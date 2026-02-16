Будут ли Трамп и Мерц менять электропроводку в Киеве

Вскоре после блэкаутов зимой 2022-2023 гг. в соцсетях стали призывать к отказу от крупных генераций тепла типа киевских ТЭЦ-4, 5 и 6. Но за три года это не произошло и зима 2025-2026 гг. оказалась тяжёлой, как и обещали дружно осенью суперменеджеры. Это, вероятно, единственное обещание, которое они выполнили.

Причина не только в самих суперменеджерах, в аффилированных с ними Миндичах и в "кротах" в высоких кабинетах. Есть ещё две причины – экономическая и концептуальная.

Экономическая причина – против владельцы ТЭЦ, из них самые известные – Ахметов и Коломойский. Революция Достоинства вызвала в городах процесс перехода на автономное отопление и установку электробойлеров с логичным отключение от горячей воды с ТЭЦ. Но праздник бегства из "совка" длился недолго и к концу 2018 г. Верховная Рада запретила отключаться от горячей воды. Формально не запрещено, но обставлено такими условиями, что делает это не реальным. Уступкой революционерам было разрешение ставить бойлеры без разрешения ЖЭКов или сменивших их Управляющих компаний. Установка бойлеров к 2018 г. из-за отключений летом горячей воды в связи с экономией газа из-за агрессии РФ стала столь массовым явлением, что парламентское лобби Ахметова, Коломойского и других "королей" тепла оказалось бессильным.

Интерес "королей" очевиден – массовое отключение от горячей воды сокращало их доходы. Поэтому, чтобы клиенты не разбегались, прибегли к административным методам по типу СССР. Прибегли, вопреки здравому смыслу, поскольку только при передаче тепла с ТЭЦ, по оценкам экспертов, теряется 27% его. В частности, на Оболонь в Киеве горячая вода подаётся с ТЭЦ-5 через 12-15 км, поэтому часто доходит в состоянии условно тёплой. Преимущества бойлеры очевидны. Особенно в контексте индивидуальных потребностей, экономичности и с учётом перманентных аварий и плановых ремонтов теплосетей. Общий расход воды тоже уменьшается, что при её глобальном дефиците большой плюс.

Всеобщая бойлеризация городов должна была логично стать задачей № 1 для мэров и рад, но вместо этого Кличко впал в мостостроение после своего знаменитого изречения о том, что воду надо нагреть, чтобы она стала тёплой. Летом в 2020 и 2021 г. грел её вместе с Ахметовым запредельно по принципу "Любой каприз за ваши деньги, даже если вы об этом не просили". Президентство Зеленского началось в Киеве с появления безудержно горячей воды летом, что контрастировало с её отсутствием при Порошенко. Можно было решить, что Кличко и Ахметов хотят ускоренным темпом сжечь на киевских ТЭЦ весь газ Сибири и довести РФ до банкротства.

Вторжение 2022 г. вернуло к адекватной реальности, горячая вода в Киеве летом опять стала "уходить в отпуск", а зимой 2025-2026 гг. исчезла вовсе, чем доказала преимущества электробойлеров. Газовые котлы к 2018 г. в домах свыше двух этажей ставить запретили из соображений безопасности, с чем сложно спорить. Особенно по итогу выборов 2019 г.

Можно не сомневаться, что даже сейчас "короли тепла" будут против мини-котелен в каждом дворе. Точно также, как три года после 2022 г. препятствовали мини-котельням, если те не станут их собственностью. Законодательство на их стороне и борьба Зеленского с так сказать "олигархами", так и осталась лишь его борьбой с Порошенко и кондитерской промышленностью.

Против электробойлеров опять в ходу старый "убойный" аргумент – электросети не выдержат. Но заклинание – все вместе включают посудомоечные машины, микроволновки и т.д. лишь показывает, насколько "Слуги народа" страшно далеки от быта народа. Почти как Ирина Верещук, когда баллотировалась от них в мэры Киева, и не знала, что бы такое пообещать.

Электросети выдержат не только бойлеры, но и холодильники с утюгами, если ещё кто-то пользуется ими для глажки постелей. Просто провода надо через 50 лет менять – это правило № 1. Правило № 2 – разводку надо делать грамотно, а не как в СССР, когда на одной фазе "висят" десятки квартир. Некоторые современные застройщики тоже этим грешат из экономии, притом, что и советские электрики местами делали разводку по уму. Где сделали по уму, там и держится до сих пор, а где "как партия и прораб сказали", там в эту зиму проводка горела нещадно от включения электрообогревателей из-за отключения отопления из-за бомбёжек от фанатов СССР. От частых включений-выключений проводка тоже горит – не любит она такое.

