Мюнхен-2026: что Украина должна донести миру

13-15 февраля в Мюнхене уже в 62-й раз состоится международная конференция безопасности. Это одна из самых старых и влиятельных международных платформ для обсуждения вопросов безопасности, которая ежегодно собирает десятки глав государств, правительств и ведущих экспертов. Ожидается участие около 50 глав государств и правительств, а также сотен высокопоставленных должностных лиц и экспертов из разных регионов мира. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в этой конференции.

Над нынешним Мюнхеном тяготеют тень Трампа и послевкусие Давоса. Конфликтные дискуссии Давоса, отчуждение между США и Европой, наглядно проявившееся в этом швейцарском городке во время международного экономического форума, потенциально создает напряжение и вокруг мюнхенской конференции. Многие помнят и агрессивную антиевропейскую речь вице-президента США Джей Ди Венса, состоявшуюся в прошлом году в Мюнхене. Сейчас США будет представлять государственный секретарь Марк Рубио, возглавляющий крупную американскую делегацию. И от него ждут более конструктивную и прагматическую позицию.

И если с 2022 года главные вызовы безопасности для Европы и мира ассоциировались с агрессивной политикой Путина, то с прошлого года появился новый вызов – Трамп. А Джей Ди Вэнс выступил почти в виде всадника апокалипсиса для Европы. Безусловно, в этом сравнении есть значительное метафорическое преувеличение. Однако тогда для европейцев был эмоциональный шок. А сейчас это реальные политические проблемы.

Новые вызовы безопасности для Европы и мира содержательно и даже визуально отражает программный доклад мюнхенской конференции безопасности. Показательно название доклада – "Under Destruction" ("Под ударом"). Еще более символичен визуальный образ на обложке доклада – слон. Кто это воспринимает как намек на Республиканскую партию США (слон является их официальным символом) и даже лично на Трампа. Мне кажется, что скорее речь идет о другой аналогии – слон в фарфоровом магазине. И ясно, кто выступает в роли такого слона.

Отчет Мюнхенской конференции безопасности диагностирует, что мир вошел в эпоху так называемой wrecking-ball politics – когда радикальные действия подрывают послевоенный международный порядок, построенный после 1945 г. и ставят под вопрос способность мировых институций реагировать на глобальные вызовы.

И главным вызовом для ставящего его под удар международного порядка является внешняя политика США (вот вам и "слон"), которая направлена на отход от ключевых многосторонних рамок и правил и создает внутренние угрозы международной безопасности. Такая переориентация США вызывает неуверенность в Европе по поводу будущего трансатлантического сотрудничества и побуждает пересматривать стратегию безопасности.

Доклад подчеркивает, что хотя трансатлантические связи остаются важными, Европа должна укреплять собственную военную и политическую автономию, поскольку не может полностью полагаться на США для обеспечения безопасности и защиты демократических норм.

Фактически, во второй раз после 2022 года мир и, особенно, Европа оказались на распутье безопасности. В 2022 году нужно было реагировать на вызовы безопасности со стороны Путина и войну России против Украины, сейчас нужно реагировать на Трампа и его разрушительную внешнюю политику.

В контексте указанных тенденций и нынешнего состояния европейской безопасности рассматривается в докладе и проблема русско-украинской войны. Пожалуй, ключевой тезис состоит в том, что вместо того, чтобы рассматривать российско-украинскую войну преимущественно как вопрос суверенитета и международного права, эта война все больше рискует быть переосмысленной как спор, подлежащий обсуждению и разрешению влиятельных лидеров. По сути, именно такой подход продвигает Трамп. И это в значительной степени устраивает Путина. Но это большой риск и для Украины, и для Европы. И как нейтрализовать этот риск, это открытый вопрос, в том числе и для дискуссий в Мюнхене.

Для Украины в Мюнхене очень важно привлечь максимальное внимание к российско-украинской войне, которая длится почти четыре года и уже воспринимается как определенная хроническая проблема европейской безопасности, к которой некоторые начинают привыкать и воспринимать ее как неприятную, но обыденность. Во-вторых, следует сосредоточиться на определении эффективных инструментов принуждения Путина к завершению этой войны и усилению влияния Европы на текущие мирные переговоры.

По-прежнему большое внимание будет к выступлению Президента Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности. Но украинская активность на конференции и ее полях будет значительно шире. Впервые Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) по партнерству с Фондом Виктора Пинчука, Офисом президента Украины и Украинским советом оружейников откроет специальный Украинский дом в Мюнхене. Такой дом уже много лет успешно работает на Давосском экономическом форуме. Сейчас этот опыт используется и в Мюнхене.

Украинский дом будет работать во время работы конференции по безопасности в Мюнхене с 13 по 14 февраля. В рамках партнерства в Украинском доме, 14 февраля Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проведут свой традиционный Украинский ланч "Украина: на передовой будущей", который соберет политических лидеров, руководителей бизнеса и экспертов для обсуждения роли Украины в европейской и глобальной безопасности, инновациях.

В прошлом году на "Украинском ланче" состоялась острая и очень интересная дискуссия между генералом Китом Келлогом, который тогда дебютировал в роли спецпредставителя Президента США в отношениях с Украиной и целой группой европейских лидеров по поводу участия Европы в мирных переговорах по Украине. Эта проблема остается актуальной и сейчас.

Посмотрим, как пройдут дискуссии по российско-украинской войне на нынешней Мюнхенской конференции. Вызовы для международной безопасности со стороны Трампа и Путина объединяются в первую очередь как раз вокруг проблемы русско-украинской войны и путей ее завершения. Поэтому этот вопрос неизбежен будет одним из главных на Мюнхенской конференции безопасности-2026.