коалиции поддержки Россия бы не столкнулась с неожиданно сильными санкциями в начале вторжения (да-да, нам все мало, но то же замораживание резервов Центрального Банка стало шоком для Путина) и не были бы организованы поставки оружия, с постепенным переходом на западные стандарты, и финансирование, на котором .

В результате, даже если бы неожиданное наступление россиян не привело бы к захвату Киева, Одессы, Днепра и Винницы за 2-3 дня, то героическое сопротивление ВСУ уже летом столкнулось бы с тотальной нехваткой оружия и финансово-экономическим коллапсом тыла.

А уже осенью президент Трамп и президент Украины Медведчук подписали бы прекрасное прекрасное взаимовыгодное соглашение о полезных ископаемых.

А уже зимой 2023 года Россия, Украина и Белоруссия объединились бы в единое государство, исправив самую большую несправедливость 20 века, по словам Путина.

А что бы произошло летом 2023 года, никто не знает. Но ведь мы помним, что Путин бы никогда не решился на войну с членами НАТО, потому что он очень уважает Трампа.

Но это волновало бы только тех украинцев, которые, возможно, участвовали бы в мясных штурмах где-то в окрестностях Вильнюса, Талина, или Риги, или Кракова.