Надеюсь, Кличко скоро осчастливит всех новым изречением "Проводку надо менять, чтобы был свет". Но тут опять проблемы. Кто будет это финансировать и кто исполнять. Если в квартирах люди сами меняют, то замена проводки внутри домов – кубик Рубика.

ДТЕК пока отказывается, притом, что именно она собирает плату за электроэнергию с потребителей. По логике рынка менять должна ДТЕК, даже если забыть, что она лишь один из держателей акций в коммунальном ТОВ "Киевские энергетические услуги" под управлением Кличка и Киеврады. Но в школе менеджмента Ахметова нема дурных ещё и проводку в домах менять. Эта функция висит на экс-ЖЭКах, но Управляющие компании тоже не такие глупые, чтобы тотально менять проводку в районах с застройкой 50 и более лет давности. Формально ДТЕК доставляет свет до дверей, но на практике до дверей его доставляют Управляющие компании. Юриспруденция, так сказать.

В духе покойной "Самопомощи" Садового группы жильцов двигают идею – сброситься и нанять частную фирму, которая проводку поменяет, но нарываются на законодательство и замок на электрощитовой от экс-ЖЭКа. Законодательство отсылает их в Киеве к главам райгосадминистраций, назначенных Зеленским, и дальше начинается та же история, что и с попытками коллективно отключиться от горячей воды. Принесите подписи всех жильцов и пройдите все согласования. В случае с электричеством согласований ещё больше и цена выше. В общем – утопия, как сказал бы Карл Маркс. Или полный СССР, как скажут те, кто в нём жил.

По ряду причин ДТЕК и Управляющие компании не хотят выполнят свои коммерческие обязательства, а назначенцы Зеленского – свои социальные. Если совсем просто, то все они ждут, что из городского или государственного бюджета пойдёт "золотой дождь" на замену проводки с распилами, откатами и распределением подрядов для своих фирм. Но три года из этого "дождя" падают лишь небольшие "капли". Может будут гранты из ЕС или Великобритании с Норвегией, сопереживающих нашему Холодомору. Поэтому не надо спешить. Может Трамп решит поменять проводку в Киеве. Есть уже обычай год винить Трампа во всём и требовать от него как от президента Украины. Может быть РФ развалится или война прекратиться, и замену проводки тоже можно будет отложить.

Помимо таких финансовых и служебных мотивов, есть и концептуальная причина не спешить. Сформулировал её ещё к середине ХХ в. востоковед и экс-марксист Карл Виттфогель, введший термин "гидравлическое общество", поскольку ему не нравились такие определения как азиатский или восточный способ производства. Он подметил, где есть орошаемое земледелие, тот, кто контролирует и распределяет воду, может диктовать любые условия, вплоть до того, наматывать чалму на голову справа налево или наоборот.

Воду можно использовать не только для полива полей. Если к ней добавит свет и тепло, и ещё немного политтехнологий, то на выборах можно получить искомый результат. В этом контексте изречение Кличка – киевлянам следует покинуть город, чтобы уменьшить нагрузку на электросети, выглядит как закрытие на весь 2022 г. станций метро "Майдан" и "Хрещатик". По официальной версии они были закрыты, чтобы из подземки не вылезло ДРГ из "кадыровцев" и не украло Арестовича, Данилова и далее по алфавиту.

Киев без киевлян – это гарантия от Майдана, если на переговорах получится Стамбул-2, и с меньшим числом избирателей всегда легче работать. Особенно, если регулировать им настроение подачей электроэнергии и тепла. Коммунисты, регионалы и Юлия Тимошенко не просто так всегда обещали на выборах если не бесплатный газ, то низкие цены на всё. Партия "УДАР" крупно проиграла в дальней перспективе, когда "заморозила" через суд восстановление в Киев районных рад, упразднённых Януковичем, притом, что Кличко на Майдане клялся их вернуть. Если бы восстановили, то и ситуация с проводкой была бы получше, и политические позиции Кличка тоже.

В итоге проводка, мини-котельни и остальное хозяйство, причём не только в столице Украины, находятся сейчас в прямой зависимости от исхода переговоров, начатых в Абу-Даби. Пока они не закончатся, никто проводку капитально менять не будет. Пресс-штабы в правительстве Юлии Свириденко в стиле "Вона працює" никого не обманывают, – мы это уже проходили с другой Юлей и крутым хозяйственником Витей-профессором.