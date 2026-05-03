Неожиданно президент Трамп принял решение о выводе из Германии 5000 американских солдат. Было бы здорово, если бы президент ТРАМП проявил политическую мудрость и направил этих 5000 американских солдат в Украину в качестве гарантии американских требований о заключении перемирия с путинской Россией. Откровенно говоря, Украина больше нуждаесят в защите,чем Германия.

Присутствие 5000 американских солдат в Украине служило бы обеспечению защиты национальной интересов США, а также национальной безопасности Украины. Размещение "ограниченного контингента американских войск" в Украине стимулировала бы миротворческих процесс больше, чем пустые многочисленные переговоры с Москвой, которая не знает, как закончить войну без Трампа.