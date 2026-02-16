Развод по-американски. Как до Европы дошло, что США ее больше не будут защищать?

Европа не готова к 500 дронам каждую ночь по ее энергетической структуре.

Впрочем, у ее лидеров впервые появилось понимание, что глобальный мировой порядок разрушен. И цель нынешних агрессивных войн — отнюдь не развалины Покровска. Главный трофей, который хотят новые агрессоры, – скальп самой старой Европы.

Нынешняя Мюнхенская конференция безопасности стала переосмыслением прошлогодней речи американского вице-президента Джея Ди Венса, устроившего порку старым элитам. В этом году тональность госсекретаря США Марко Рубио была более мягкой. Он поставил Европу в угол и ласковым голосом повторил то же, что защищать вслепую уже никто никого не будет.

" Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это ослабит нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя, чтобы ни один противник никогда не соблазнил испытать нашу коллективную силу ", - сказал Рубио.

Впрочем, если в прошлом году европейцы находились в стадии отрицания своего плохого положения, то сейчас началось хоть какое-то переосмысление своего места в новом мире глобальных перемен. В отчете перед конференцией было прямо указано, что маятник больше всего раскачивает именно США, а эпоха политики тирана вот уже стучится громко в дверь. Неудивительно, что впервые за многие годы выступающие впервые со времен Холодной войны заговорили о разработке собственного оружия ядерного сдерживания, потому что Вашингтон — ненадежный партнер. А еще не стеснялись говорить о восстановлении собственных национальных армий.

Как оно будет на практике, сказать сложно, потому что с первым пунктом есть нюансы. Ядерный арсенал Великобритании относительно невелик, а Франция, хоть и с решительным Макроном имеет все шансы упасть в эпоху правого популизма. Рейтинги потенциальных президентов, которые придут на смену лидеру Франции, впечатляют и не вдохновляют.

В известной степени ответственность за судьбу Европы взял на себя канцлер Фридрих Мерц. Он вступил в заочную полемику с Венсом и раскритиковал агрессивную политику Трампа. Но и констатировал, что международный порядок, основанный на правилах, разрушен, а претензии США на глобальное лидерство сегодня обжалованы или даже утрачены. Исходя из этого, Германия как можно скорее сделает Бундесвер сильнейшей конвенционной армией Европы. Но мы уже знаем, за чей счет это будет происходить — немецкий дипломат и глава Мюнхенской конференции безопасности намекнул, что война на территории Украины покупает для Европы неоценимое время.

Это прямая аналогия к популярному европейскому фольклору, когда твоя деревня не хочет побеждать дракона своими силами, и с легкостью выдыхает, когда сакральной жертвой является целомудрие из соседней деревни. По всем обстоятельствам мы и являемся той деревней, где кроме юных девушек, нашлись и рыцари, но их недостаточно для решительной победы над злом.

Европа до сих пор не имеет места за столом переговоров по судьбе российско-украинского конфликта. Любые попытки того же Макрона поговорить об этом с Кремлем подвергаются откровенному насмешку и дискредитации. Более того, Россия постоянно выдвигает требования, чтобы разорвать связи Украина — Европа. В воздухе зависло взаимное недовольство — и это было видно на нескольких панелях, где европейцы и американцы соревновались между собой, кто больше делает, а кто сакует для поддержки Украины.

Что делать с Россией – здесь ответов ни у кого пока нет.

Во-первых, никто не имеет с ней дела, как мы, поэтому есть искаженное представление об опасности. Тем более, что в эпоху дронов ни о каком контроле за вооружением не может быть речи. Собственно, осенью 2025 г. Россия отдельно протестовала некоторые ближние к себе государства — и результаты для них были неутешительными. Кремль может положить критическую инфраструктуру Европы быстрее, чем она минимально отреагирует.

Второе. Призывы отдельных европейских политиков к Украине - то соглашение Трампа немедленно подпишите, то достаточно присылать деньги на войну, то вообще сиартовское " остановите призыв и заканчивайте ", - признак того, что троянские кони бодрствуют и радостно капитулируют, если представится такая возможность. Здесь нельзя не согласиться с точным пассажем Владимира Зеленского к Виктору Орбану о том, что тот думает, как " отращивать его живот, а не о том, как наращивать его армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения к улицам Будапешта ".

В некотором смысле поведение Европы напоминает нас самих перед февралем 2022 года, когда многие проигнорировали реальную опасность и верили, что россияне в массе своей таки не самоубийцы.

Сейчас, когда есть реальная угроза трансатлантического развода, Европа цепляется за некоторые иллюзии. Но нет смысла, кто анонсирует этот конец брака — резкий Вэнс или более дипломатический Рубио. Так, как жили раньше, уже не получится, и что бы там ни было — тезис " вооружайся или умри " реальный, как никогда.

Украинцы же оказались сегодня единственными взрослыми в комнате. И наша задача – просить стабильные средства и оружие, и сознательную перспективу для себя в Европе. Как оказалось, рыцарями не рождаются, ими становятся.

Когда-то на Мюнхенской конференции безопасности все присутствующие заинтересованно слушали спич российского диктатора Владимира Путина о конце однополярного мира и намерении России иметь привилегию на свою независимую политику. Тогда Путин был относительно молод, популярен и так очень оригинален в глазах сереньких бюрократов с голубыми галстуками. Тогда мало кто понимал, что означает пространство от Владивостока до Лиссабона, что это не совсем о торговле и культуре без границ.

Нынешняя Европа в кулуарах Мюнхена напоминала муху-цокотуху, инфантильно профукавшую прошлую двадцатилетку, чтобы теперь в хаосе сохранить себя физически.

Специально для Эспрессо