Отпуска ''все включено'' в Карибском бассейне: топ-13 роскошных курортов

Лучшие курорты "все включено" в Карибском бассейне – это идеальный отпуск без забот. Прекрасные пляжи с белым песком, тропические коктейли, вкусная еда, развлечения и активности на любой вкус, а также фантастические виды. Это лишь минимальный перечень того, что ждет тех, кто выбирает Карибы для незабываемого отдыха. С таким количеством вариантов, разбросанных по многочисленным островам, выбор может быть несколько сложным. Следующий список лучших карибских курортов "все включено" поможет вам в поиске.

Kamalame Cay

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Kamalame Cay, Andros, Багамы

Вебсайт : https://www.kamalame.com/

Лучшие отпуска "все включено" в Карибах доступны для гостей комплекса Kamalame Cay. Отель расположен на частном острове возле Барьерного рифа Андроса на Багамах. Здесь есть все необходимое для идеального тропического отдыха – от песчаных пляжей и высококлассных удобств до приватности и живописных пейзажей.

Этот популярный карибский курорт "все включено" предлагает разные тарифы. Например, тариф Guest of House включает ежедневный континентальный завтрак с доставкой в номер, неограниченное количество еды и напитков, включая большой выбор домашних вин и другого алкоголя, представленных в The Great House и Tiki Bar.

Jade Mountain

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Soufriere, Сент-Люсия

Вебсайт : https://www.jademountain.com/

Jade Mountain – один из лучших курортов "все включено" в Карибах благодаря особому расположению и отличным удобствам. Комплекс расположен на юго-западном побережье Сент-Люсии и возвышается над живописным заливом Суфриер.

Jumby Bay Island, Oetker Collection

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Jumby Bay Island, Антигуа

Вебсайт : https://www.oetkercollection.com/hotels/jumby-bay-island/

Частные резиденции высшего класса. Источник: https://www.jumbybay-residences.com/

Отпуска "все включено" в Карибах на Jumby Bay Island, Oetker Collection начинаются с трансфера на частном катамаране, ведь комплекс расположен на девственном острове. Стоимость пакета включает в себя питание, алкогольные напитки и водные виды спорта, такие как каякинг или водные лыжи. Этот курорт также идеально подходит для семей, поскольку имеет отличный детский клуб.

Curtain Bluff

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Carlisle Bay, Антигуа

Вебсайт : https://curtainbluff.com/

Этот карибский курорт "все включено" расположен на экзотическом острове Антигуа. Гости могут забронировать проживание в стильно оформленных люксах и номерах, расположенных в нескольких шагах от прекрасного пляжа. Некоторые люксы имеют частный бассейн с панорамными видами на бирюзовую гладь Карибского моря. Напитки, еда и различные активности, такие как катание на гидроциклах и снорклинг включены в стоимость бронирования.

Cap Maison

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Smugglers Cove Drive, Сент-Люсия

Вебсайт : https://capmaison.com/

Карибские курорты "все включено" — это всегда о пятизвездочных удобствах, комфортном окружении и пейзажах, о которых можно только мечтать. Cap Maison – это бутиковый комплекс, расположенный на Сент-Люсии рядом с роскошным районом Родни-Бэй.

Гости могут выбрать апартаменты различной конфигурации, включая люксы с террасами на крыше, виллы, номера с видом на сад и т.д. Доступ к водным видам спорта также входит в стоимость бронирования. Тариф Cap It All-inclusive включает в себя трехразовые завтраки, обеды и ужины, а также элитные алкогольные напитки и обслуживание в номерах.

Sugar Beach, Viceroy Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Val des Pitons, Сент-Люсия

Вебсайт : https://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/sugarbeach

Когда речь идет о Карибах и лучших курортах "все включено", невозможно обойти вниманием роскошный Sugar Beach, Viceroy Resort. Комплекс, расположенный на побережье Сент-Люсии, идеально подходит как для романтического, так и семейного отдыха. В частности, есть две программы для детей всех возрастов:

Sugar Club предлагает развлечения для младших гостей 4–12 лет;

предлагает развлечения для младших гостей 4–12 лет; Spice Club предназначен для старших гостей.

Один из самых популярных тарифов – Home Sweet Home, включающий питание и широкий выбор алкогольных напитков.

Ладера

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Rabot Estate, Soufriere, Сент-Люсия

Вебсайт : https://www.ladera.com/

Среди лучших мест "все включено" в Карибах – остров Сент-Люсия. Именно здесь расположен роскошный курорт Ladera, предлагающий проживание в 37 люксах и номерах. На территории отеля есть несколько бассейнов, а апартаменты имеют фантастические виды. Базовый тариф "все включено" включает в себя питание, широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков, а также возможность приобрести дополнительные опции, например, невероятный вид на закат.

Royalton Negril, Autograph Collection

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Norman Manley Boulevard, Негрил, Ямайка

Вебсайт : https://www.royaltonresorts.com/resorts/royalton-negril

Среди лучших карибских курортов "все включено" – Royalton Negril, Autograph Collection. Этот комплекс, расположенный на Ямайке, предлагает все для отдыха и особенно подходит для семей. В частности, есть детские и подростковые клубы, несколько ресторанов и множество развлекательных опций для гостей. Кроме того, курорт имеет отдельный раздел только для взрослых – Hideaway at Royalton Negril, открывающий больше возможностей для непринужденного общения.

Casa de Campo Resort & Villas

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : La Romana, Доминиканская Республика

Вебсайт : https://www.casadecampo.com.do/

Casa de Campo Resort & Villas – это курорт "все включено" на Карибских островах, расположенный в Ла-Романе, Доминиканская Республика. Гости могут выбирать из широкого спектра тарифов, включающих напитки, питание, семейные активности, немотовые водные виды спорта, теннис, неограниченную верховую езду и т.д.

Couples Negril

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Norman Manley Boulevard, Негрил, Ямайка

Вебсайт : https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-negril

Лучший курорт на побережье океана. Источник: https://couples.com/

Couples Negril предлагает отпуска "все включено" на Карибских островах. Курорт только для взрослых расположен на западном побережье Ямайки. Варианты размещения включают 234 номера и люкса. На территории комплекса есть десять ресторанов и баров, где можно заказывать алкогольные напитки и еду в круглосуточно. Кроме того, в стоимость бронирования включены ночные развлечения и интересные экскурсии.

Necker Island

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Virgin Gorda, Британские Виргинские Острова

Вебсайт : https://www.virginlimitededition.com/en/necker-island

Necker Island – один из лучших карибских курортов "все включено". Этот эксклюзивный комплекс расположен на побережье Вирджин-Горда. Особенностью Necker Island является возможность забронировать весь остров, чтобы получить максимум отдыха и уникальный опыт. С потрясающими тропическими пейзажами, бирюзовыми водами и обилием активностей это идеальное место для лучшего отпуска в жизни. Для небольших групп доступно проживание в частных апартаментах или роскошном Branson Estate.

Couples Sans Souci

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Ocho Rios, Ямайка

Вебсайт : https://www.couplesresorts.com/resorts/couples-sans-souci

Среди 15 лучших карибских курортов "все включено" – Couples Sans Souci, расположенный в Очо-Риосе. Во время пребывания здесь вы можете рассчитывать на бесконечные развлечения, изысканную кухню, теннис, гольф и всевозможные экскурсии. Пятизвездочный курорт расположен между морем и горами, поэтому виды из апартаментов просто изумительны.