Чесна заява з Польщі: чому Європа не піде воювати за Україну

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський чесно констатував ситуацію: "Якщо ми надаємо Україні гарантії безпеки – ми кажемо, що можемо розпочати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією – може почати це прямо зараз. Але я щось не бачу охочих. Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає".

***

Що ж, це саме так і є – в європейських державах жодна влада не готова вимагати у власних громадян віддати життя на дальніх межах Європи, за сотні кілометрів від свого кордону, щоб запобігти новій масштабній окупації Москвою. А українців на всіх і все не вистачить.

Навіть як нас якісно забезпечуватимуть всім, від розвідданих до вибухівки і високотехнологічних рішень, надаватимуть поза власним правовим полем, як тепер Данія заради заводу ракетного палива, свої території для термінових збройних виробництв. Висновок, звісно, не "здатись Росії одразу, бо все одно не вистоїмо".

А "шукати достатньо масштабні і оперативні інструменти тлумлення агресивного сусіда, щоб в найкоротші терміни позбавити його ресурсів для війни, щоб військові контингенти не знадобились". Бо "гарантії безпеки" в обговорюваному форматі – фікція, про яку всі знають, що це фікція.