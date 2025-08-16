''Зустріч, яка б могла бути емейлом'': журналісти про підсумки саміту

Після прес-конференції без жодного запитання від преси - Дональд Трамп дав ексклюзивне інтервʼю FOX News. Я сподівався почути відповіді про результати зустрічі, але було дуже багато води. Втім, ось кілька цитат від Трампа, які дають розуміння, з яким враженням він повертається до Вашингтона.

"Зустріч відбулась на 10 з 10, вона була дуже теплою … Я думаю, що зараз Путін поважає нашу країну - а от за Байдена він її не поважав. … В нього була дуже гарна промова. Я був дуже радий почути його слова про те, що якби я був президентом, то цієї війни ніколи б не було". (Цю фразу Путіна Трамп згадав декілька разів протягом інтервʼю).

"Владімір Путін - розумний чоловік - сказав мені одну з найцікавіших речей: "У 2020 році ваші вибори були сфальсифіковані, бо у вас голосують поштою". Ми говорили про вибори 2020 року - і він сказав, що я виграв ці вибори з великою перевагою. Він сказав: "Якби ви перемогли, у нас би не було війни".

"Через те, що сталося сьогодні, мені зараз не потрібно думати про санкції проти Росії. Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз".

(На запитання про поступки територіями і гарантії безпеки для України). "Це пункти, які ми обговорили, і це пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Але це ще не вирішена справа, і Україна має з цим погодитися. Це залежатиме від президента Зеленського. Можливо, вони скажуть ні. … Тепер збираються організувати зустріч між Зеленським, Путіним і мною. Вони обоє хочуть, щоб я був присутній".

Ведучий: За нинішніми підсумками - якою була би ваша порада для Зеленського?

Трамп: Укласти угоду. Росія - це дуже велика сила.