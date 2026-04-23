Даже Трамп не спасет Путина: конец нефтяной подушки путинского режима

Российскому президенту не удастся воспользоваться тем аттракционом неслыханной щедрости, который организовали ему в Соединенных Штатах на фоне войны с Ираном и попытками как-то выровнять нефтяной баланс после закрытия Ормузского пролива.

Да, Путин получит миллиарды долларов от продажи нефти с танкеров, предусмотрительно выведенных в море. Но он рассчитывал на большее.

Этого большего не будет благодаря усилиям украинских военных. Удары по российской переработке нефти начались еще осенью 2023 года, но именно сейчас увеличилась их интенсивность. И самое главное – украинцы поняли, что бить нужно не только по нефтеперерабатывающим заводам, но прежде всего по нефтяным портам Российской Федерации.

Эти комбинированные удары загоняют российского президента в замкнутый круг. Россия не может продавать нефть, однако не может работать с сырьем для собственного потребления, потому что мощностей на нефтеперерабатывающих заводах не хватает. Приходится консервировать скважины и использовать валютные запасы для закупки нефтепродуктов за границей.

Но в связи с войной на Ближнем Востоке все больше и больше проблем и так эти нефтепродукты также дорожают. И экономика начинает реально и заметно проседать.

Недаром журнал Foreign Affairs констатирует, что украинскими ударами удалось добиться того, чего нельзя было добиться всеми западными санкциями вместе взятыми.

В прошлом году нефтяные доходы Кремля сократились на 24 процента – и это был самый плохой показатель с 2020 года. В январе 2026 года россияне заработали на продаже нефти вдвое меньше, чем годом ранее. В марте, по данным агентства Reuters, доходы составили минус 52 процента по сравнению с мартом 2025 года. И впервые за все годы полномасштабной войны с Украиной Россия потратила не ее больше, чем заработала на нефти. Так что Путину пришлось собирать специальное совещание и ругать своих министров за падение ВВП.

Да, конечно, он очень не хочет завершать войну и до сегодняшнего дня рассматривал мирные переговоры исключительно как ключ к взаимопониманию с американским коллегой. Но вопрос не только в желаниях Путина – вопрос его возможностей. Если у России не будет денег и будут возникать условия для социальной дестабилизации, Путин просто вынужден будет остановиться. Рисковать стабильностью режима совсем не в его интересах.

Таким образом, 2026 год, благодаря украинским усилиям, превращается во время реального давления на Путина. Но при этом важно, чтобы в замкнутом круге находился только Путин, а не Трамп.

Поскольку Трамп, с одной стороны, желает быстро завершить войну России против Украины, а с другой соглашается с выдачей и затем продолжением лизенции на продажу российской нефти из танкеров "теневого флота" фактически этой лицензией он спасает российскую нефтяную инфраструктуру и создает условия не для завершения, а для продолжения войны. И не только для этого, но и для помощи Ирану.

Иран, осознавая возможность такой помощи, продолжает шантажировать Трампа и блокировать Ормуз. А Трамп, чтобы как-то снизить давление нефтяных цен на результаты выборов в конгресс, снова помогает Путину в продажах сырья.

Путинское замкнутый круг мне нравится. Замкнутый круг Трампа – не очень, потому что он и есть выход для Путина, по крайней мере, временный. И для того чтобы заставить Путина остановиться, трамповский "замкнутый круг" стоило бы разорвать.

Тем более что и на ход событий на Ближнем Востоке это также будет влиять исключительно положительно.