Честное заявление из Польши: почему Европа не пойдет воевать за Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский честно констатировал ситуацию: "Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я ничего не вижу желающих. Желающих воевать с Россией в Европе пока нет".

***

Что ж, это именно так и есть – в европейских государствах ни одна власть не готова требовать у собственных граждан отдать жизнь на дальних границах Европы, в сотнях километров от своей границы, чтобы предотвратить новую масштабную оккупацию Москвой. А украинцев всех и все не хватит.

Даже как нас будут качественно обеспечивать всем, от разведданных до взрывчатки и высокотехнологичных решений, будут предоставлять вне собственного правового поля, как теперь Дания ради завода ракетного топлива, свои территории для срочных вооруженных производств. Вывод, конечно, не "сдаться России сразу, потому что все равно не выстоять".

А "искать достаточно масштабные и оперативные инструменты толкования агрессивного соседа, чтобы в кратчайшие сроки лишить его ресурсов для войны, чтобы военные контингенты не понадобились". Ибо "гарантии безопасности" в обсуждаемом формате – фикция, о которой все знают, что это фикция.