Миндичгейт 2.0. Промежуточные итоги
- Увольнение Умерова, похоже, теперь уже является лишь вопросом времени. И оно резко ослабит Президента. Если хотите, это поместит его в определенную пустоту, где рядом нет человека, на который он может опираться. По своему психотипу Владимир Зеленский нуждается около себя в "менеджере-консильере", который организует процессы, запущенные творческой натурой Президента. Таким менеджером много лет был Шефир. Богдан не прижился, потому что не мог в силу состава своей личности выполнять эту роль. Он хотел управлять Зеленским, а тот не мог этого допустить. Ермак идеально вписался в эту игру. Умеров, непременно, далек от талантов Ермака, но если нет гербовой, как понятно, пишем на обычный. Утрата Умерова станет серьезным вызовом для Зеленского именно потому, что рядом не просматривается этого самого менеджера-консильера".
- Я уже много писал и говорил, что общеукраинскую внутреннюю повестку дня задает только два субъекта: президент и антикоррупционеры. Причем президент задает ее почти исключительно из-за своей внешнеполитической активности. А антикоррупционеры эту повестку задают исключительно по коррупционным обвинениям определенных персон. Есть еще ряд значимых с электоральной точки зрения пузырьков, которые держатся на ненависти к… (здесь каждый может поставить то, что пожелает). Проще говоря, у нас есть огромная проблема с позитивной повесткой дня внутри страны. Положительная повестка – это не о розовых пони и тем более не о е-бвочках. Это сложный многоуровневый диалог о том, как нам исходить из нынешней политической, социальной, экономической, коррупционной и демографической задницы. Миндич-гейт, или точнее его обсуждение, к сожалению, не порождает такую дискуссию.
- Повторюсь: идеологи пузырей работают на понижение рейтингов противников и консолидации своего электората вокруг врага, но без создания собственной позитивной картины будущего. К сожалению, наша дискуссия свелась к тому, кто слив пленки (НАБУ или адвокаты) и к контрпродуктивному (выражусь мягко) скандалу вокруг производителя дальнобойных дронов и ракет.
- Следует обратить внимание на еще один сверхважный момент: общество стоит на развилке между страхом нарушить плохой, но условно безопасный статус кво и желанием наказать коррупционеров. Оценка действий враждующих сторон будет зависеть именно от этого баланса и последствий его изменений.
- Есть еще один чисто технологический момент. Наш уклон в телеграмм, как ключевой информационный ресурс страны, в принципе резко усложняет создание положительной повестки дня. Телеграмм по своей сути, сеть, которая слабо настроена на создание долговременного позитива. А в наших условиях это почти нереалистично. Поэтому, уважаемые политтехнологи, если вы вздумаете создавать положительную картину мира, не ленитесь строить экосистемы, где телеграммы – лишь элемент для разгона сигнала.