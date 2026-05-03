В армии найдется место каждому: технарю и делопроизводителю, инженеру и программисту

В 2025 году Нетфликс выпустил документалку "Морские пехотинцы".

В ней речь шла о 31 экспедиционном отряде морской пехоты США. Он расквартирован на Японии в Окинаве и должен реагировать на угрозы в западной части Тихого океана. Фактически это группа быстрого реагирования общей численностью до трех тысяч человек. Весь документальный фильм посвящен тому, как отряд проводит обучение, пишет Павел Казарин для "Украинской правды".

У сериала есть один важный момент. О том, что психологические проблемы военных не сводятся только к ПТСР. Кроме того, на них может давить еще и "стыд за неучастие".

Один из старших сержантов отряда говорил в фильме о том, что весь период службы его готовили к войне. Проблема в том, что в его биографии реальной войны так и не произошло. В Ирак и Афганистан его не отправили – оставив держать "тихоокеанский рубеж". В результате он живет в постоянном экзистенциальном разрыве. Вложенные усилия не прошли проверку боем, опыт "неучастия" грозит ощущением пустоты, сравнение себя с другими морпехами приводит к фрустрации.

И если травма пережитого приводит к посттравматическому стрессовому расстройству, то "травма несостоявшегося" приводит к сомнениям, депрессии и обесцениванию себя. Стыд, способный калечить не меньше, чем боевой опыт. Если ты не вписался в чужие и собственные ожидания – тебе придется с этим жить.

Я часто думаю, что мы рискуем попасть в подобную ловушку.

На пятый год войны у нас возник стандарт ветерана. Мы видим его на биллбордах, рекрутинговых буклетах и ситилайтах. Он предлагает собеседнику "проявить себя", "стать легендой" и "вступить в силу". Он сильный, грубый и бородатый – и полностью совпадает со стереотипным представлением о том, как должен выглядеть армейский профессионал. Проблема в том, что в украинской армии так выглядят далеко не все.

Наша армия – возможно, самая народная из всех. Люди приносят с собой на войну свои гражданские скилы и повадки. Внешний вид и отражение прожитого. Манеру говорить и манеру одеваться. Армия сменяет, но десятилетия гражданского бекграунда держат как корневая система. А потому даже пятый год войны не обязательно делает тебя похожим на ролевую модель из бригадного билборда.

Кроме того, разнообразие армейских профессий не сводится к одним только штурмовым задачам. На каждого бойца на передовой приходится несколько тех, кто его снабжает. Ремонт его машины. Обеспечивает ему логистику. Занимается учетом и списанием. Обслуживание дронов. Готовит еду. И если все описание ветерана сводится только к богатырям из плакатов, то вторая группа будет жить с ощущением своего несоответствия стандарту. Они не узнают себя в описании, не считывают собственную релевантность образа и могут сомневаться, насколько их вклад в общее дело заслуживает признания.

В любом боевом батальоне есть небоевые должности. В каждой бригаде есть не только боевые батальоны. Армейская система многоэтажная – и в ней найдется место разным специалистам с разной географией службы. Большинство из них будут стрелять только на полигоне – и специфика нашей войны в том, что можно провести на ней годы, но ни разу не побывать в стрелковом бою.

При этом "тяготы и скитания" армейской службы бьют по всем. Ты в любом случае вписан в иерархию, остаешься на работе круглосуточно, окружен забором ограничений и видишься с семьей только во время отпуска. Ты можешь быть оперативным дежурным на КСП, обслуживать дроны для экипажей, разгребать армейскую бухгалтерию, быть связщиком или механиком – и быть частью дамбы, защищающей страну. Даже если тебе не приходится стрелять, выходить на позиции и прятаться от FPV.

Глорификация службы – самое закономерное, что может произойти во время войны. Но только стандарт этой глорифификации может быть шире нынешней рамки. Чтобы в него помещались все, кто не узнает себя в фотографиях на рекрутинговых буклетах.

Тем более что армейская реклама обращается к несуществующей уже в тылу аудитории. Те, кто хотел "найти свою стаю" и "выявить себя" – давно уже служат. Этот ценностный профиль в каждой стране не очень велик – и его носители обычно включаются в войну в начале. С оставшимися в тылу надо говорить иначе.

Ошибкой было бы думать, что в тылу остались одни "уклоняющиеся". Они обычно самые громкие – поэтому создают впечатление своей повсеместности. Уклоняющие способны устроить фестиваль уныния в комментариях, но при этом дискуссию о мобилизации мы ведем не только с ними. Куда более важная категория – это фаталисты.

Фаталисты живут по принципу "позовут - уйду", "не позовут - не пойду". Во многом из них состоит то ежемесячное пополнение, которое приходит в армию без эксцессов и скандалов. В большинстве своем они не избегают ответственности, но, в отличие от "добровольцев", ищут не риск и не вызов, а правила игры. С ними нужно говорить не на языке глорифификации службы, а объясняя обязанности. Они хотят понимать, что их ждет и чего от них ждут. Пафос может пугать их, потому что в пафосе им видится хаос. С ними нужно говорить спокойно, структурно и честно – и только такой формат рождает их встречное доверие.

Проблема нынешней агитации в том, что она не объясняет фаталисту его будущую службу. Не говорит о том, как будет выглядеть его реальность. Не объясняет правила игры и требования к соискателю. Когда фаталист видит еще один сюжет о невероятном фронтовом подвиге, он лишь убеждается в том, что есть "рожденные для войны", тогда как он – нет. Героизация службы порождает у него острое несоответствие себя увиденному. Его могла бы успокоить рутинизация службы, которая показала бы ролевые модели, пропорциональные ему самому. Но на него с билбордов по-прежнему смотрят скандинавские боги.

В известной степени армия стала заложницей глорифификации. Одни тылу боятся ее ролевых моделей. Другие тыловые пугают ее ролевыми моделями. А когда семьи военных приходят объяснять, что этими формами участия армейская жизнь не исчерпывается – им упрекают, что служба их мужчин "ненастоящая".

Армейские ролевые модели нуждаются в ревизии. Чтобы в них уместились те, кто не напоминает викингов – ни внешностью, ни родом занятий. Чтобы у них узнавали себя те, кто готов обменять работу в тылу на аналогичную – в армии. Чтобы в этих ролевых моделях была та многоликость, отличающая реальную армию от плакатной.

Нам нужны технари и механики. Деловоды и бюрократы. Инженеры и программисты. Каждому найдется место и применение. Каждому принадлежит его доля признания. Каждый получит право гордиться собой и службой.

Война – это коллективный вид спорта. "Стыд за неучастие" достанется тем, кто решил, что армия обойдется без него.